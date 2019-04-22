Быстров: «Мне под ноги кидали свиную голову»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров рассказал, как его встречали фанаты «сине-бело-голубых» после перехода из «Спартака».

Мне под ноги кидали не только фанатский шарф, но и голову свиную! Тяжеловато все это. Решил для себя: нужно заниматься любимым делом, играть в футбол. На поле все было относительно спокойно. В других местах – не очень. Меня обвинили в предательстве. Но что это такое?

Я не раз и открыто говорил: меня в «Спартак» продали. Что здесь не так? Клуб вырастил игрока и продал. Отвечали – ушел в стан злейшего врага. И что: нужно было с футболом закончить? Вот из «Спартака» в «Зенит» я уходил сам. Как раз спартаковские болельщики могли бы предъявить какие-то претензии. Тогда команда хорошо отыграла первый круг и боролась за чемпионство. Я всегда говорил, что при первой возможности вернусь.