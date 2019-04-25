Быстров: «Лимит помогает нашим игрокам расти»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался за действующий в стране лимит на легионеров.

Я за лимит. Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны. Ну уберём мы лимит, в РПЛ появится ещё больше легионеров, но они точно не будут выше на голову местных ребят. В чём тогда смысл? Когда нашим молодым футболистам дают играть, они себя проявляют. Тот же ЦСКА молодёжью обыгрывает «Реал». Да, у мадридцев состав был не совсем основной. Но наши с ними играют на равных. Значит, не всё так безнадежно. Просто в нашем футболе должно быть больше доверия. У нас как происходит: тренеру привозят футболиста и говорят, чтобы играл с ним. А специалист просто не видит его в своём составе. Он говорит об этом руководству, а ему отвечают: «Не подходит? Ну и иди тренируй детей на заднем дворе». В этом вся проблема. Тренер и спортивный директор должны работать вместе, и спрос за результат должен быть с обоих. А у нас один валит на другого, и всё.

Нам лимит помогал в плане того, что к нам отношение было другое. Давайте вспомним Романа Широкова или Константина Зырянова. Если бы не было лимита, никто бы их в «Зенит» никогда не пригласил, и не удалось бы им так раскрыться. Никто же до их переезда в Питер не говорил, что они сильные футболисты. Да, играли на своём уровне, а потом перешли в команду уровнем выше и стали там расти, тащить клуб на себе. Так же можно сказать и про меня. Не будь лимита, взяли бы на мою позицию легионера, и никто бы даже этого не заметил. Поэтому лимит помогает.

Многие сейчас говорят: они из-за лимита оборзели, просят много денег. Но ведь это единицы. Смотрите не только на клубы РПЛ , но и на ФНЛ , и на ПФЛ . Какая средняя зарплата по стране? 50 тыс. рублей? А там люди получают по 20 тыс. рублей, и ничего про них никто не говорит. Все привыкли считать только зарплаты Кокорина и Мамаева, которые на слуху. Теми, кто пробивается с низов, не интересуются. А там у всех свои судьбы: люди спиваются и, наверное, матчи начинают сдавать, потому что им семьи кормить не на что. У нас в стране топовые хирурги зарабатывают намного больше, чем врачи в обычной поликлинике в областях. В каждой профессии есть такое.

Высокие зарплаты топ-игроков заставляют их не переезжать в лучшие европейские чемпионаты, и это не даёт им прогрессировать…

Ну, мы же хотим, чтобы лига тоже прогрессировала, так что надо лучше работать с нашими футболистами здесь.

Многие считают, что переезд игроков в Европу чуть ли не единственный путь развития нашего футбола. Согласны?

Да кому мы нужны за границей? У них в Европе огромная конкуренция, куча школ. Они без всяких лимитов переезжают друг к другу в разные чемпионаты. А у нас просто Премьер-Лига из 16 команд, и ещё попробуй туда попади. Какой процент на душу населения играет в профессиональных командах? Уверен, это очень маленькая цифра.