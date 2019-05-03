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Федотов: «Всё сломал пенальти»

вчера, 18:52
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Рубина».

По игре ли счет? Не думаю. Все было под контролем. Первый гол – рикошет. Вратарь раньше времени среагировал на прострел, открыл угол. Первый тайм был невыразительный, плохо вошли в игру. Но момент стопроцентный у нас был. Могли открыть счет. Не сложилось.

Во втором тайме были моменты, были подходы. Надо отметить игру вратаря, который в ряде эпизодов спас. Все сломал пенальти. Хочу ставлю – хочу не ставлю. Ну покажите, как должны располагаться руки. Такой же эпизод был в штрафной хозяев при счете 2:0 уже. Но мы не опустили руки, создавали моменты, нужно было лучше их реализовывать.

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Все комментарии
Illuha
Illuha ответил от себя добавлю
   791 / 964
сегодня в 15:17
Зеня это кормушка для арбитров, вся история питерского клуппа состоит из таких побед: нырки в штрафной, метровые офсайды, завалить соперника в своей штрафной и нечего за это не отхватить... Знаем, видели, это уже позорная история в рпл.
Команды не перепутал, так делают только свиньи.
Бестрофейный
Бестрофейный
   293 / 964
сегодня в 15:00
Судья судил по-свински.
от себя добавлю
от себя добавлю ответил Михаил Славнов
   480 / 964
вчера в 22:46
Судья вел игру по тарасовскому сценарию.
Зеня это кормушка для арбитров, вся история питерского клуппа состоит из таких побед: нырки в штрафной, метровые офсайды, завалить соперника в своей штрафной и нечего за это не отхватить...
Знаем, видели, это уже позорная история в рпл.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   196 / 964
вчера в 20:32
Судья вел игру по тарасовскому сценарию.
Garrincha58
Garrincha58
   309 / 964
вчера в 20:32
пенальти не было
rubinovyi2
rubinovyi2
   184 / 964
вчера в 20:27
Все-таки думаю,что и тут Чубайс виноват.))
А тебе в судьи пора переходить и сразу с рук и начнешь..)))
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
вчера в 20:01
Рубин c победой .
Arragon
Arragon ответил Sunny.
   403 / 964
вчера в 19:52
    Sunny.
    Sunny.
       262 / 964
    вчера в 19:49
    там все было решено заранее
    ermak6848
    ermak6848
       155 / 964
    вчера в 19:20
    финиш рядом
    ДСА
    ДСА
       137 / 964
    вчера в 19:00
    Теперь можно обеим командам спокойно доигрывать сезон.
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