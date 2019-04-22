Аршавин: «Вообще не скучаю после завершения карьеры игрока»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, как чувствует себя в роли футбольного эксперта. По словам Аршавина, он не жалеет о завершении карьеры футболиста.

Я ощущаю себя в новой роли комфортно. Оценивать себя не берусь, об этом нужно спрашивать у зрителя, интересно ли им видеть меня на телевидении. Если буду востребован, то буду продолжать этим заниматься. Если нет, то руководители каналов меня просто уберут. (Улыбается).

Не жалею ли о завершении карьеры футболиста? Я вообще не скучаю, нет времени на это. Я очень много работаю, много езжу. Когда посещаю матчи «Зенита» на «Газпром-Арене», то не тянет переодеться и выйти на поле. Нет таких мыслей, как: «А вот я бы сыграл по-другому, а вот я бы так смог».