Чалов собрал команду мечты

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью клубной пресс-службе составил свою символическую сборную игроков.

Буду называть игроков, которые сейчас играют и где-то лет пять были на виду. В воротах Нойер, даже не буду объяснять почему. Сама схема у меня будет 4-3-3. Слева в защите Марсело — очевидно, что он сейчас лучший левый защитник, очень умный, техничный. Далее в обороне у меня будет связка «Реала» Рамос — Варан, и справа в защите можно, конечно, взять Карвахаля, но все-таки Уокер. В центре — Модрич, Иньеста и Каземиро, — он очень сильный в отборе.

Тройка нападения: справа Месси, слева — Роналду и впереди — Кейн. Англичанин сейчас, наверное, лучший на этой позиции. А если смотреть на всех футболистов, которые когда-либо были, то я выбрал бы Роналдо. А тренером бы был Йохан Кройф.