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Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»

вчера, 17:39
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Директор «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал разговоры о том, что матч красноярской команды против «Анжи» (3:1) мог носить договорной характер.

Напомним, на 58-й минуте встречи хавбек махачкалинцев Роланд Гиголаев был удален, после чего «Енисей» забил три гола.

«Енисей» никогда не играет такие матчи. И не будет. По крайней мере пока мы работаем в этом клубе.

Дело не в удалении. Ребята сами хотели победить, они понимают, что это нужно. Они добились победы при поддержке болельщиков.

Все игроки, работники клуба и болельщики хотят, чтобы «Енисей» остался в РПЛ. Думаю, все приложат для этого максимальные усилия, а как получится, увидим на поле. Давать прогнозы - дело неблагодарное.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   308 / 964
сегодня в 05:43
К чему это было сказано?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   22 / 964
вчера в 20:54
Может потому и вылетает?
papic337
papic337
   359 / 964
вчера в 18:53
Кто громче всех кричит: "Держи вора!" ?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   629 / 964
вчера в 18:30
На воре шапка горит?
serh62
serh62
   68 / 964
вчера в 18:23
просто отдаете очки тем, кому они нужнее. да вы и не знаете об этом. алень сам себе голова
nautilus163
nautilus163
   108 / 964
вчера в 18:09
Мы в Самаре об этом знаем и помним.......
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
вчера в 18:02
ФНЛ ждет .
ДАША Д
ДАША Д
   115 / 964
вчера в 17:56
Смысла сейчас договариваться уже нет.
Parovoznic
Parovoznic
   40 / 964
вчера в 17:41
Типа "...этим объясняется наше последнее место" )))
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