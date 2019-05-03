Ляказетт: «Хотим выиграть Лигу Европы не только ради ЛЧ»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Французский форвард отметился дублем в этой встрече.

Знаем, что в Валенсии будет тяжело. Поэтому, конечно, нам было лучше забить как можно больше голов. У меня было ещё две возможности, которые я должен был использовать лучше, но, к счастью, Обамеянг забил третий гол.

Что касается пропущенного мяча, мы знали, что соперник силён на стандартах, и должны внимательнее отнестись к этому в ответном матче. В целом наша команда показала правильный характер и хорошо отреагировала на пропущенный гол.