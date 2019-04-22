Васильков: «Черышев пропустит не меньше трех месяцев»

Спортивный врач Юрий Васильков рассказал о травме хавбека «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, выбывшего до конца сезона.

После такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев. Но эта травма ни в коем случае не травма крестообразных связок. Это механическое воздействие на часть коленного сустава, получилось просто растяжение. Но случился ещё и перелом. А это уже тяжёлая ситуация.