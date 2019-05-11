Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фортуну»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фортуной» в матче 33-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» Д (73 очка) располагается на втором месте, «Фортуна» (41 очко) - 11-я.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» Д - «Фортуна» 3:2 (1:0)
Голы: Пулишич 41, Дилейни 53, Гетце 90+2 - Финк 47, Ковнацки 90+5
Нереализованный пенальти: - Люкебакио 58
«Боруссия»: Хитц, Пищек, Вайгль, Аканджи, Геррейру, Витсель, Дилейни, Пулишич (Шмельцер 90+1), Гетце (Филипп 90+5), Ларсен (Санчо 61), Алькасер
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Фортуна»: Ренсинг, Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Гиссельманн, Бодзек, Ковнацки, Штегер, Финк (Караман 76), Зуттнер (Раман 67), Люкебакио (Моралес 85)
Главный тренер: Функель Фридхельм.
Предупреждение: Пулишич 89
Удаление: Бодзек 83
Судья: Штилер Тобиас.
В параллельном матче «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом».
Да, Хитц сильно накосячил в двух эпизодах. Но:
1) Отвратительный пас Гётце и невынужденная потеря мяча на своей половине.
2) Никто не помешал игрокам Фортуны перевести мяч на фланг и навесить в штрафную.
3) Аканджи и Вайгль Финка просто бросили, грубейшая ошибка обоих ЦЗ.
4) Перед ошибкой Хитца в моменте с пенальти игроки Фортуны провели нехилую такую многоходовочку у штрафной. Наша опорная зона опять курила бамбук.
5) Предшествовала этому очередная потеря мяча перед своей штрафной. В этот раз в исполнении Геррейру
6) Момент с попаданием мяча в живот Гётце (пенальти, понятное дело, тут нет) - Витсель проиграл воздух. Да и вообще - почему эти люди никак не научатся руки за спину прятать? Пенальти в матче с Шальке ничему не научил?
7) Гол Ковнацкого - очередной летаргический сон нашей обороны. Соперник катает мяч у штрафной, ждёт момента для подачи - никто не накрывает. Игрок забегает в штрафную за спины защитникам, открывается под заброс - никто не накрывает. Опять одно и то же.
8) Последний момент в матче - опять не накрываем пас на фланг, опять не накрываем прострел с фланга, опять даём мячу несколько раз полетать внутри штрафной, опять даём нанести удар. Какой сюрприз.
В общем, всё стабильно. Видимо, РНО в этой команде под жесточайшим запретом в принципе. Ну, либо память у игроков как у рыб. Либо и то, и другое, я уже ничему не удивлюсь.
Да, Хитц сильно накосячил в двух эпизодах. Но:
1) Отвратительный пас Гётце и невынужденная потеря мяча на своей половине.
2) Никто не помешал игрокам Фортуны перевести мяч на фланг и навесить в штрафную.
3) Аканджи и Вайгль Финка просто бросили, грубейшая ошибка обоих ЦЗ.
4) Перед ошибкой Хитца в моменте с пенальти игроки Фортуны провели нехилую такую многоходовочку у штрафной. Наша опорная зона опять курила бамбук.
5) Предшествовала этому очередная потеря мяча перед своей штрафной. В этот раз в исполнении Геррейру
6) Момент с попаданием мяча в живот Гётце (пенальти, понятное дело, тут нет) - Витсель проиграл воздух. Да и вообще - почему эти люди никак не научатся руки за спину прятать? Пенальти в матче с Шальке ничему не научил?
7) Гол Ковнацкого - очередной летаргический сон нашей обороны. Соперник катает мяч у штрафной, ждёт момента для подачи - никто не накрывает. Игрок забегает в штрафную за спины защитникам, открывается под заброс - никто не накрывает. Опять одно и то же.
8) Последний момент в матче - опять не накрываем пас на фланг, опять не накрываем прострел с фланга, опять даём мячу несколько раз полетать внутри штрафной, опять даём нанести удар. Какой сюрприз.
В общем, всё стабильно. Видимо, РНО в этой команде под жесточайшим запретом в принципе. Ну, либо память у игроков как у рыб. Либо и то, и другое, я уже ничему не удивлюсь.