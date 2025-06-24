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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Кузяев продолжит карьеру в Европе, несмотря на интерес «Зенита» и ЦСКА

вчера, 15:21

Полузащитник Далер Кузяев не собирается возвращаться в Российскую Премьер-Лигу.

Как сообщает источник, представители игрока работают над тем, чтобы устроить Кузяева в один из клубов Испании, Франции или Италии. В частности, речь может идти об «Алавесе» и новичке Ла Лиги «Реал Овьедо», французских «Ницце», «Страсбуре» и «Бресте», а также итальянских «Парме», «Кальяри» и «Лечче».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Зенита».

32-летний Кузяев в прошлом сезоне выступал в чемпионате Франции за «Гавр», но уже покинул клуб.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:44, ред.
Когда он играл в Тереке,его запомнил как неуступчивого трудягу на поле,могу ошибиться,но кажется,что Рахимов его привел в клуб.Много пользы клуб получил от него.Даже в таком возрасте я хотел бы его видеть в Ахмате,но увы.
derrik2000
derrik2000 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 18:40
Давайте закроем тему Кузяева.
Мне он просто неинтересен, как спортсмен.
Не тот игрок, о котором можно "вести неторопливую дискуссию"... )
Серая посредственность, которую уже почти все забыли в России, и только журналисты о нём периодически напоминают.
Sergo81
Sergo81 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:36
В первом сообщении и увидел. Где же ещё. Вот откровенно, Кузяев честно выиграл борьбу за место в составе Зенита. Факт. В 17 году, когда он пришёл в команду, купили пять бердыевских Ростовцев и пять аргов. Три года честно боролся за основу и решил попробовать себя в Европе. В грязь лицом не ударил на ЧМ. Выигранная борьба за основу Зенита у аргов и борьба в ЧР разве не вклад в развитие нашего футбола ? Кто его больше развил в этот период ? ( при условии, что он вообще развивался))), Причём он не выбрал скамейку Зенита ( или основу), за бОльшие деньги, а выбрал возможность здоровой конкуренции. Таких сейчас единицы. Большинство выберет кормушку.
derrik2000
derrik2000 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 18:21
"Да я вот тоже не понял этого негатива в его адрес с Вашей стороны и в целом. Кому он что плохого сделал ?"

А ХДЕ Вы в моём сообщении какой-то негатив о Кузяеве увидели?
ТАМ БЕЗРАЗЛИЧИЕ присутствует к его дальнейшей спортивной жизни, но уж никак не негатив. )

"в Зените почемпионил как и все"!

Вот-вот!
Очень точное определение "спортивных заслуг" Кузяева! )
jak8mj5n57vh
jak8mj5n57vh
вчера в 18:14
С такой игрой пора завязывать с футболом.
m92bwxrm4ynd
m92bwxrm4ynd
вчера в 18:06
Продолжает следовать за мечтой.
Sergo81
Sergo81 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:04
Да я вот тоже не понял этого негатива в его адрес с Вашей стороны и в целом. Кому он что плохого сделал ? Вышел в 18 году со сборной в 1/4, в Зените почемпионил как и все, теперь на меньшие деньги в Европе играет. Если так рассуждать, то Овечкин вообще враг нашему хоккею.
derrik2000
derrik2000 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 17:50
Что-то я не понял Ваш отзыв на мой пост...

"Играл как все"

А Я О ЧЁМ НАПИСАЛ???
Его приезд/НЕ приезд доигрывать в РПЛ - вообще не потеря/приобретение для нашего чемпионата.

"Нормальный чел."

"ЧЕЛ", как Вы выражаетесь, он, может, и нормальный, поскольку ЛИЧНО с ним не знаком, и, естественно в совместных застольях участия не принимал.
А, вот, то, что футболёр он посредственный, оказавшийся в нужное время в нужном месте, т. е. на проблемной позиции (я, конечно, имею в виду Зенит), полагаю, оспаривать не будете.
Sergo81
Sergo81 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:23
А чем он хуже других ? Что значит не внёс ? Играл как все, в 20 ещё из Зенита хотел уехать в Европу, но не отпустили. Предложения были поинтереснее, да и за сборную на ЧМ 2018 все матчи сыграл. Нормальный чел.
lotsman
lotsman
вчера в 16:58
Интерес к 32-летнему Кузяеву со стороны ЦСКА и Зенита?!!! Не верю.)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:52, ред.
Много шума из ничего... Лично я не верю в предметный интерес к этому человеку от Зенита и ЦСКА. Агент перебрал со слухами. Кстати, откуда у игрока гонор такой редкостный, ведь по большому счёту он никто? Кузяев, видимо, думает, что осчастливил Россию своими футбольными показателями? Далер, это не так. Оставайся лучше в Европе...
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:39
Руками-ногами-зубами вцепился в "гейропейские ценности".
Не отодрать от них.
Пусть себе пылит, где хочет.
Уж кто-кто, а Кузяев точно НЕ внёс весомую лепту, как игрок, в развитие нашего, отечественного футбола.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:59
Аутсайдеров европейских чемпионатов много в Европе... пристроят семью куда нибудь...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:42
ЦСКА им не интересовался однозначно. Полый отстой. А Зенит наверняка. Там уже таких полно. Ерохин, Зделар, Ахметов. Вместо тренировочных фишек. Двигаются все таки
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:40
Решил еще поиграть в Европе.
Брулин
Брулин
вчера в 15:32
Кому нужен 32 летний футболист с опытом двух сезонов в аутсайдере лиги 1?) Ну это смешно же
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:32
Список середняков богатый, тока выбирай...
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