«Зенит»: «Получили разрешение на осмотр Кокорина в СИЗО»

22 апреля 2019, 18:01

Представитель пресс-службы «Зенита» подтвердил, что к нападающему команды Александру Кокорину допустят клубного врача в СИЗО.

Получили разрешение, но ни время визита, ни сама процедура пока не определены. «Зенит» подал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда все формальности будут улажены.

Ожидается, что осмотр состоится 24 апреля.

Ранее Кокорин жаловался на боли в колене, а также на ожоги ноги после процедуры электрофореза.