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«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

27 апреля 2019, 17:26

Согласно информации источника, «Локомотив» предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.

Во время зимних сборов с таким предложением к футболисту подошел новый генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе.

Денисов пошел на существенное понижение зарплаты. После возобновления сезона он провел только три матча. Сейчас стороны обсуждают то, что делать дальше.

Кикнадзе отказался комментировать информацию о том, что предлагал игроку отказаться от контракта.

Никаких комментариев. Это внутреннее дело команды.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   231 / 954
28 апреля в 00:20
Зачем Игорю отказываться от контракта, пускай клуб продаст его или выполнит свои обязательства подписанные руководителями клуба.
pomor45
pomor45 ответил dino-hsv
   75 / 954
27 апреля в 21:03
я понимаю "предложить контракт", но "предложить отказаться от контракта" - это что-то новое
Кикнадзе ему сказал (версия): "Понимаешь, Игорь, ты нам уже не нужен, а денег на неустойку по разрыву контракта жалко. Может пойдёшь нам навстречу и откажешься от контракта."
морозз
морозз
   94 / 954
27 апреля в 20:34
Он за деньги бомжей кинул, так что бесплатно проводницы с ним не расстанутся !
Alex-96
Alex-96
   103 / 954
27 апреля в 19:03
По факту зачем продляли непонятно? Старый он уже и конкуренцию что Крыховяку что Баринову уже проигрывает. Надо договариваться о компенсации и нормально расставаться. Еще годик он во второй восьмерке может попылить.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Сп62
   279 / 954
27 апреля в 19:01
Если это внутреннее дело, то откуда об этом знает весь белый свет?
А ты уверен, что это правда ? Я - нет.
Морозовский
Морозовский ответил Сергей Саныч
   5 / 954
27 апреля в 18:53
В Ростов к Карпу.
Нет, уж - лучше, вы, к нам! Деньгами, пожалуйста!
nautilus163
nautilus163
   119 / 954
27 апреля в 18:43
Сейчас! Не на того напали! Он будет лавку шлифовать, но упорно требовать денег!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   316 / 954
27 апреля в 18:35
Аххах! Быстрее пчелы от меда откажутся.
loko7
loko7
   335 / 954
27 апреля в 18:11
А вместо контракта предложили бесплатный проезд в поездах.
Сп62
Сп62
   467 / 954
27 апреля в 18:04
Если это внутреннее дело, то откуда об этом знает весь белый свет?
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 18:01
Отказаться от контракта - что-то здесь не так, кто-то что-то напутал.
Zlatan35
Zlatan35 ответил la_masia
   18 / 954
27 апреля в 17:45
Бизнес по грузински)
Если это правда, то это бред, в котором напрочь отсутствует здравый смысл. Если откажется, то только под воздействием физического насилия) Но будем надеяться, что до этого не дойдёт
makkie
makkie
   11 / 954
27 апреля в 17:40
Денисов пошел на существенное понижение зарплаты
______________________________


Да ладно, это точно Денисов был?)
Вернется в Зенит значит скоро...
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
27 апреля в 17:37
Что же в ответ услышал Вася от Игорька???)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
27 апреля в 17:33
В Ростов к Карпу.
удав
удав
   124 / 954
27 апреля в 17:31
денисов быстрее развалит весь локомотив изнутри,чем откажется от контракта=)и правильно сделает
la_masia
la_masia ответил dino-hsv
   148 / 954
27 апреля в 17:30
Бизнес по грузински)
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
27 апреля в 17:29
Фиг он откажется, ищите дураков.
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 954
27 апреля в 17:27
я понимаю "предложить контракт", но "предложить отказаться от контракта" - это что-то новое
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