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Аршавин: «Вообще не скучаю после завершения карьеры игрока»

22 апреля 2019, 18:16

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, как чувствует себя в роли футбольного эксперта. По словам Аршавина, он не жалеет о завершении карьеры футболиста.

Я ощущаю себя в новой роли комфортно. Оценивать себя не берусь, об этом нужно спрашивать у зрителя, интересно ли им видеть меня на телевидении. Если буду востребован, то буду продолжать этим заниматься. Если нет, то руководители каналов меня просто уберут. (Улыбается).

Не жалею ли о завершении карьеры футболиста? Я вообще не скучаю, нет времени на это. Я очень много работаю, много езжу. Когда посещаю матчи «Зенита» на «Газпром-Арене», то не тянет переодеться и выйти на поле. Нет таких мыслей, как: «А вот я бы сыграл по-другому, а вот я бы так смог». 

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Все комментарии
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
22 апреля в 19:15
Удачи Андрею Сергеевичу.
LOpp
LOpp
   23 / 959
22 апреля в 19:12
Он и на лавке Арсенала 2 года не скучал.
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
22 апреля в 18:55
Нормально экспертируешь)
la_masia
la_masia
   146 / 959
22 апреля в 18:52
Видимо привез с собой из Казахстана чего-то "нескучного".
cevin cigan
cevin cigan ответил mihaluch
   380 / 959
22 апреля в 18:39
А мысли повизжать,покричать,попукать у микрофона как Черданцев не приходят в голову.
Уау!!! Точняк!!!
beefs
beefs
   194 / 959
22 апреля в 18:37
Молодец, так держать...
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
22 апреля в 18:28
А мысли повизжать,покричать,попукать у микрофона как Черданцев не приходят в голову.
161регион
161регион
   191 / 959
22 апреля в 18:24
Андрик чипсует теперь когда хочет)))
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
22 апреля в 18:20
Нашел другие интересы, в этом ему повезло.
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