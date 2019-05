«Вест Хэм» объявил о продлении контракта с 34-летним защитником Пабло Сабалетой. Соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Футболист перешел в ряды «молотобойцев» в июле 2017 года из «Манчестер Сити». В этом сезоне он провел 26 матчей.

Honoured to extend my contract with this amazing football club for another year ✍️ #COYI ⚒ pic.twitter.com/Fl9SJHE1RX