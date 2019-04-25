ГлавнаяНовости

Семак: «Мы контролировали игру»

25 апреля 2019, 00:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал о победе над «Динамо» в 25-м туре чемпионата России.

Тяжелая игра, другой и не ждали. В первом тайме создали не так много моментов, не хватало свежести, но мы контролировали игру. У «Динамо» была одна опасная атака, хотя мне показалось, что в этом эпизоде было положение вне игры. Второй тайм провели значительно сильнее. Забили два гола, могли больше. «Динамо» низко оборонялась, но это хорошая команда. Мало кто у нас в чемпионате может взламывать его оборону. Мы же много эмоций потратили в Краснодаре, поэтому рад, что смогли прибавить, и сделали еще один шаг (пауза) вперед.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии18
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
andre_can
andre_can
25 апреля в 07:57
Играли бы так весь сезон, могли бы же в отпуск идти в звании Чемпионов :))))
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 06:58
"Зенит своего уже не упустит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100