Федотов: «Всё сломал пенальти»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Рубина».

По игре ли счет? Не думаю. Все было под контролем. Первый гол – рикошет. Вратарь раньше времени среагировал на прострел, открыл угол. Первый тайм был невыразительный, плохо вошли в игру. Но момент стопроцентный у нас был. Могли открыть счет. Не сложилось.

Во втором тайме были моменты, были подходы. Надо отметить игру вратаря, который в ряде эпизодов спас. Все сломал пенальти. Хочу ставлю – хочу не ставлю. Ну покажите, как должны располагаться руки. Такой же эпизод был в штрафной хозяев при счете 2:0 уже. Но мы не опустили руки, создавали моменты, нужно было лучше их реализовывать.