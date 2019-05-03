Байрамян: «У „Рубина“ не будет цели помешать „Краснодару“ или „Локомотиву“»

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 27-го тура РПЛ .

Конечно, морально стало легче, в два мяча выиграли и вообще давно не побеждали. Не скажу, что это сильно давило на нас, но всё равно мы между собой общались, знали, что мы давно не выигрываем, поэтому слава Богу. Мы работали, мы старались, и очень рады, что дома при своих болельщиках нам удалось выиграть. Сегодня вроде и народу было чуть больше, чем обычно, поэтому мы все рады.

У нас есть определенная тактика, мы играем строго от обороны, тренер ставит дисциплину на первое место, а впереди сегодня я и Полоз играли, нам Башкиров помогал, всё-таки стараемся как-то импровизировать. Я думаю, у любой команды так: впереди нужно стараться придумать что-то нестандартное. Сегодня я не скажу, что мы как мировые звезды обыграли двоих-троих и забили. Нет, просто чуть-чуть как-то получилось сыграть остро, и это вознаградилось. Удача была на нашей стороне.

Были игры, где мы играли вничью, но заслуживали победу. Допустим, игра с «Енисеем» в гостях, или дома против Тулы - мне кажется, команда выглядела более достойно, чем соперник. Сегодня же мы работали, старались, удача улыбнулась нам, и мы выиграли. Конечно, эмоции хорошие, мы двигаемся дальше, теперь нам никого не надо бояться, идти вперед и побеждать дальше.

У нас не будет какой-то цели помешать «Краснодару» или «Локомотиву». Это хорошо, что у нас есть игры с такими серьезными соперниками, нам всегда хочется показать себя на фоне игроков сборных. В «Локомотиве» или в «Краснодаре» очень много игроков разных национальных сборных, поэтому всегда хочется посмотреть, на что ты способен с таким соперником, поэтому, думаю, мы дадим бой каждому сопернику.