«Зенит»: «Получили разрешение на осмотр Кокорина в СИЗО»

Представитель пресс-службы «Зенита» подтвердил, что к нападающему команды Александру Кокорину допустят клубного врача в СИЗО.
Получили разрешение, но ни время визита, ни сама процедура пока не определены. «Зенит» подал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда все формальности будут улажены.
Ожидается, что осмотр состоится 24 апреля.
Ранее Кокорин жаловался на боли в колене, а также на ожоги ноги после процедуры электрофореза.
Да!
А вы можете меня в армию забрать?
Да, кончено. А где вы находитесь?
В тюрьме
Да!
А вы можете меня в армию забрать?
Да, кончено. А где вы находитесь?
В тюрьме