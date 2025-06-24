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Фати продлит контракт с «Барселоной» перед арендой в «Монако»

вчера, 16:19

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продлить контракт с командой.

По информации источника, перед арендой игрока в «Монако» каталонцы намерены продлить соглашение с Фати ещё на один сезон – до 2028 года. Действующий договор истекает летом 2027-го.

Как сообщалось ранее, 22-летний футболист должен пройти медобследование для монегасков уже на этой неделе.

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Все комментарии
протон
протон ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:22
Значит, Фати согласился на сокращение зарплаты, чтобы Монако могло его взять в аренду, а Барселона - освободить больше денег из своего фонда з/п
Примерно такая же история была в своё время с Умтити и Лангле. Они продлевали контракты, получали те же условно деньги, но размазанные на более длительный отрезок, что позволяло клубу сократить их з/п ща один сезон
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:55
Барселона ещё на что-то надеется
zfccztbvune2
zfccztbvune2
вчера в 16:24
Барсе он уже вряд ли сгодится
Гость
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