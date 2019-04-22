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Васильков: «Черышев пропустит не меньше трех месяцев»

22 апреля 2019, 18:34

Спортивный врач Юрий Васильков рассказал о травме хавбека «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, выбывшего до конца сезона.

После такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев. Но эта травма ни в коем случае не травма крестообразных связок. Это механическое воздействие на часть коленного сустава, получилось просто растяжение. Но случился ещё и перелом. А это уже тяжёлая ситуация.

У Черышева диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. 

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Все комментарии
loko7
loko7
   314 / 959
22 апреля в 19:59
За лето должен восстановиться.
beefs
beefs
   194 / 959
22 апреля в 19:43
Сборная осталась без Черышевп
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 19:03
Печально((
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
22 апреля в 18:47
Не прет Денису, большую часть карьеры лечится.
Жаль не сыграет за сборную в июне.
Vladimir808
Vladimir808
   235 / 959
22 апреля в 18:46
Как же не везёт Денису.(
Здоровья!!! А после восстановления, чтобы ещё ярче и сильнее заиграл!!!
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