Моура: «Нужно сыграть с „Аяксом“ так же, как против „Сити“»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Аякса». Первая встреча завершилась выездной победой амстердамского клуба со счётом 1:0.

Повышал ли Почеттино голос в перерыве матча с «Аяксом»? Да, вы знаете Маурисио. Он любит мотивировать нас и очень хорош в этом. Вот почему во втором тайме мы стали играть намного, намного лучше.

Поэтому мы поедем туда, чтобы играть в футболе. В противном случае мы можем с таким же успехом остаться в Лондоне, сдаться и позволить сопернику выйти в финал. Счёт 1:0. Впереди 90-95 минут, и случиться может всё, что угодно.

Взгляните на ответную игру с «Манчестер Сити». За 20 минут было забито 5 голов. Кто бы мог такое представить? Никто. Наш дух в матче с «Сити» был потрясающим, невероятным. И нам нужно сыграть так снова.