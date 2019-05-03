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Хюттер: «Расстраивает то, что „Челси“ забил гол в раздевалку»

сегодня, 05:00
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Челси» (1:1).

Расстраивает то, что гол «Челси» был забит перед самым перерывом, хотя это было ожидаемо. После перерыва было полчаса, когда нам приходилось много бегать за мячом. Но что меня порадовало – в концовке мы постарались забить ещё один мяч. Характер наших игроков очень меня впечатлил.

Атмосфера на стадионе снова была потрясающей. Наша команда показала топ-игру в первые полчаса и заслуженно повела в счёте.

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Все комментарии
obana777
obana777
   240 / 954
сегодня в 16:17
Радуйтесь, что вам не забили ещё и из раздевалки.
Василий 50
Василий 50
   308 / 954
сегодня в 08:57
"Челси" и в Лондоне не фаворит.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:53
"...в концовке мы постарались забить ещё один мяч"

Как ещё? Счет 1:1?)
ДСА
ДСА
   131 / 954
сегодня в 08:34
В Лондоне можно отыграться.
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