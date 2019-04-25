Марков: «„Зенит“ нас переиграл. С победой их»

Нападающий «Динамо» Евгений Марков прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ (0:2).

Чего не хватило для победы? Забитого мяча, наверное. А так «Зенит» нас переиграл. С победой.

Не сказал бы, что мы физически подсели во втором тайме. Думаю, это зенитовцы прибавили.

Как считаете, «Динамо» занимает своё место или могло бы быть выше? Роман Широков сказал, что с таким составом команде по силам было бы бороться за еврокубки.

Не ко мне вопрос. Думаю, последние матчи мы здорово играем. Сегодня чуть просели, но в принципе выглядим неплохо в последнее время. Надеюсь, дальше будем зарабатывать очки.