«Краснодар» безжалостно разгромил «Енисей» в гостях

сегодня, 15:55

«Краснодар» разгромил «Енисей» в матче 28-го тура РПЛ . Напомним, что встреча 14-го тура между «Енисеем» и «Краснодаром» была перенесена из Красноярска в Краснодар.

«Краснодар» занимает третью позицию в таблице РПЛ (50 очков), а «Енисей» - последнюю (19 очков). После этой встречи у «Енисея» не осталось шансов, чтобы сохранить прописку в РПЛ .

Красноярск, стадион «Центральный»

«Енисей» - «Краснодар» - 0:4 (0:2)

Голы: Классон 31, Газинский 36, Игнатьев 78, Сулейманов 87

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Комолов, Гаджибеков (Кутьин 76), Комков (Хубулов 46), Семакин, Зотов (Кичин 12), Данченко, Огуде, Соболев, Сарр.

Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Олссон 80), Каборе, Газинский, Классон, Ари (Игнатьев 66), Вандерсон (Сулейманов 71).

Главный тренер: Фоменко Олег.

Предупреждения: Перейра 51, Хубулов 75.

Судья: Матюнин Алексей.