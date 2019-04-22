Быстров: «Не понимаю, зачем Гильерме вызывают в сборную России»

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о натурализации в российском футболе.
Все сильные футболисты выступают за свои сборные. Лишь единицы приехали в Россию, освоились и играют на хорошем уровне. Фернандес, кстати, - единственный сильный натурализованный игрок.
Гильерме хороший игрок, но ничем не сильнее наших вратарей. А он должен быть сильнее на две головы. Матч с ЦСКА смотрели? Какой он гол пропустил? Не понимаю, почему его вызывают в национальную команду.
а воротчик средненький..
а воротчик средненький..
Гилю вызывают, так как он лучший на данное время.
Тем более его не просто вызывают, а ставят в основу, разве это только из-за натурализации?
Устраивают истерику на ровном месте.
Сафонову ещё рано пока, надо ещё сезон "обкатать", а потом видно будет.
Гилю вызывают, так как он лучший на данное время.
Тем более его не просто вызывают, а ставят в основу, разве это только из-за натурализации?
Устраивают истерику на ровном месте.
Сафонову ещё рано пока, надо ещё сезон "обкатать", а потом видно будет.
Многие не понимают, лишь догадываются!
Многие не понимают, лишь догадываются!
В целом Гильерме качественный кипер.....
И здесь наверно тренер-вратарь Черчесов как нибудь без Быстрова разберётся.....
Хотя на Сафонова обратить внимание стоит....)))
В целом Гильерме качественный кипер.....
И здесь наверно тренер-вратарь Черчесов как нибудь без Быстрова разберётся.....
Хотя на Сафонова обратить внимание стоит....)))