Кузяев продолжит карьеру в Европе, несмотря на интерес «Зенита» и ЦСКА

Полузащитник Далер Кузяев не собирается возвращаться в Российскую Премьер-Лигу.
Как сообщает источник, представители игрока работают над тем, чтобы устроить Кузяева в один из клубов Испании, Франции или Италии. В частности, речь может идти об «Алавесе» и новичке Ла Лиги «Реал Овьедо», французских «Ницце», «Страсбуре» и «Бресте», а также итальянских «Парме», «Кальяри» и «Лечче».
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Зенита».
32-летний Кузяев в прошлом сезоне выступал в чемпионате Франции за «Гавр», но уже покинул клуб.
Не отодрать от них.
Пусть себе пылит, где хочет.
Уж кто-кто, а Кузяев точно НЕ внёс весомую лепту, как игрок, в развитие нашего, отечественного футбола.
Не отодрать от них.
Пусть себе пылит, где хочет.
Уж кто-кто, а Кузяев точно НЕ внёс весомую лепту, как игрок, в развитие нашего, отечественного футбола.
"Играл как все"
А Я О ЧЁМ НАПИСАЛ???
Его приезд/НЕ приезд доигрывать в РПЛ - вообще не потеря/приобретение для нашего чемпионата.
"Нормальный чел."
"ЧЕЛ", как Вы выражаетесь, он, может, и нормальный, поскольку ЛИЧНО с ним не знаком, и, естественно в совместных застольях участия не принимал.
А, вот, то, что футболёр он посредственный, оказавшийся в нужное время в нужном месте, т. е. на проблемной позиции (я, конечно, имею в виду Зенит), полагаю, оспаривать не будете.
"Играл как все"
А Я О ЧЁМ НАПИСАЛ???
Его приезд/НЕ приезд доигрывать в РПЛ - вообще не потеря/приобретение для нашего чемпионата.
"Нормальный чел."
"ЧЕЛ", как Вы выражаетесь, он, может, и нормальный, поскольку ЛИЧНО с ним не знаком, и, естественно в совместных застольях участия не принимал.
А, вот, то, что футболёр он посредственный, оказавшийся в нужное время в нужном месте, т. е. на проблемной позиции (я, конечно, имею в виду Зенит), полагаю, оспаривать не будете.