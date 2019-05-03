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Сарри: «На этот раз хочу не просто сыграть в финале, а выиграть его»

сегодня, 02:06
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после первого полуфинального матча Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1) прокомментировал выступление хавбека «синих» Рубена Лофтус-Чика, объяснил, почему не выпустил Эдена Азара с первых минут встречи, а также подчеркнул, что не придаёт большого значения имени следующего соперника в ЛЕ в случае выхода «Челси» в финал.

Лофтус-Чик очень важен для команды и значительно вырос в профессиональном плане в течение этого сезона. Будучи в оптимальной физической форме, он является одним из наших ключевых игроков. Из-за проблем со спиной он не всегда может тренироваться в полную силу, но сегодня он был в отличном состоянии. К сожалению, за 10 минут до конца он испытал судороги и был вынужден попросить о замене.

Кажется, это был 59-й матч Азара в сезоне, плюс он провёл 8 игр за национальную сборную. Невозможно сыграть 70 или 75 матчей за сезон. Иногда Азару, как и любому другому игроку, требуется передышка. Это была основная причина [его отсутствия в старте]. Кроме того, Эден может изменить ход матча, выйдя на замену. Я предпочёл выпустить в старте Виллиана и оставить возможность усилить игру с выходом Азара на последние 30 минут.

Я сказал ему об этом перед матчем. Обычно я не разговариваю перед началом встречи с игроками, которые останутся в запасе. Эден, возможно, лучший наш футболист, но он такой же игрок, как и все, поэтому я не вижу смысла делать исключения. Он был в раздевалке, находился в отличном настроении и принял это решение абсолютно нормально. Он прекрасно понимает, что ему тоже иногда требуется отдых.

Я хочу попасть в финал, и не важно, будет ли нам противостоять «Арсенал» или «Валенсия». Я хочу попасть в финал, и на этот раз хочу не просто сыграть в нём, но одержать победу. 

Три месяца назад мы попали в сложную ситуацию в чемпионате, но смогли достойно выйти из неё. Теперь нам предстоит провести заключительные 15 дней сезона, и мы по-прежнему боремся за место в четвёрке и выход в финал Лиги Европы. В этом сезоне мы заслужили трофей.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
сегодня в 11:51
Давай дружище не в этот раз, победа нужна Арсеналу
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
сегодня в 08:32
Айнтрахт ещё не побежден
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   681 / 954
сегодня в 04:41
После того, как победитель ЛЕ выходит в ЛЧ, английские клубы начали в нём играть серьёзно. И поэтому его должны выиграть если не Челси, то Арсенал.
shlifen
shlifen
   346 / 954
сегодня в 04:10
Тут бы ещё в этот финал попасть - с Айнтрахтом пока ещё не всё решено, а Челси в этом сезоне дома вообще не "стена" так что 1-1 это не приговор, Аякс умудрился Реал и Ювентус в гостях хлопнуть... Тут главное чтобы Сарри не "перехитрил сам себя"... =)
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
сегодня в 02:54
Похвальная цель. Но удастся ли её достичь?
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
сегодня в 02:33
одного желания мало
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