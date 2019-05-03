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Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»

сегодня, 16:39

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру «Зенита» в этом сезоне.

Последние шаги будут сложными для «Зенита», но Семак и его команда справятся с этой задачей.

Не скажу, что футбол был шикарным и блестящим, ведь «Зенит» — давно не та команда, что была во времена Акселя Витселя и Халка. Но то, как они справились с кризисом, заставляет снять перед ними шляпу и порадоваться их близкому чемпионству.

Они к декабрю проиграли всё, что только можно. Не будь у команды стартового запаса очков, ни о каком чемпионстве мы бы сейчас могли и не говорить. Далее грамотно сказалась работа в межсезонье, главным плюсом которой стало приобретение Сердара Азмуна. Я сразу сказал, что он станет одной из главных причин успеха футбольного Петербурга

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
сегодня в 17:05
О чём он ???
Декабрь - Зенит на первом месте в таблице чемпионата и в плейофф ЛЕ.....
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
сегодня в 16:58
Кроме как "купить" и "продать" никаких других идей у клуба Миллера и нет.Да,ещё "переманить у конкурентов".А ведь все когда-то кипятком брызгали,по поводу "своих питерских парней".
ДСА
ДСА
   131 / 954
сегодня в 16:57
Повезло Зениту - вовремя перерыв случился.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   304 / 954
сегодня в 16:55
"Не скажу, что футбол был шикарным и блестящим, ведь «Зенит» — давно не та команда, что была во времена Акселя Витселя и Халка." - кють, а то при них было что-то другое! Такое же дно.
Woode
Woode
сегодня в 16:50
проиграли столько сколько можно , подразнить конкурентов
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   663 / 954
сегодня в 16:40
Просто всем стыдно за бакланов
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