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Кержаков: «С чемпионом в РПЛ практически всё ясно»

22 апреля 2019, 19:27

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков считает, что «сине-бело-голубые» за шесть туров до финиша фактически обеспечили себе золотые медали.

Практически все ясно. Восемь очков за шесть туров. Понятно, что руководство и тренер «Зенита» не могут этого сказать, но если посмотреть объективно, посмотреть на календарь, три-четыре игры дома… Этот тур практически предопределил чемпиона. Все конкуренты оступились, а «Зенит» победил.

«Зенит» опережает ближайшего преследователя на 8 очков. 

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Питер рулит
Питер рулит
   84 / 959
22 апреля в 23:07
Если сами себе не обгадим всё....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 21:08
Тот кто ждал 4 года.....может и месяц подождать....
Не зачем спешить с заявлениями...
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
22 апреля в 20:21
Тут трудно спорить
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