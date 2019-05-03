Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру «Зенита» в этом сезоне.

Последние шаги будут сложными для «Зенита», но Семак и его команда справятся с этой задачей.

Не скажу, что футбол был шикарным и блестящим, ведь «Зенит» — давно не та команда, что была во времена Акселя Витселя и Халка. Но то, как они справились с кризисом, заставляет снять перед ними шляпу и порадоваться их близкому чемпионству.

Они к декабрю проиграли всё, что только можно. Не будь у команды стартового запаса очков, ни о каком чемпионстве мы бы сейчас могли и не говорить. Далее грамотно сказалась работа в межсезонье, главным плюсом которой стало приобретение Сердара Азмуна. Я сразу сказал, что он станет одной из главных причин успеха футбольного Петербурга