Фати продлит контракт с «Барселоной» перед арендой в «Монако»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продлить контракт с командой.
По информации источника, перед арендой игрока в «Монако» каталонцы намерены продлить соглашение с Фати ещё на один сезон – до 2028 года. Действующий договор истекает летом 2027-го.
Как сообщалось ранее, 22-летний футболист должен пройти медобследование для монегасков уже на этой неделе.
Примерно такая же история была в своё время с Умтити и Лангле. Они продлевали контракты, получали те же условно деньги, но размазанные на более длительный отрезок, что позволяло клубу сократить их з/п ща один сезон
Примерно такая же история была в своё время с Умтити и Лангле. Они продлевали контракты, получали те же условно деньги, но размазанные на более длительный отрезок, что позволяло клубу сократить их з/п ща один сезон