«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

27 апреля 2019, 17:26

Согласно информации источника, «Локомотив» предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.

Во время зимних сборов с таким предложением к футболисту подошел новый генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе.

Денисов пошел на существенное понижение зарплаты. После возобновления сезона он провел только три матча. Сейчас стороны обсуждают то, что делать дальше.

Кикнадзе отказался комментировать информацию о том, что предлагал игроку отказаться от контракта.