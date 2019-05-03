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Адиев: «Удаление помешало нам победить»

сегодня, 16:43
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о поражении своей команды от «Енисея» в матче 27-го тура РПЛ.

Не буду смотреть матч «Крыльев Советов» с «Уфой», потому что у меня куча своих проблем. Я такой человек. Даже свою команду приучаю к тому, что во всем надо рассчитывать на себя. В наших силах было победить «Енисей». Первый тайм тому доказательство. Мы играли очень достойно. Если бы не удаление, велика вероятность, что мы бы добыли три очка. К сожалению, так получилось. Я буду переживать за своего друга Евсеева.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
   349 / 954
сегодня в 17:14
Игра была ровна-играли два овна!
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
сегодня в 16:56
Енисей утопил Анжи.
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007
   406 / 954
сегодня в 16:49
Тебе из тура в тур что-то мешает. Это уже неизбежно.

P.S. За Евсеева-достойно. Но это слова человека,
не тренера. А человек Адиев ,безусловно, хороший.
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 954
сегодня в 16:48
А где же очередные слёзы про то, что денег нет, власти не помогают, РПЛ виновата, что Анжи обанкротилось?
Адиев изменяет себе.
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