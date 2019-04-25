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Быстров: «У нас отличная лига, хоть внизу таблицы и подвал»

25 апреля 2019, 01:20

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров выразил мнение, что высокая конкуренция в РПЛ – это хороший показатель, но командам из нижней части таблицы нужно иначе использовать свой бюджет.

Не хочу говорить, что РПЛ стала лучше или хуже. Просто чемпионат развивается, появилось много молодых ребят. Если искать один негатив, ты обязательно его найдёшь и придумаешь, почему турнир стал хуже. На самом деле у нас отличная лига: за титул борются три-четыре команды. Ни в одном зарубежном чемпионате такой конкуренции сейчас нет.

Да, внизу таблицы у нас подвал. Не знаю, как это можно изменить. Не понимаю, зачем команды, которые не могут конкурировать с лидерами, ещё и покупают при этом второсортных легионеров, тратят весь бюджет за полгода, а потом кричат: «Помогите, спасите, у нас закончились деньги!». Просто надо было, наверное, эти средства вложить в свою академию. Да, это не быстрый путь, но рано или поздно это принесло бы плоды. Могли бы потом продавать воспитанников и спокойно существовать на эти средства.

При таком сценарии в вылете команды из РПЛ не было бы ничего трагичного. А у нас получается так: покупают игроков, деньги заканчиваются, клуб исчезает, и остаётся выжженная земля. Надо быть немного рациональнее и красть всё не сразу, а хотя бы постепенно.

Сейчас серьёзные финансовые проблемы испытывает махачкалинский «Анжи».

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил NAZAR 007
   230 / 954
25 апреля в 07:46
Чего там Хавчик разговорился ? Исправно получал зарплату и погано играл в Анжи и пинка под зад за это ему не давали....
а может стоило бы дать?
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 05:58
Хороший вывод: "Красть надо не сразу, а постепенно."
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
25 апреля в 01:41
У нас отличная лига, хоть на 5 месте и спартак.
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 954
25 апреля в 01:28
Чего там Хавчик разговорился ? Исправно получал зарплату
и погано играл в Анжи и пинка под зад за это ему не давали....
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