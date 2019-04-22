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Быстров: «Не понимаю, зачем Гильерме вызывают в сборную России»

22 апреля 2019, 20:35

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о натурализации в российском футболе.

Все сильные футболисты выступают за свои сборные. Лишь единицы приехали в Россию, освоились и играют на хорошем уровне. Фернандес, кстати, - единственный сильный натурализованный игрок.

Гильерме хороший игрок, но ничем не сильнее наших вратарей. А он должен быть сильнее на две головы. Матч с ЦСКА смотрели? Какой он гол пропустил? Не понимаю, почему его вызывают в национальную команду.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   63 / 959
23 апреля в 12:13
ещё один аналитик, мля!
Александр Светличный
Александр Светличный
23 апреля в 08:01
ПРАКТИЧЕСКИ ЛОКО ИГРАЕТ БЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЙ , РЖД ФУТБОЛ НЕ ИНТЕРЕСЕН , НА ПАЛЫЧЕ ЕЩЕ КОЕ-КАКАЯ ИГРА ДЕРЖИТСЯ , НО ЭТО НЕ НАДОЛГО! КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ НЕТ!
амурец
амурец
   81 / 959
23 апреля в 00:38
ну многих вызывают в сборную непонятно почему, а Гиля сейчас получше многих, ну не Селихова же ставить, а Лунев не чем не лучше Гили
Питер рулит
Питер рулит
   84 / 959
22 апреля в 23:05
    Palex
    Palex ответил ABir
       50 / 959
    22 апреля в 22:52
    Какая взаимосвязь, между доверием и уважением к Быстрову и его мнение о Гильерме?
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 959
    22 апреля в 22:26
    Лишь бы наших вратарей не тревожили, а там хоть гильерме, хоть сафонов.
    ABir
    ABir
       176 / 959
    22 апреля в 22:18
    Быстров конечно сам не заслуживает доверия и уважения, но в данном случае он прав на 100%: многие наши вратари гораздо более достойны защищать ворота российской сборной, чем середняк бразилец
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 959
    22 апреля в 22:18
    За сегодня Вовик мне изрядно надоел. Куда не плюнь , а тут Вовчик нарисовался и не сотрешь!!!
    Физручини
    Физручини
    22 апреля в 22:14
    Не понимаю зачем Быстрова спрашивают про сборную России
    ermak6848
    ermak6848
       182 / 959
    22 апреля в 22:04
    На верху Всё знають...
    Байкал-38
    Байкал-38
       25 / 959
    22 апреля в 21:51
    Быстров «Свой среди чужих, чужой среди своих» как Боря Моисеев в женской бане.
    Гилю вызывают, так как он лучший на данное время.
    Тем более его не просто вызывают, а ставят в основу, разве это только из-за натурализации?
    Устраивают истерику на ровном месте.

    Сафонову ещё рано пока, надо ещё сезон "обкатать", а потом видно будет.
    Шуnя771
    Шуnя771
       34 / 959
    22 апреля в 21:48
    Быстров: «Не понимаю, зачем Гильерме вызывают в сборную России»

    Многие не понимают, лишь догадываются!
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Jeck Denielse
       17 / 959
    22 апреля в 21:41
    Я видел на неделе какой гол Де Хеа в ЛЧ пропустил.......и что ??....он плохой вратарь ??? В целом Гильерме качественный кипер..... И здесь наверно тренер-вратарь Черчесов как нибудь без Быстрова разберётся..... Хотя на Сафонова обратить внимание стоит....)))
    Через сезон.Он уже сейчас "нойерит",пусть подтвердит солидность.
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 959
    22 апреля в 21:40
    Дурик трёхцветный,и какой-такой он гол пропустил?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 959
    22 апреля в 20:59
    Я видел на неделе какой гол Де Хеа в ЛЧ пропустил.......и что ??....он плохой вратарь ???
    В целом Гильерме качественный кипер.....
    И здесь наверно тренер-вратарь Черчесов как нибудь без Быстрова разберётся.....

    Хотя на Сафонова обратить внимание стоит....)))
    pele1981
    pele1981
    22 апреля в 20:46
    Чтобы понимать, Вова, нужно голову иметь и думать ей, а не только голы забивать!
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       28 / 959
    22 апреля в 20:38
    Не понимаю, зачем Быстрова вызывают в аналитики.
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