«Краснодар» безжалостно разгромил «Енисей» в гостях

«Краснодар» разгромил «Енисей» в матче 28-го тура РПЛ. Напомним, что встреча 14-го тура между «Енисеем» и «Краснодаром» была перенесена из Красноярска в Краснодар.
«Краснодар» занимает третью позицию в таблице РПЛ (50 очков), а «Енисей» - последнюю (19 очков). После этой встречи у «Енисея» не осталось шансов, чтобы сохранить прописку в РПЛ.
Красноярск, стадион «Центральный»
«Енисей» - «Краснодар» - 0:4 (0:2)
Голы: Классон 31, Газинский 36, Игнатьев 78, Сулейманов 87
«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Комолов, Гаджибеков (Кутьин 76), Комков (Хубулов 46), Семакин, Зотов (Кичин 12), Данченко, Огуде, Соболев, Сарр.
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Олссон 80), Каборе, Газинский, Классон, Ари (Игнатьев 66), Вандерсон (Сулейманов 71).
Главный тренер: Фоменко Олег.
Предупреждения: Перейра 51, Хубулов 75.
Судья: Матюнин Алексей.
С победой Быков.
С победой Быков.
Арсенал ждет .
Арсенал ждет .
Взяли нужные очки и пригретое место удержали!..:))
Ещё две победы и можно готовиться к ЛЧ!!!
Взяли нужные очки и пригретое место удержали!..:))
Ещё две победы и можно готовиться к ЛЧ!!!
Желаю Быкам на финише обойти Локо!
Желаю Быкам на финише обойти Локо!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1116804/enisey-krasnodar
Заголовок то какой кровожадный, но по делу
Ени не унывать и хорошо провести следующий сезон в ФНЛ, если задумаете возвращаться, то сначала подготовьтесь основательно. Опыт ошибок этого сезона Вам поможет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1116804/enisey-krasnodar
Заголовок то какой кровожадный, но по делу
Ени не унывать и хорошо провести следующий сезон в ФНЛ, если задумаете возвращаться, то сначала подготовьтесь основательно. Опыт ошибок этого сезона Вам поможет.