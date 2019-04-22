Быстров: «Мне под ноги кидали свиную голову»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров рассказал, как его встречали фанаты «сине-бело-голубых» после перехода из «Спартака».
Мне под ноги кидали не только фанатский шарф, но и голову свиную! Тяжеловато все это. Решил для себя: нужно заниматься любимым делом, играть в футбол. На поле все было относительно спокойно. В других местах – не очень. Меня обвинили в предательстве. Но что это такое?
Я не раз и открыто говорил: меня в «Спартак» продали. Что здесь не так? Клуб вырастил игрока и продал. Отвечали – ушел в стан злейшего врага. И что: нужно было с футболом закончить? Вот из «Спартака» в «Зенит» я уходил сам. Как раз спартаковские болельщики могли бы предъявить какие-то претензии. Тогда команда хорошо отыграла первый круг и боролась за чемпионство. Я всегда говорил, что при первой возможности вернусь.
Ранее Быстров высказался о трансферной политике «Зенита».
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а я больше верю Валере!!! Валера сказал, что были голоса сверху)))
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а я больше верю Валере!!! Валера сказал, что были голоса сверху)))
В АПЛ, куда он мечтает, конечно, вряд ли, если только в Шанхай (к корефану Халку)...
В АПЛ, куда он мечтает, конечно, вряд ли, если только в Шанхай (к корефану Халку)...
самые лучшие годы были в спартаке ,а потом
скитался везде идиот.
самые лучшие годы были в спартаке ,а потом
скитался везде идиот.
Стыдно за зенит и ихние 145 болельщиков(
ХА-ХА-ХА-ХА
Стыдно за зенит и ихние 145 болельщиков(
ХА-ХА-ХА-ХА
Хотя Володька сам виноват: и спартаковских расстроил, и от питерских проклятий так и не избавился. Карма настигла.
Хотя Володька сам виноват: и спартаковских расстроил, и от питерских проклятий так и не избавился. Карма настигла.
Хотя, вы же им в ответ неприличные жесты показывали. Вот это я понимаю сплочённость. Культурная столица всё-таки, культурные болельщики, культурные футболисты. Вот бы всем на таких ровняться...
https://www.youtube.com/watch?v=a1GzZIRP0VE
Хотя, вы же им в ответ неприличные жесты показывали. Вот это я понимаю сплочённость. Культурная столица всё-таки, культурные болельщики, культурные футболисты. Вот бы всем на таких ровняться...
И по-видимому, до конца карьеры останется в Зените, в отличие от бегунка (перебежчика) Быстрова...
И по-видимому, до конца карьеры останется в Зените, в отличие от бегунка (перебежчика) Быстрова...
Сейчас Саша Панов подключится......)))
Сейчас Саша Панов подключится......)))