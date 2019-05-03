Эмери: «Шансы „Арсенала“ и „Валенсии“ по-прежнему 50 на 50»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Мы хотели добиться хорошего результата в первом матче, хотя понимали, что будет сложно. Мы прекрасно ответили на пропущенный гол, хладнокровно и страстно. Использовали свои моменты, и голы в первом тайме зарядили нас уверенностью.

Мы стремились победить и не пропустить второй мяч. Третий гол забили в самой концовке, для нас это важно, но шансы по-прежнему 50 на 50. «Валенсия» - хорошая команда, у них сильные защитники и хавбеки, они отлично действуют при стандартных положениях.

Будем продолжать работать над тем, что можно улучшить в нашей игре, мы можем стать сильнее.