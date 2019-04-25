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Марков: «„Зенит“ нас переиграл. С победой их»

25 апреля 2019, 01:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Евгений Марков прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ (0:2).

Чего не хватило для победы? Забитого мяча, наверное. А так «Зенит» нас переиграл. С победой. 

Не сказал бы, что мы физически подсели во втором тайме. Думаю, это зенитовцы прибавили. 

Как считаете, «Динамо» занимает своё место или могло бы быть выше? Роман Широков сказал, что с таким составом команде по силам было бы бороться за еврокубки.

Не ко мне вопрос. Думаю, последние матчи мы здорово играем. Сегодня чуть просели, но в принципе выглядим неплохо в последнее время. Надеюсь, дальше будем зарабатывать очки.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
25 апреля в 07:41
Д-мо обязаны были наказать. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
25 апреля в 07:01
остаётся признать то, фк Зенит " вытянул " чемпионство ....
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   295 / 954
25 апреля в 06:58
Самый лучший день
Заходил вчера
динамо - супер клуб
Мечтали мусора
Но бросил ротенберг
Нагнуло УЕФА
В ФНЛ пора
kastites
kastites
   105 / 954
25 апреля в 06:29
ЗЕНИТ чемпион!!!
beefs
beefs
   191 / 954
25 апреля в 05:34
Питер - Чемпион !!!!
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
25 апреля в 05:04
Шансы изначально были не равны.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 03:51
Просели? Чтобы обыграть "Зенит "нужно много бабла.
Питер рулит
Питер рулит
   85 / 954
25 апреля в 01:59
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