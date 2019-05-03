Хюттер: «Расстраивает то, что „Челси“ забил гол в раздевалку»

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Челси» (1:1).
Расстраивает то, что гол «Челси» был забит перед самым перерывом, хотя это было ожидаемо. После перерыва было полчаса, когда нам приходилось много бегать за мячом. Но что меня порадовало – в концовке мы постарались забить ещё один мяч. Характер наших игроков очень меня впечатлил.
Атмосфера на стадионе снова была потрясающей. Наша команда показала топ-игру в первые полчаса и заслуженно повела в счёте.
Как ещё? Счет 1:1?)
Как ещё? Счет 1:1?)