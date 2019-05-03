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Байрамян: «У „Рубина“ не будет цели помешать „Краснодару“ или „Локомотиву“»

вчера, 20:39
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 27-го тура РПЛ.

Конечно, морально стало легче, в два мяча выиграли и вообще давно не побеждали. Не скажу, что это сильно давило на нас, но всё равно мы между собой общались, знали, что мы давно не выигрываем, поэтому слава Богу. Мы работали, мы старались, и очень рады, что дома при своих болельщиках нам удалось выиграть. Сегодня вроде и народу было чуть больше, чем обычно, поэтому мы все рады.

У нас есть определенная тактика, мы играем строго от обороны, тренер ставит дисциплину на первое место, а впереди сегодня я и Полоз играли, нам Башкиров помогал, всё-таки стараемся как-то импровизировать. Я думаю, у любой команды так: впереди нужно стараться придумать что-то нестандартное. Сегодня я не скажу, что мы как мировые звезды обыграли двоих-троих и забили. Нет, просто чуть-чуть как-то получилось сыграть остро, и это вознаградилось. Удача была на нашей стороне.

Были игры, где мы играли вничью, но заслуживали победу. Допустим, игра с «Енисеем» в гостях, или дома против Тулы - мне кажется, команда выглядела более достойно, чем соперник. Сегодня же мы работали, старались, удача улыбнулась нам, и мы выиграли. Конечно, эмоции хорошие, мы двигаемся дальше, теперь нам никого не надо бояться, идти вперед и побеждать дальше.

У нас не будет какой-то цели помешать «Краснодару» или «Локомотиву». Это хорошо, что у нас есть игры с такими серьезными соперниками, нам всегда хочется показать себя на фоне игроков сборных. В «Локомотиве» или в «Краснодаре» очень много игроков разных национальных сборных, поэтому всегда хочется посмотреть, на что ты способен с таким соперником, поэтому, думаю, мы дадим бой каждому сопернику.

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Все комментарии
Чист
Чист ответил Ангел неБесГрешен
   633 / 964
сегодня в 16:30
У нас не будет какой-то цели помешать «Краснодару» или «Локомотиву». Почти открытым текстом говорит, что готовы договориться. Не вылет, не еврокубки им не светят, почему бы не поправить благосостояние?
Он правильно сказал -если ты хоть немного футбол смотришь чем Рубин может помешать этим командам - разве трамвировать по заказу ну это же дебелизм -команды борющися за первоё место договариваются с аутсайдером -самому не смешно
Чист
Чист
   633 / 964
сегодня в 16:26
Всё он правильно сказал может что то не так выразился и тут 56ы сразу договорняк -ну кому в голову придёт от Краснодара и Локо договариваться с аутсайдером -
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   536 / 964
сегодня в 11:05
Как по мне, то Байрамян красиво сказал, другими словами: будем играть в футбол и стараться выиграть...а если ты выходишь с целью помешать кому то, проигрывают все, и футбол в т.ч.
oncha
oncha
   645 / 964
сегодня в 10:38
Мешальщики нашлись, аж стыдно такое читать.
kasyak7
kasyak7
   527 / 964
сегодня в 09:10
Странное интервью
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 964
сегодня в 09:06
У нас не будет какой-то цели помешать «Краснодару» или «Локомотиву».

Почти открытым текстом говорит, что готовы договориться. Не вылет, не еврокубки им не светят, почему бы не поправить благосостояние?
minai
minai
   301 / 964
вчера в 22:47
Чё за бред. При всём желании не получится.
ABir
ABir
   166 / 964
вчера в 22:17
Сливать что ли будете?
CВИН
CВИН
   434 / 964
вчера в 21:45
Главное не тормозить спартак!
ДАША Д
ДАША Д
   115 / 964
вчера в 21:00
Теперь уж можно расслабиться и получать удовольствие.
drug01
drug01
   147 / 964
вчера в 20:57
Если денег отвалят то результат нужный получат я!
Морозовский
Морозовский
   4 / 964
вчера в 20:49
Правильно - мешать надо бакланам!
Битцевcкий маньяк
Битцевcкий маньяк
   591 / 964
вчера в 20:43
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