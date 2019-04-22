Кержаков: «С чемпионом в РПЛ практически всё ясно»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков считает, что «сине-бело-голубые» за шесть туров до финиша фактически обеспечили себе золотые медали.

Практически все ясно. Восемь очков за шесть туров. Понятно, что руководство и тренер «Зенита» не могут этого сказать, но если посмотреть объективно, посмотреть на календарь, три-четыре игры дома… Этот тур практически предопределил чемпиона. Все конкуренты оступились, а «Зенит» победил.