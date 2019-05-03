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Ляказетт: «Хотим выиграть Лигу Европы не только ради ЛЧ»

сегодня, 01:21
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Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Французский форвард отметился дублем в этой встрече.

Знаем, что в Валенсии будет тяжело. Поэтому, конечно, нам было лучше забить как можно больше голов. У меня было ещё две возможности, которые я должен был использовать лучше, но, к счастью, Обамеянг забил третий гол.

Что касается пропущенного мяча, мы знали, что соперник силён на стандартах, и должны внимательнее отнестись к этому в ответном матче. В целом наша команда показала правильный характер и хорошо отреагировала на пропущенный гол.

Мы хотим выиграть Лигу Европы не только ради попадания в ЛЧ, но также потому, что это трофей. Хотим финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, и если также нам удастся попасть в Баку, это будет замечательно.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:55
И тут Остапа понесло!
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
сегодня в 04:52
Теперь уж надо постараться.
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