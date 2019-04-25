Быстров: «У нас отличная лига, хоть внизу таблицы и подвал»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров выразил мнение, что высокая конкуренция в РПЛ – это хороший показатель, но командам из нижней части таблицы нужно иначе использовать свой бюджет.

Не хочу говорить, что РПЛ стала лучше или хуже. Просто чемпионат развивается, появилось много молодых ребят. Если искать один негатив, ты обязательно его найдёшь и придумаешь, почему турнир стал хуже. На самом деле у нас отличная лига: за титул борются три-четыре команды. Ни в одном зарубежном чемпионате такой конкуренции сейчас нет.

Да, внизу таблицы у нас подвал. Не знаю, как это можно изменить. Не понимаю, зачем команды, которые не могут конкурировать с лидерами, ещё и покупают при этом второсортных легионеров, тратят весь бюджет за полгода, а потом кричат: «Помогите, спасите, у нас закончились деньги!». Просто надо было, наверное, эти средства вложить в свою академию. Да, это не быстрый путь, но рано или поздно это принесло бы плоды. Могли бы потом продавать воспитанников и спокойно существовать на эти средства.