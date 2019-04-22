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Худяков: «Взяли Григоряна с прицелом на РПЛ»

22 апреля 2019, 18:23

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал назначение Александра Григоряна на пост главного тренера команды.

У нас ключевой отрезок. Решение назначить Григоряна — коллегиальное. Он хороший мотиватор, у него большой опыт. Мы пригласили его уже с прицелом на Премьер-Лигу. Последний год он работал на Матч ТВ — проводил мощный анализ, изучал все команды РПЛ. Летом, если мы решим задачу, на это времени не будет.

Контракт с ним заключен пока что на год.

«Тамбов» лидирует в ФНЛ, на 4 очка опережая ближайшего конкурента. 

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Все комментарии
DenX
DenX
   493 / 959
23 апреля в 09:28
Теперь точно не выдут. Скриньте
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
22 апреля в 19:41
Лучше бы оставался на ТВ - там у него неплохо получалось.
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 19:04
Григорян покажет вам где раки зимуют.
мяч квадратный
мяч квадратный
22 апреля в 19:03
Типичная ситуация для сегодняшней России. Это не только футбола касается. Скоро и в Тамбове начнут на поле петухов кидать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
22 апреля в 18:50
Как то это не по людски получается. Человек старался, душу вкладывал, а тут раз и приходит дядечка на все готовенькое.
Если не усилятся, то никто не спасет.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
22 апреля в 18:30
Не хорошо поступили по отношению к тренеру который вывел их в Рпл.
161регион
161регион
   191 / 959
22 апреля в 18:29
🐓
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