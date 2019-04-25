Хохлов: «Знали, что „Зенит“ много атакует флангами»

Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о поражении от «Зенита» в 25-м туре чемпионата России.

Мы неплохо провели первый тайм, после перерыва наш план работал до пропущенного мяча. Сразу после первого гола мы быстро пропустили второй, после чего отдали инициативу сопернику, «Зенит» создавал моменты, а нам уже тяжело было отыграться.

Наш план заключался в том, чтобы не оставлять игрокам «Зенита» свободных зон у нашей штрафной и постараться проводить быстрые ответные атаки. Мы знали, что «Зенит» много атакует флангами и часто подаёт в штрафную, до пропущенного гола мы с этими подачами справлялись.