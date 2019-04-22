Быстров: «Не понимаю, зачем Гильерме вызывают в сборную России»

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о натурализации в российском футболе.

Все сильные футболисты выступают за свои сборные. Лишь единицы приехали в Россию, освоились и играют на хорошем уровне. Фернандес, кстати, - единственный сильный натурализованный игрок.