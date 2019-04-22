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Чалов собрал команду мечты

22 апреля 2019, 19:09

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью клубной пресс-службе составил свою символическую сборную игроков.

Буду называть игроков, которые сейчас играют и где-то лет пять были на виду. В воротах Нойер, даже не буду объяснять почему. Сама схема у меня будет 4-3-3. Слева в защите Марсело — очевидно, что он сейчас лучший левый защитник, очень умный, техничный. Далее в обороне у меня будет связка «Реала» Рамос — Варан, и справа в защите можно, конечно, взять Карвахаля, но все-таки Уокер. В центре — Модрич, Иньеста и Каземиро, — он очень сильный в отборе.

Тройка нападения: справа Месси, слева — Роналду и впереди — Кейн. Англичанин сейчас, наверное, лучший на этой позиции. А если смотреть на всех футболистов, которые когда-либо были, то я выбрал бы Роналдо. А тренером бы был Йохан Кройф.

Напомним, что Чалов был признан лучшим игроком одного из последних туров РПЛ

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 959
23 апреля в 13:36
а где Заболотный?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   290 / 959
23 апреля в 11:12
Странно, а где Гарик и Игнаш с Березами ? Неужели парень умнее, чем кажется ? Похоже на то !
Kuprin
Kuprin
   343 / 959
22 апреля в 23:52
Всю мадридскую дырень набрал не ожидал от него
youtomee
youtomee
22 апреля в 21:10
в общем половина Реала, эта сборная бы снова глотнула от Аякса штуки 4
Palex
Palex
   50 / 959
22 апреля в 20:37
Спорная сборная.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 959
22 апреля в 20:32
Если смотреть на сборную Чалова без клубных пристрастий , то вызывает удивление как этот пацан( молодо-зелено) сумел собрать в сборную тех, которых мы старики. поставили бы то же. Удивлён, спасибо Фёдор, МУЖИК!!!
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 20:07
Мощная команда.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   226 / 959
22 апреля в 20:02
Оборона дырявая)
Jum13
Jum13 ответил mihaluch
   52 / 959
22 апреля в 19:52
Осталось Чалову сборную Бутырки собрать.
Это к Аязу
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
22 апреля в 19:29
Осталось Чалову сборную Бутырки собрать.
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
22 апреля в 19:22
Акинфеев обиделся наверное!
Питермен
Питермен
   21 / 959
22 апреля в 19:11
Никого из Цска, странно
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