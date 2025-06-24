Кузяев продолжит карьеру в Европе, несмотря на интерес «Зенита» и ЦСКА

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вчера, 15:21

Полузащитник не собирается возвращаться в Российскую Премьер-Лигу.

Как сообщает источник, представители игрока работают над тем, чтобы устроить Кузяева в один из клубов Испании, Франции или Италии. В частности, речь может идти об «Алавесе» и новичке Ла Лиги «Реал Овьедо», французских «Ницце», «Страсбуре» и «Бресте», а также итальянских «Парме», «Кальяри» и «Лечче».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Зенита».

32-летний Кузяев в прошлом сезоне выступал в чемпионате Франции за «Гавр», но уже покинул клуб.