«Ахмат» ведет переговоры по продлению контракта с Семёновым

Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с защитником Андреем Семёновым и другими футболистами.

Мы разговариваем со всеми нашими игроками, с ним в том числе. И не только по продлению контракта, но и по дальнейшему трудоустройству. Ближе к концу чемпионата мы сядем с футболистами и всё обсудим. Понимание по многим игрокам у нас есть. Не хотим дергать их сейчас, в важный момент турнира. Мы знаем их позицию, а они нашу.