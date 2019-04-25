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Уткин: «Миф о „новом Фергюсоне“ придумали сами болельщики МЮ»

25 апреля 2019, 08:16
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Футбольный комментатор Василий Уткин подвел итоги манкунианского дерби. «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 и приблизился к чемпионству.

Сейчас очень понимаю все эмоции кипящие; смеюсь, пытаясь делать это деликатно и не в голос над тем, сколько слов было сказано накануне этого матча о том, как сложно болеть юнайтедянам: поражение их команды в дерби зато означает, что не пустили ненавистный «Ливерпуль» к чемпионству.

А итоговый парадокс в другом: побеждает «Сити», у которого не было никакого конфликта интересов, зато в результате у болельщиков «Юнайтед» и «Ливерпуля» совершенно одинаковая депрессия. 

Не смейте, ребята, кто бы вы ни были, обсмеивать Сульшера. Это не он назвал себя «новым Ферги», не он вытребовал себе жирный контракт по принципу «пока не началось». Он делает, что умеет, и является только самим собой. Смеяться же тут в принципе не над чем. 

Но! Если очень хочется и злорадство в вас сильнее Халка, смейтесь, болельщики, над собой, потому что миф о «новом Ферги» придумали и вознесли в девиз вы сами. И над теми, кто Оле-Гуннару многолетний мегаконтракт предложил. 

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Все комментарии
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
25 апреля в 10:04
о Сульшере как новом Ферги, слышу впервые от Васи. сам придумал, сам опровергает)
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
25 апреля в 09:43
Купите утке мозги и новую печень.
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
25 апреля в 09:37
пока мю будет перебирать миллиарды тренеров в поисках " того самого фергюсона " остальные клубы включая любительские клубы низших дивизионов британии будут брать титул АПЛ и не раз ! а мю все также будет искать " того самого фергюсона " и бороться с условными норвичами в таблице за лигу Европы .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
25 апреля в 09:05
В Англии, слава богу, нет вечных доминаторов. Эра Ливера сменяется эрой МЮ, затем Челси и т.д. Сейчас время МС, а Юнайтед надо терпеть и работать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
25 апреля в 08:54
Эйфория и кураж игроков по причине ухода Моуриньо закончились.....
Есть ли у нового молодого тренера что то предоставить кроме исторической принадлежности к МЮ ???....
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