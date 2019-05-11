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«Краснодар» безжалостно разгромил «Енисей» в гостях

сегодня, 15:55
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» разгромил «Енисей» в матче 28-го тура РПЛ. Напомним, что встреча 14-го тура между «Енисеем» и «Краснодаром» была перенесена из Красноярска в Краснодар.

«Краснодар» занимает третью позицию в таблице РПЛ (50 очков), а «Енисей» - последнюю (19 очков). После этой встречи у «Енисея» не осталось шансов, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

Красноярск, стадион «Центральный»

«Енисей» - «Краснодар» - 0:4 (0:2)
Голы: Классон 31, Газинский 36, Игнатьев 78, Сулейманов 87

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Комолов, Гаджибеков (Кутьин 76), Комков (Хубулов 46), Семакин, Зотов (Кичин 12), Данченко, Огуде, Соболев, Сарр.
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Олссон 80), Каборе, Газинский, Классон, Ари (Игнатьев 66), Вандерсон (Сулейманов 71).
Главный тренер: Фоменко Олег.

Предупреждения: Перейра 51, Хубулов 75.

Судья: Матюнин Алексей.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   18 / 1079
сегодня в 16:29
Загубил свиной Алень очередной клуб. Нельзя доверять спартачам никогда. Гыгыгы
FILL3286
FILL3286
   49 / 1079
сегодня в 16:27
Зенит - это комеди клаб на всю Россию!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   20 / 1079
сегодня в 16:26
Стыдно за пьяного водилу оленичева, с приличным составом идущим на позорном 16-м месте.
Литейный 4
Литейный 4
   18 / 1079
сегодня в 16:26
В Пердив Ениней вместе со свиным лузером Аленем. Позор, что не могли обыграть раньше своих конкурентов свиней. Сегодняшний соперник явно превосходил их.
Ваня лучший
Ваня лучший
   33 / 1079
сегодня в 16:24
Пожалуй в ЛЧ в следующем сезоне будут реально три наши лучшие команды,
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   20 / 1079
сегодня в 16:23
Какая разница, Краснодар, Красноярск))))
С победой Быков.
Bayern Best
Bayern Best
   174 / 1079
сегодня в 16:23
С победой Краснодар!
EAGuar As
EAGuar As
   48 / 1079
сегодня в 16:22
С победой .
Арсенал ждет .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   278 / 1079
сегодня в 16:21
С победой Краснодар
Просто идиот
Просто идиот
   705 / 1079
сегодня в 16:16
Позор спартаку!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил CВИН
   33 / 1079
сегодня в 16:15
второй пошел..
Зачем обижаешь, они и есть первые на вылет.
particular
particular
   2 / 1079
сегодня в 16:15
Краснодар с победой!!! Шапи-гол поддержал своё реноме!!!!
Взяли нужные очки и пригретое место удержали!..:))
Ещё две победы и можно готовиться к ЛЧ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 1079
сегодня в 16:15
Надеюсь, быкам удастся оторваться от конюшни и народных...
CВИН
CВИН
   271 / 1079
сегодня в 16:12
второй пошел..
kip-elev
kip-elev
сегодня в 16:10
На классе выиграли. Енисей жаль конечно, не заслуживают болельщики вылет в пердив. Надеюсь через год вернутся с другим тренером. Ну а Быкам нужно собраться на последнии матчи, легко не будет. Но ЛЧ хороший стимул.
kotmyshka
kotmyshka
   162 / 1079
сегодня в 16:09
исход был ясен
За адекватность
За адекватность
   422 / 1079
сегодня в 16:08
"Краснодар" с победой, на классе. Ну а про выступление "Енисея" в сезоне вспомнилась фраза из какой-то давней миниатюры в Камеди: " Цель прилета? Приход. Цель прихода? Улет."
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   101 / 1079
сегодня в 16:06
Этого и следовало ожидать!
Желаю Быкам на финише обойти Локо!
radist_21
radist_21 ответил Groove000
   670 / 1079
сегодня в 16:05
Меня тревожит матч с Арсеналом) Это будет очень тяжелая игра
Меня тоже!
Groove000
Groove000 ответил radist_21
   129 / 1079
сегодня в 16:02
Быки молодцы,ожидаемая победа,а Енисей немного жалко,ребята не костоломы,бьются как могут,но что они могут с таким составом?Спасибо Енисею за сезон,думаю вернетесь.
Меня тревожит матч с Арсеналом) Это будет очень тяжелая игра
kastites
kastites
   78 / 1079
сегодня в 16:02
Молодцы.
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Groove000
   761 / 1079
сегодня в 16:01
Вообще-то на его поле
Все верно, спасибо.
Abverin
Abverin
   132 / 1079
сегодня в 16:01
Краснодар с крупной победой!
radist_21
radist_21
   670 / 1079
сегодня в 16:00
Быки молодцы,ожидаемая победа,а Енисей немного жалко,ребята не костоломы,бьются как могут,но что они могут с таким составом?Спасибо Енисею за сезон,думаю вернетесь.
11-и метровый
11-и метровый
   90 / 1079
сегодня в 16:00
С каждой победой Краснодара свиньям становится тошно от их будущего седьмого места.
yeychanin23
yeychanin23
   672 / 1079
сегодня в 15:59
С победой, "Краснодар"! Но и за третье и четвертое места ещё надо побороться...)
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 1079
сегодня в 15:58
«Краснодар» безжалостно разгромил «Енисей» на своем поле
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1116804/enisey-krasnodar
Заголовок то какой кровожадный, но по делу
Ени не унывать и хорошо провести следующий сезон в ФНЛ, если задумаете возвращаться, то сначала подготовьтесь основательно. Опыт ошибок этого сезона Вам поможет.
Balanenok
Balanenok
   107 / 1079
сегодня в 15:58
Разгромил то Краснодар, а стыдно за свиней тарасовских.
mangoх12
mangoх12
   41 / 1079
сегодня в 15:57
Краснодар с победой , сыграли на классе!
Groove000
Groove000
   129 / 1079
сегодня в 15:56
Вообще-то на его поле
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