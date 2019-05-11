«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом»

«Бавария» поделила очки с «Лейпцигом» в матче 33-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» (75 очков) лидирует в турнирной таблице национального первенства, «Лейпциг» (66 очков) - третий.
Лейпциг, стадион Ред Булл Арена
«Лейпциг» - «Бавария» 0:0
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Конате, Орбан, Хальстенберг, Забитцер, Демме (Айдара 83), Лаймер (Мукиеле 88), Форсберг (Смит-Роу 90), Вернер, Поульсен
Главный тренер: Рангник Ральф.
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара (Рафинья 81), Горецка, Коман (Роббен 89), Мюллер, Гнабри (Рибери 78), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Горецка 61, Коман 75
Судья: Грефе Мануэль.
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фортуной».
Но вот эта "игра в поддавки" уже порядком надоела. Был бы третий какой-нибудь кандидат (с нормальной и стабильной игрой, естественно) - он был бы достоин. Но его нет, а Бавария и Боруссия творят какой-то лютый трэш, и обе они не достойны чемпионства.
Но вот эта "игра в поддавки" уже порядком надоела. Был бы третий какой-нибудь кандидат (с нормальной и стабильной игрой, естественно) - он был бы достоин. Но его нет, а Бавария и Боруссия творят какой-то лютый трэш, и обе они не достойны чемпионства.
рыввок сделали в конце сезона, фарт , а в общем и целом для флагмана
немецкого футбола, напрочь провалили ЛЧ, Вагнера в основу планировали,
теперь он в ...Китае ) Леву как бы не хаяли, лучший бомбардир чемпионата.
А вот со вторым напом большая проблема, Гнабри раззабивался под конец,
но он не нап, хотя изначально был ни рыба ни мясо, да и вообще, не хватает
игроков именно доморощенных рекордмайстеру,как Хаверц, Брандт, Вернер и т.д.
Это пока латинизация не закончится.....немцев качественных добавят- дела пойдут в гору.
рыввок сделали в конце сезона, фарт , а в общем и целом для флагмана
немецкого футбола, напрочь провалили ЛЧ, Вагнера в основу планировали,
теперь он в ...Китае ) Леву как бы не хаяли, лучший бомбардир чемпионата.
А вот со вторым напом большая проблема, Гнабри раззабивался под конец,
но он не нап, хотя изначально был ни рыба ни мясо, да и вообще, не хватает
игроков именно доморощенных рекордмайстеру,как Хаверц, Брандт, Вернер и т.д.
Это пока латинизация не закончится.....немцев качественных добавят- дела пойдут в гору.
И если Дортмунду повезёт в Гладбахе, то БД - недостойный чемпион, а Ковач - позорник.
И если Дортмунду повезёт в Гладбахе, то БД - недостойный чемпион, а Ковач - позорник.