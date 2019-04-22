ГлавнаяНовости

Быстров: «Мне под ноги кидали свиную голову»

22 апреля 2019, 20:17

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров рассказал, как его встречали фанаты «сине-бело-голубых» после перехода из «Спартака».

Мне под ноги кидали не только фанатский шарф, но и голову свиную! Тяжеловато все это. Решил для себя: нужно заниматься любимым делом, играть в футбол. На поле все было относительно спокойно. В других местах – не очень. Меня обвинили в предательстве. Но что это такое?

Я не раз и открыто говорил: меня в «Спартак» продали. Что здесь не так? Клуб вырастил игрока и продал. Отвечали – ушел в стан злейшего врага. И что: нужно было с футболом закончить? Вот из «Спартака» в «Зенит» я уходил сам. Как раз спартаковские болельщики могли бы предъявить какие-то претензии. Тогда команда хорошо отыграла первый круг и боролась за чемпионство. Я всегда говорил, что при первой возможности вернусь.

Ранее Быстров высказался о трансферной политике «Зенита». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии0
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RIR68
RIR68
   113 / 959
23 апреля в 17:53
Вот из cпартака в «Зенит» я уходил сам.
------------------------------------------------------------------
а я больше верю Валере!!! Валера сказал, что были голоса сверху)))
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил морозз
   56 / 959
23 апреля в 05:40
Ты знаешь а я сомневаюсь, деньгами поманят и сбежит...правда на данный момент Газпром форево!
Ну уж, по крайней мере, не в Тарасовку!
В АПЛ, куда он мечтает, конечно, вряд ли, если только в Шанхай (к корефану Халку)...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
22 апреля в 23:53
кара всегда настигает предателей вот и вову
самые лучшие годы были в спартаке ,а потом
скитался везде идиот.
ermak6848
ermak6848
   182 / 959
22 апреля в 23:47
Как быстро Бысторв заговорил...
морозз
морозз ответил Байкал-38
   94 / 959
22 апреля в 22:53
Теперь осталось узнать, кто и за сколько продали Панова.
Мутко продал Панова во Францию, со скрытой травмой! Так что я ответил на твой вопрос!
морозз
морозз ответил Leningrad 84
   94 / 959
22 апреля в 22:51
Редкое исключение из правил! И по-видимому, до конца карьеры останется в Зените, в отличие от бегунка (перебежчика) Быстрова...
Ты знаешь а я сомневаюсь, деньгами поманят и сбежит...правда на данный момент Газпром форево!
морозз
морозз ответил Литейный 4
   94 / 959
22 апреля в 22:49
Тебе Хавчик видать вовремя не сказали, что раз вляпавшись в кб цвета, клеймо на всю жизнь.
Всё правильно дружище...свинья не может стать бомжом и наоборот, это противоестественно! Предавший раз, предаст и два и три! Селяви однако!
морозз
морозз ответил parallels
   94 / 959
22 апреля в 22:46
То есть питерец Быстров для тебя предатель, а москвич да ещё свинья для тебя свой, вот это ты переобулся на бегу! Но мне доставляет удовольствие, что бомж хвалит свинью, хоть и бывшую! Хочу заметить, что как бомж так и свинья в душе всегда остаются бомжом и свиньёй, так что умерь свою хвалебную риторику!
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
22 апреля в 22:31
Мимо свиной головы мазутные мимо пройти не могут.
kingoffam
kingoffam ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   354 / 959
22 апреля в 22:08
И голову свиную кидали, и по морде били - что за болельщики у клуба... Хотя, вы же им в ответ неприличные жесты показывали. Вот это я понимаю сплочённость. Культурная столица всё-таки, культурные болельщики, культурные футболисты. Вот бы всем на таких ровняться... https://www.youtube.com/watch?v=a1GzZIRP0VE
Вот за что я уважаю Широкова,он им даже в их помойке показал-кто они есть.
kingoffam
kingoffam
   354 / 959
22 апреля в 22:04
Судя по местным бомжам,они ещё и не на такое способны.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 959
22 апреля в 22:01
Теперь осталось узнать, кто и за сколько продали Панова.
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
22 апреля в 21:43
"ОТВЕЧАЛИ - УШЁЛ В СТАН ЗЛЕЙШЕГО ВРАГА", а "зеня" для всех пустой звук! Ни друг, ни враг - ниХто!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
22 апреля в 21:43
Это такая старая царская питерская традиция-бОшки рубить...Чуть что не так-на эшафот и секир башка,или виселица.
Footbolista
Footbolista
   9 / 959
22 апреля в 21:37
Свинобаклан какой то...
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
22 апреля в 21:26
Тебе Хавчик видать вовремя не сказали, что раз вляпавшись в кб цвета, клеймо на всю жизнь.
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
22 апреля в 21:12
Главное что бакланы не заклевали вовчика(
Стыдно за зенит и ихние 145 болельщиков(
ХА-ХА-ХА-ХА
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   427 / 959
22 апреля в 21:07
Надо было спустить свинью на парашюте
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
22 апреля в 21:06
Свиньи лазурный,культурная столица
makkie
makkie
   11 / 959
22 апреля в 21:05
Позор какой-то, культурные еще называются 😂
Хотя Володька сам виноват: и спартаковских расстроил, и от питерских проклятий так и не избавился. Карма настигла.
LOpp
LOpp
   23 / 959
22 апреля в 20:59
Культурная же столица))
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 959
22 апреля в 20:58
И голову свиную кидали, и по морде били - что за болельщики у клуба...
Хотя, вы же им в ответ неприличные жесты показывали. Вот это я понимаю сплочённость. Культурная столица всё-таки, культурные болельщики, культурные футболисты. Вот бы всем на таких ровняться...

Leningrad 84
Leningrad 84 ответил морозз
   56 / 959
22 апреля в 20:58
А как же герой России, бывший спартаковец а теперь полноценный бомж с капитанскими навыками ...Артемий Дзюба?
Редкое исключение из правил!
И по-видимому, до конца карьеры останется в Зените, в отличие от бегунка (перебежчика) Быстрова...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 20:52
Ну прям вечер воспоминаний...)))

Сейчас Саша Панов подключится......)))
морозз
морозз ответил parallels
   94 / 959
22 апреля в 20:50
скажем так, зенит и спартак поставили опыт. зато теперь оба клуба знают, что трансферы невозможны.
А как же герой России, бывший спартаковец а теперь полноценный бомж с капитанскими навыками ...Артемий Дзюба?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ziborock
   56 / 959
22 апреля в 20:49
В Питере много свиней!)
Про Москву промолчим...
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
22 апреля в 20:48
Свинья останется свиньей, хоть в Спартаке, хоть в Тосно...
морозз
морозз
   94 / 959
22 апреля в 20:48
Бегунок, стал персоной нон грата как для болел Зенита, так и болел Спартака...везде целовал эмблему этих клубов и всех их предал! Урикоз!
parallels
parallels
   3 / 959
22 апреля в 20:47
скажем так, зенит и спартак поставили опыт. зато теперь оба клуба знают, что трансферы невозможны.
parallels
parallels ответил ziborock
   3 / 959
22 апреля в 20:42
В Питере много свиней!)
в тарасовке много дезеувов!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100