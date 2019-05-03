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Эмери: «Шансы „Арсенала“ и „Валенсии“ по-прежнему 50 на 50»

сегодня, 00:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Мы хотели добиться хорошего результата в первом матче, хотя понимали, что будет сложно. Мы прекрасно ответили на пропущенный гол, хладнокровно и страстно. Использовали свои моменты, и голы в первом тайме зарядили нас уверенностью.

Мы стремились победить и не пропустить второй мяч. Третий гол забили в самой концовке, для нас это важно, но шансы по-прежнему 50 на 50. «Валенсия» - хорошая команда, у них сильные защитники и хавбеки, они отлично действуют при стандартных положениях.

Будем продолжать работать над тем, что можно улучшить в нашей игре, мы можем стать сильнее. 

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:57
Пару сухих пихнут пушкарям и будет весело...
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   27 / 954
сегодня в 03:36
Он, кстати, прав. Валенсия дома и Валенсия в гостях - две большие разницы. Как, кстати, и Арсенал. Повезло с третьим голом, иначе испанцы вообще фаворитами были бы.
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
сегодня в 01:54
Я бы не сказал. У Арсенала предпочтительней
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
сегодня в 01:51
Валенсия столько не отыграет.
311
311
   53 / 954
сегодня в 01:41
Зная игру Арсенала на выезде можно ждать что угодно!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
сегодня в 01:37
Думаю, Арсенал без проблем выйдет в финал.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   207 / 954
сегодня в 01:20
в Испании будет 2:0



















:0
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