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Чех: «Это была моя последняя домашняя игра в еврокубке. Странное чувство»

сегодня, 03:35
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Голкипер «Арсенала» Петр Чех дал комментарий после победы над «Валенсией» (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Три поражения подряд в лиге иногда могут оказать негативный эффект на команду. Мы начали встречу не очень хорошо, соперник сделал это намного лучше нас. Они создали несколько моментов и забили гол, но затем мы вернулись в игру.

С того момента мы показывали блестящую игру и забили два гола [в первом тайме]. Во втором мы продолжили свои попытки, и нам удалось забить ещё один. Другая цель состояла в том, чтобы не пропустить второй мяч, и мы справились с обеими задачами.

Это моя последняя еврокубковая игра на домашнем стадионе, и это немного странное чувство. Я хотел выиграть её и увеличить шансы на исполнение своей мечты – поднять трофей в своём последнем матче. Благодаря моим товарищам по команде, это всё ещё возможно.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:54
Ещё не вечер для ворот Чеха...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   679 / 954
сегодня в 06:03
Хватит соплей - о трофее думай.
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
сегодня в 04:54
Расставаться всегда грустно.
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
сегодня в 04:54
На пенсию собрался.
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
сегодня в 04:37
Начало было обескураживающие для Чеха
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