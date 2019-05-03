Бердыев: «Нам повезло с первым голом»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Оренбургом».

Думаю, что при равной игре, нам повезло с первым голом. Но в целом, мы заслужили победу. Самоотдачей, правильным перестроением. У «Оренбурга» в принципе не было явных голевых моментов. Крайне редко они создают их. Наша заслуга – во втором тайме.