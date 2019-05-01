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«Ахмат» ведет переговоры по продлению контракта с Семёновым

01 мая 2019, 19:53

Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с защитником Андреем Семёновым и другими футболистами.

Мы разговариваем со всеми нашими игроками, с ним в том числе. И не только по продлению контракта, но и по дальнейшему трудоустройству. Ближе к концу чемпионата мы сядем с футболистами и всё обсудим. Понимание по многим игрокам у нас есть. Не хотим дергать их сейчас, в важный момент турнира. Мы знаем их позицию, а они нашу.

В этом году Семёнову исполнилось 30 лет

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mangoх12
mangoх12
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01 мая в 22:56
думаю продлят , правда часто удаляется
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