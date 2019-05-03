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Моура: «Нужно сыграть с „Аяксом“ так же, как против „Сити“»

сегодня, 06:07
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм08.05.2019 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Аякса». Первая встреча завершилась выездной победой амстердамского клуба со счётом 1:0.

Повышал ли Почеттино голос в перерыве матча с «Аяксом»? Да, вы знаете Маурисио. Он любит мотивировать нас и очень хорош в этом. Вот почему во втором тайме мы стали играть намного, намного лучше.

Поэтому мы поедем туда, чтобы играть в футболе. В противном случае мы можем с таким же успехом остаться в Лондоне, сдаться и позволить сопернику выйти в финал. Счёт 1:0. Впереди 90-95 минут, и случиться может всё, что угодно. 

Взгляните на ответную игру с «Манчестер Сити». За 20 минут было забито 5 голов. Кто бы мог такое представить? Никто. Наш дух в матче с «Сити» был потрясающим, невероятным. И нам нужно сыграть так снова.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   681 / 954
сегодня в 12:34
А вам это надо. Всё равно в финале проиграют. А сегодняшний Аякс может составить конкуренцию любому.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:49
Дома Аякс даст вам вкурить по полной)
obana777
obana777
   240 / 954
сегодня в 08:48
А что делать? Остаётся только мечтать.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
сегодня в 08:10
Действительно ! Всего то ! Такие игры на заказ не получаются.
ДСА
ДСА
   131 / 954
сегодня в 07:33
А сил уже нет.
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
сегодня в 06:58
Не получится. МС это зажравшиеся коты,а "Аякс" - голодные волки.
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