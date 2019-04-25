Уткин: «Миф о „новом Фергюсоне“ придумали сами болельщики МЮ»

Футбольный комментатор Василий Уткин подвел итоги манкунианского дерби. «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 и приблизился к чемпионству.

Сейчас очень понимаю все эмоции кипящие; смеюсь, пытаясь делать это деликатно и не в голос над тем, сколько слов было сказано накануне этого матча о том, как сложно болеть юнайтедянам: поражение их команды в дерби зато означает, что не пустили ненавистный «Ливерпуль» к чемпионству.

А итоговый парадокс в другом: побеждает «Сити», у которого не было никакого конфликта интересов, зато в результате у болельщиков «Юнайтед» и «Ливерпуля» совершенно одинаковая депрессия.

Не смейте, ребята, кто бы вы ни были, обсмеивать Сульшера. Это не он назвал себя «новым Ферги», не он вытребовал себе жирный контракт по принципу «пока не началось». Он делает, что умеет, и является только самим собой. Смеяться же тут в принципе не над чем.

Но! Если очень хочется и злорадство в вас сильнее Халка, смейтесь, болельщики, над собой, потому что миф о «новом Ферги» придумали и вознесли в девиз вы сами. И над теми, кто Оле-Гуннару многолетний мегаконтракт предложил.