Чех: «Это была моя последняя домашняя игра в еврокубке. Странное чувство»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех дал комментарий после победы над «Валенсией» (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Три поражения подряд в лиге иногда могут оказать негативный эффект на команду. Мы начали встречу не очень хорошо, соперник сделал это намного лучше нас. Они создали несколько моментов и забили гол, но затем мы вернулись в игру.

С того момента мы показывали блестящую игру и забили два гола [в первом тайме]. Во втором мы продолжили свои попытки, и нам удалось забить ещё один. Другая цель состояла в том, чтобы не пропустить второй мяч, и мы справились с обеими задачами.

Это моя последняя еврокубковая игра на домашнем стадионе, и это немного странное чувство. Я хотел выиграть её и увеличить шансы на исполнение своей мечты – поднять трофей в своём последнем матче. Благодаря моим товарищам по команде, это всё ещё возможно.