ГлавнаяНовости

Быстров: «Лимит помогает нашим игрокам расти»

25 апреля 2019, 07:59

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался за действующий в стране лимит на легионеров.

Я за лимит. Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны. Ну уберём мы лимит, в РПЛ появится ещё больше легионеров, но они точно не будут выше на голову местных ребят. В чём тогда смысл? Когда нашим молодым футболистам дают играть, они себя проявляют. Тот же ЦСКА молодёжью обыгрывает «Реал». Да, у мадридцев состав был не совсем основной. Но наши с ними играют на равных. Значит, не всё так безнадежно. Просто в нашем футболе должно быть больше доверия. У нас как происходит: тренеру привозят футболиста и говорят, чтобы играл с ним. А специалист просто не видит его в своём составе. Он говорит об этом руководству, а ему отвечают: «Не подходит? Ну и иди тренируй детей на заднем дворе». В этом вся проблема. Тренер и спортивный директор должны работать вместе, и спрос за результат должен быть с обоих. А у нас один валит на другого, и всё.

Нам лимит помогал в плане того, что к нам отношение было другое. Давайте вспомним Романа Широкова или Константина Зырянова. Если бы не было лимита, никто бы их в «Зенит» никогда не пригласил, и не удалось бы им так раскрыться. Никто же до их переезда в Питер не говорил, что они сильные футболисты. Да, играли на своём уровне, а потом перешли в команду уровнем выше и стали там расти, тащить клуб на себе. Так же можно сказать и про меня. Не будь лимита, взяли бы на мою позицию легионера, и никто бы даже этого не заметил. Поэтому лимит помогает.

Многие сейчас говорят: они из-за лимита оборзели, просят много денег. Но ведь это единицы. Смотрите не только на клубы РПЛ, но и на ФНЛ, и на ПФЛ. Какая средняя зарплата по стране? 50 тыс. рублей? А там люди получают по 20 тыс. рублей, и ничего про них никто не говорит. Все привыкли считать только зарплаты Кокорина и Мамаева, которые на слуху. Теми, кто пробивается с низов, не интересуются. А там у всех свои судьбы: люди спиваются и, наверное, матчи начинают сдавать, потому что им семьи кормить не на что. У нас в стране топовые хирурги зарабатывают намного больше, чем врачи в обычной поликлинике в областях. В каждой профессии есть такое. 

Высокие зарплаты топ-игроков заставляют их не переезжать в лучшие европейские чемпионаты, и это не даёт им прогрессировать… 

Ну, мы же хотим, чтобы лига тоже прогрессировала, так что надо лучше работать с нашими футболистами здесь. 

Многие считают, что переезд игроков в Европу чуть ли не единственный путь развития нашего футбола. Согласны?

Да кому мы нужны за границей? У них в Европе огромная конкуренция, куча школ. Они без всяких лимитов переезжают друг к другу в разные чемпионаты. А у нас просто Премьер-Лига из 16 команд, и ещё попробуй туда попади. Какой процент на душу населения играет в профессиональных командах? Уверен, это очень маленькая цифра.

Напомним, РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии17
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
   647 / 954
26 апреля в 05:26
Таких , как Заболотный и Новосельцев поменьше будет. Убрать лимит!
saviola_09
saviola_09
   905 / 954
26 апреля в 03:51
Деньги слишком большие за легионеров платят. Лучше бы свои школы развивали на эти деньги, пользы было бы больше.
alexando1974
alexando1974
   364 / 954
25 апреля в 20:14
отменять нужно этот лимит полностью! а насчёт зарплаты загнул ты вово какая 3 50))) 20 максимум ито не у всех есть и 14 16 и меньше у людей есть!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   385 / 954
25 апреля в 19:14
Сейчас нет конкуренции у наших,у них козырь паспорт российский есть а играть не играть нашим какая разница главное зарплата идет,как Мамаеву с Кокориным которые сидят,а про Европу нафиг нашим лезть знают им ничего не светит,лучше дома сидеть возле мамки и играть здесь
Ars Ars 1
Ars Ars 1
   528 / 954
25 апреля в 18:49
помогает вырастать Кокориным, Мамаевым, Гулиевым?
kolpankolpan
kolpankolpan ответил berda2003
   443 / 954
25 апреля в 17:53
лимит надо убрать!! НО!! Легионеров надо приглашать только при двух условиях: зарплата у легионера должна быть НЕ ниже 500 млн. руб. в год и стоимость легионера должна быть не ниже 30 млн. евро. Заплатят налоги, уберут откаты (?). И пусть клубы покупают сколько хотят!!
И кто-же наступит на собственные яйца?
kolpankolpan
kolpankolpan
   443 / 954
25 апреля в 17:50
Володя Быстров перепутал футболистов и зарплаты.Средняя по стране --это как раз 20 тысяч.Конечно это в среднем, с учетом депрессивных регионов.Однако зарплата подполковника полиции 53 тысячи рублей в месяц.Это в Петербурге.Надеюсь президент России заявляя о 50 тыс зарплат, и Володя Быстров понимают что есть еще офицеры и сержанты у которых зарплата меньше.И не все жители в Петербурге подполковники.
Брулин
Брулин
   29 / 954
25 апреля в 17:33
Володя сказанул правду-матку... молодец ,что критично себя оценивает,правдиво.
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
25 апреля в 15:49
лимит помогает оставлять в ресторане 400 тыс за вечер
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
25 апреля в 15:48
и кто интересно вырос? за весь сезон у лучшего нападающего 12 мячей, и это в дно-лиге, смех просто, и так каждый год
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 311
   9 / 954
25 апреля в 15:18
Не с лимита надо начинать, а с урезания зарплат раз так в 5! Кому не нравится, пусть валят в Европу!)
Уберут лимит и з/п автоматически упадет!!! Нашим бездарям - лавочникам бешенные бабки сразу платить перестанут.
pomor45
pomor45
   75 / 954
25 апреля в 15:04
Одно знаю точно: будет лимит на легов, или не будет его - у меня лично ничего не изменится. Мнение всё-таки скажу: наличие лимита позволяет талантливым лодырям избегать конкуренции подобной там, где его нет. Поэтому, вкупе с хорошей зарплатой, они и не торопятся в Европу. Дома деньги даются намного легче. Бесталанным лодырям наличие лимита единственная надежда, хоть и маленькая, попасть в команду РПЛ. О Европе они и помышлять не смеют. О них заботы не должно быть - на заводах не хватает рабочих рук. Поэтому я бы отменил лимит, хотя бы на время и хотя бы для того, чтобы принудительно окунуть наших талантливых и способных в мир жёсткой конкуренции. Может тогда они к Европе и Европа к ним начнут приглядываться почаще.
311
311
   53 / 954
25 апреля в 15:02
Не с лимита надо начинать, а с урезания зарплат раз так в 5! Кому не нравится, пусть валят в Европу!)
beefs
beefs
   191 / 954
25 апреля в 14:25
А он прав, безлимит нужен функционерам, занимающимся скупкой футболистов....
gentlewolf
gentlewolf
   241 / 954
25 апреля в 13:47
Лимит помогает нашим игрокам расти материально...
berda2003
berda2003
   465 / 954
25 апреля в 13:26
лимит надо убрать!!
НО!! Легионеров надо приглашать только при двух условиях: зарплата у легионера должна быть НЕ ниже 500 млн. руб. в год и стоимость легионера должна быть не ниже 30 млн. евро. Заплатят налоги, уберут откаты (?). И пусть клубы покупают сколько хотят!!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   422 / 954
25 апреля в 13:03
Иуда, иуда - просто умственно неполноценный)
Sunchees
Sunchees
25 апреля в 12:36
"Лимит помогает нашим игрокам расти... в финансовом плане..."
spartach n1
spartach n1
   2 / 954
25 апреля в 12:29
Лимит,-искусственно раздувает потребность в лентяях паспортистах,никакого роста без свободной конкуренции быть не может,как и во всем куда неповоротливое государство запустило свою мохнатую лапу !
zubila
zubila ответил Mishagad
   329 / 954
25 апреля в 12:01
Нужен рынок в таком случае которого в России просто нету. Покупательской способностью здесь обладают 1,5 калеки.
galem72
galem72
   333 / 954
25 апреля в 11:49
"...я за лимит. Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны..."

Откровенно подлизал едру. Видимо, собрался в правительство.
plusnindimon
plusnindimon
   872 / 954
25 апреля в 11:49
Лимит помогает росту ЗП наших игроков.
GKN
GKN
   727 / 954
25 апреля в 11:14
Истина посередине
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
25 апреля в 11:09
"Да кому мы нужны за границей? У них в Европе огромная конкуренция, куча школ." Условно бразильцы и аргентинцы (страны не члены ЕС) нужны, а наши нет. Сделай зарплату нашим виртуозам мяча 30000 руб. в месяц только пятки засверкают, Литва, Польша, Эстония, Венгрия тоже Европа
Lexand
Lexand
25 апреля в 11:02
Надо убрать лимит на футболистов и поставить лимит на зарплаты легионеров (не совсем жесткий, а то не поедут). Тогда нашим футболистам будет куда стремиться, а легионерам себя показать (сколько иностранцев уехало в хорошие зарубежные клубы после российских, да дофига)
Правдин Семён
Правдин Семён
   93 / 954
25 апреля в 11:01
В ПФЛ игроки ,не выходящие на поле,получают минимум 30 000 рублей на Кубани.А воспитатель в детском саду -15-20 000,преподаватель в университете -20 000.Не стоит говорить о бедствующих футболистах..
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
25 апреля в 11:01
лимит на легов Гинер с псом протянули в середине 2000-х и много ли после этого наших игроков уехало играть в Европу.?
Суеверный
Суеверный
   228 / 954
25 апреля в 10:44
В корне несогласен с Владимиром Быстровым, хотя уважаю его как игрока и его мнение как специалиста. Любой может опровергнуть мой скептицизм приведя в пример топ-чемпионат, где есть практика "лимитов". Слабо? Вот и я не безгрешен.
Тага Дага
Тага Дага
   247 / 954
25 апреля в 10:40
Быстров,лучше скажи почему в зените такие зарплаты, и там нет ни одного петерца...и почему зенит 2 фнл последнем месте...где академия зенита?Помнишь ты когда уходил из зенита сказал:ПОСЛЕ КАРЬЕРЫ ВСЁ РАССКАЖУ ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЗЕНИТЕ. ...ждём, а так ты трепать в холостую языком может каждый.
МКС
МКС
   149 / 954
25 апреля в 10:35
Зенит 2 вырос до уровня ПФЛ

Поздравим Питерчан с этим славным праздником
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100