Адиев: «Удаление помешало нам победить»

Наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о поражении своей команды от «Енисея» в матче 27-го тура РПЛ .

Не буду смотреть матч «Крыльев Советов» с «Уфой», потому что у меня куча своих проблем. Я такой человек. Даже свою команду приучаю к тому, что во всем надо рассчитывать на себя. В наших силах было победить «Енисей». Первый тайм тому доказательство. Мы играли очень достойно. Если бы не удаление, велика вероятность, что мы бы добыли три очка. К сожалению, так получилось. Я буду переживать за своего друга Евсеева.