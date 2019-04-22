Худяков: «Взяли Григоряна с прицелом на РПЛ»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал назначение Александра Григоряна на пост главного тренера команды.
У нас ключевой отрезок. Решение назначить Григоряна — коллегиальное. Он хороший мотиватор, у него большой опыт. Мы пригласили его уже с прицелом на Премьер-Лигу. Последний год он работал на Матч ТВ — проводил мощный анализ, изучал все команды РПЛ. Летом, если мы решим задачу, на это времени не будет.
Контракт с ним заключен пока что на год.
«Тамбов» лидирует в ФНЛ, на 4 очка опережая ближайшего конкурента.
https://www.youtube.com/watch?v=37b7wsocslE
Если не усилятся, то никто не спасет.
Если не усилятся, то никто не спасет.