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«Зенит»: «Получили разрешение на осмотр Кокорина в СИЗО»

22 апреля 2019, 18:01

Представитель пресс-службы «Зенита» подтвердил, что к нападающему команды Александру Кокорину допустят клубного врача в СИЗО.

Получили разрешение, но ни время визита, ни сама процедура пока не определены. «Зенит» подал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда все формальности будут улажены.

Ожидается, что осмотр состоится 24 апреля.

Ранее Кокорин жаловался на боли в колене, а также на ожоги ноги после процедуры электрофореза.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
22 апреля в 22:48
Заполярный
Заполярный ответил Литейный 4
   303 / 959
22 апреля в 21:16
После осмотра выяснится, что нужна срочная операция в какой нибудь Германии. Гыгыгы
ПРОСТО ПЕРЕВЕДУТ В ДРУГУЮ КАМЕРУ С НАДПИСЬЮ ГЕРМАНИЯ. ГЫГЫ
mars6791
mars6791
   785 / 959
22 апреля в 21:09
А зачем , играть минимум до сентября не будет. Или уже договорились об освобождение?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
22 апреля в 19:27
Подлечите человека, ему скоро народным и конюшне голы отгружать ;)
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 18:40
Здоровый он .
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
22 апреля в 18:26
Тунеядец Питерскай!
дурман
дурман
   86 / 959
22 апреля в 18:16
Алло, это военкомат?
Да!
А вы можете меня в армию забрать?
Да, кончено. А где вы находитесь?
В тюрьме
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
22 апреля в 18:07
После осмотра выяснится, что нужна срочная операция в какой нибудь Германии. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 18:04
Врач скажет правду.
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