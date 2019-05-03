ГлавнаяНовости

Бердыев: «Нам повезло с первым голом»

вчера, 18:55
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Оренбургом».

Думаю, что при равной игре, нам повезло с первым голом. Но в целом, мы заслужили победу. Самоотдачей, правильным перестроением. У «Оренбурга» в принципе не было явных голевых моментов. Крайне редко они создают их. Наша заслуга – во втором тайме.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Урала»: «„Спартаку“ повезло больше, но везет сильнейшим»
Сегодня, 17:25 Комментарии0
Фернандо: «„Спартак“ постарается сделать всё, чтобы попасть в Лигу Европы»
Сегодня, 17:09 Комментарии4
Червиченко: «Видимо, в этом месяце зарплата у Кононова будет»
Сегодня, 16:52 Комментарии9
Рейнгольд: «В этом году „Спартак“ завалил все, что можно»
Сегодня, 16:48 Комментарии12
Кононов остался недоволен игрой Глушенкова
Сегодня, 16:42 Комментарии3
Кононов: «Давление и критика в „Спартаке“ будет всегда»
Сегодня, 16:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
CВИН
CВИН
   434 / 964
сегодня в 08:57
везун
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Absinthe3
   8 / 964
вчера в 23:12
Как же стыдно за коней, которые не могут достойно принять, что КББ просто выиграл)
Если бы просто выиграл, никто слово бы не сказал.
ermak6848
ermak6848
   155 / 964
вчера в 23:10
действительно, что " повезло "...
Absinthe3
Absinthe3 ответил Leha-ha50
   90 / 964
вчера в 22:10
Бердыев: «Нам повезло с первым голом» ............................................................................................. ..........ну а за второй было заплачено!!!
Как же стыдно за коней, которые не могут достойно принять, что КББ просто выиграл)
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   230 / 964
вчера в 20:30
И с первым и со вторым, а еще больше с судьей.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Leha-ha50
   184 / 964
вчера в 20:23
Бердыев: «Нам повезло с первым голом» ............................................................................................. ..........ну а за второй было заплачено!!!
Тобой,что-ли,благодетель ты наш.))))))))
ABir
ABir
   166 / 964
вчера в 20:19
Бердыеву часто везёт!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
вчера в 19:11
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
.............................................................................................
..........ну а за второй было заплачено!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100