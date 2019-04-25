Семак: «Мы контролировали игру»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал о победе над «Динамо» в 25-м туре чемпионата России.

Тяжелая игра, другой и не ждали. В первом тайме создали не так много моментов, не хватало свежести, но мы контролировали игру. У «Динамо» была одна опасная атака, хотя мне показалось, что в этом эпизоде было положение вне игры. Второй тайм провели значительно сильнее. Забили два гола, могли больше. «Динамо» низко оборонялась, но это хорошая команда. Мало кто у нас в чемпионате может взламывать его оборону. Мы же много эмоций потратили в Краснодаре, поэтому рад, что смогли прибавить, и сделали еще один шаг (пауза) вперед.