Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»

Директор «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал разговоры о том, что матч красноярской команды против «Анжи» (3:1) мог носить договорной характер.
Напомним, на 58-й минуте встречи хавбек махачкалинцев Роланд Гиголаев был удален, после чего «Енисей» забил три гола.
«Енисей» никогда не играет такие матчи. И не будет. По крайней мере пока мы работаем в этом клубе.
Дело не в удалении. Ребята сами хотели победить, они понимают, что это нужно. Они добились победы при поддержке болельщиков.
Все игроки, работники клуба и болельщики хотят, чтобы «Енисей» остался в РПЛ. Думаю, все приложат для этого максимальные усилия, а как получится, увидим на поле. Давать прогнозы - дело неблагодарное.