Фати продлит контракт с «Барселоной» перед арендой в «Монако»

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вчера, 16:19

Нападающий «Барселоны» может продлить контракт с командой.

По информации источника, перед арендой игрока в «Монако» каталонцы намерены продлить соглашение с Фати ещё на один сезон – до 2028 года. Действующий договор истекает летом 2027-го.

Как сообщалось ранее, 22-летний футболист должен пройти медобследование для монегасков уже на этой неделе.