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Хохлов: «Знали, что „Зенит“ много атакует флангами»

25 апреля 2019, 00:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о поражении от «Зенита» в 25-м туре чемпионата России.

Мы неплохо провели первый тайм, после перерыва наш план работал до пропущенного мяча. Сразу после первого гола мы быстро пропустили второй, после чего отдали инициативу сопернику, «Зенит» создавал моменты, а нам уже тяжело было отыграться.

Наш план заключался в том, чтобы не оставлять игрокам «Зенита» свободных зон у нашей штрафной и постараться проводить быстрые ответные атаки. Мы знали, что «Зенит» много атакует флангами и часто подаёт в штрафную, до пропущенного гола мы с этими подачами справлялись.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
   225 / 959
25 апреля в 10:03
Знали то знали, но пролетели как всегда. Сами себя динамовцы загоняют в угол. Жаль, а то бы всем помогли сохранить интригу. Но еще не вечер.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
25 апреля в 09:35
Поздравляю Зенит с победой
shur
shur
   699 / 959
25 апреля в 08:39
...держаться до первого гола,вот это стратегия,вот это "тренер"...!
kastites
kastites
   109 / 959
25 апреля в 06:27
ЗЕНИТ чемпион
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   260 / 959
25 апреля в 06:18
Хохлов - гений, все знает.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
25 апреля в 04:57
Знали, играли,но проиграли.
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
25 апреля в 01:46
А толку?
Mangur
Mangur
   728 / 959
25 апреля в 01:25
Динамо хорошо играли по своим возможностям .Объективно Зенит сейчас сильнее.
Суеверный
Суеверный
   225 / 959
25 апреля в 00:54
"Знали..." почему же проиграли? Можно написать полную ерунду? Попробую, но это не особенно достоверные сведения. Товарищ Сталин, отправляющийся на Подсдамскую конференцию, заметил, что нет дыма от "паровоза" и спросил, что это такое? Ему сказали, что это не паровоз а тепловоз, российское изобретение, но производится в США. На что усатый буркнул - так нахрена изобретать то было? Чтобы как-то подвести к тематике площадки замечу, что в том же 1945-м году был вояж московского Динамо в Британию, всем понравилось. И тем кто в СССР и тем кто в Британии.
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