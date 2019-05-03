Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»

Директор «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал разговоры о том, что матч красноярской команды против «Анжи» (3:1) мог носить договорной характер.

Напомним, на 58-й минуте встречи хавбек махачкалинцев Роланд Гиголаев был удален, после чего «Енисей» забил три гола.

«Енисей» никогда не играет такие матчи. И не будет. По крайней мере пока мы работаем в этом клубе.

Дело не в удалении. Ребята сами хотели победить, они понимают, что это нужно. Они добились победы при поддержке болельщиков.