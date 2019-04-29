«Монпелье» продлил контракт с главным тренером

«Монпелье» объявил о продлении контракта с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года.
Армянский специалист работает с командой с лета 2018 года. После 33 туров чемпионата Франции «Монпелье» занимает 6-е место в турнирной таблице и претендует на попадание в Лигу Европы.
Michel Der Zakarian : «Heureux de la confiance qu'on m'accorde»— MHSC (@MontpellierHSC) 29 апреля 2019 г.
Le coach montpelliérain prolonge son aventure orange et bleue ➡️ https://t.co/fQNLicPa6K pic.twitter.com/3wkesjfbDN