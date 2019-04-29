«Монпелье» продлил контракт с главным тренером

29 апреля 2019, 15:07

«Монпелье» объявил о продлении контракта с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года.

Армянский специалист работает с командой с лета 2018 года. После 33 туров чемпионата Франции «Монпелье» занимает 6-е место в турнирной таблице и претендует на попадание в Лигу Европы.