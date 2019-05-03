Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»

Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о победе над «Анжи» в матче 27-го тура РПЛ .

Мы почти полчаса играли в большинстве, так что трудно назвать второй тайм лучшим домашним. Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Несмотря на три гола, были еще моменты. Играй мы в одинаковых составах, у нас были бы такие же сложности, как и в первом тайме. Удаление повлияло на ход игры в нашу пользу.

Не знаю, буду ли смотреть матч между «Крыльями Советов» и «Уфой». Будет время — посмотрю. Нам просто надо набирать максимальное количество очков, а смотреть на соперников не вижу смысла. «Краснодар»? Это самая играющая команда в нашем чемпионате, обладающая квалифицированными футболистами. Нам будет очень тяжело, но если мы покажем тот футбол, который показали в игре с «Анжи» в большинстве, то мы сможем отобрать очки у «Краснодара».