ГлавнаяНовости

Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»

сегодня, 16:34
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о победе над «Анжи» в матче 27-го тура РПЛ.

Мы почти полчаса играли в большинстве, так что трудно назвать второй тайм лучшим домашним. Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Несмотря на три гола, были еще моменты. Играй мы в одинаковых составах, у нас были бы такие же сложности, как и в первом тайме. Удаление повлияло на ход игры в нашу пользу. 

Не знаю, буду ли смотреть матч между «Крыльями Советов» и «Уфой». Будет время — посмотрю. Нам просто надо набирать максимальное количество очков, а смотреть на соперников не вижу смысла. «Краснодар»? Это самая играющая команда в нашем чемпионате, обладающая квалифицированными футболистами. Нам будет очень тяжело, но если мы покажем тот футбол, который показали в игре с «Анжи» в большинстве, то мы сможем отобрать очки у «Краснодара».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии9
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Адиев: «Исчезновение „Анжи“ не украсит РПЛ»
Сегодня, 15:09 Комментарии10
Аленичев: «Кичина нет в составе из-за ротации»
Сегодня, 15:05 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
сегодня в 16:48
С победой Аленичева .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100