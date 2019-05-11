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«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом»

сегодня, 18:28
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«Бавария» поделила очки с «Лейпцигом» в матче 33-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» (75 очков) лидирует в турнирной таблице национального первенства, «Лейпциг» (66 очков) - третий.

Лейпциг, стадион Ред Булл Арена

«Лейпциг» - «Бавария» 0:0

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Конате, Орбан, Хальстенберг, Забитцер, Демме (Айдара 83), Лаймер (Мукиеле 88), Форсберг (Смит-Роу 90), Вернер, Поульсен
Главный тренер: Рангник Ральф.

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара (Рафинья 81), Горецка, Коман (Роббен 89), Мюллер, Гнабри (Рибери 78), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Горецка 61, Коман 75

Судья: Грефе Мануэль.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фортуной».

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил juvenale
   118 / 1076
сегодня в 19:32
Не проиграй Боруссия Байеру ,могла бы стать чемпионом
Боруссия в этом сезоне Байер дважды обыграла, 3-2 и 4-2
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Roman Borovikov
   118 / 1076
сегодня в 19:28
Эх Дортмунд одной победы не хватит для салатницы.....Хотя по игре обе достойны чемпионства
Наоборот - обе НЕ достойны. Обе команды откровенно никакие. Бавария просто фигнёй страдает весь сезон, и далеко уже не первый, а Боруссия бездарно и безвольно слила 10 очковый отрыв, и ещё неизвестно, когда Бавария в следующий раз даст такой шанс.
Но вот эта "игра в поддавки" уже порядком надоела. Был бы третий какой-нибудь кандидат (с нормальной и стабильной игрой, естественно) - он был бы достоин. Но его нет, а Бавария и Боруссия творят какой-то лютый трэш, и обе они не достойны чемпионства.
NAZAR 007
NAZAR 007
   46 / 1076
сегодня в 19:20
Возможно, Ковача и поменяют в итоге. Нет супер мощной Баварии,
рыввок сделали в конце сезона, фарт , а в общем и целом для флагмана
немецкого футбола, напрочь провалили ЛЧ, Вагнера в основу планировали,
теперь он в ...Китае ) Леву как бы не хаяли, лучший бомбардир чемпионата.
А вот со вторым напом большая проблема, Гнабри раззабивался под конец,
но он не нап, хотя изначально был ни рыба ни мясо, да и вообще, не хватает
игроков именно доморощенных рекордмайстеру,как Хаверц, Брандт, Вернер и т.д.
Это пока латинизация не закончится.....немцев качественных добавят- дела пойдут в гору.
Palex
Palex ответил Сливки общества
   55 / 1076
сегодня в 19:17
Стоит и думает, что не зря выгнал Мюллера, хд.
Возможно.
Сливки общества
Сливки общества ответил Palex
   244 / 1076
сегодня в 19:13
Я думаю Леву не интересно,как играет Бавария,ему важно,как играют кандидаты в сборную.
Стоит и думает, что не зря выгнал Мюллера, хд.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   9 / 1076
сегодня в 19:11
ну после лички Боруссия ее недостойна
Пофиг на личку, до этого была ЛЧ, и "Дортмунд" уже там мощно обделался, на весь сезон. Такой мертвой и беспомощной команды, как они против ТТХ, я давно уже не видел. Это просто "Енисей" какой-то был, а не "Дортмунд".
Байкал-38
Байкал-38
   78 / 1076
сегодня в 19:10
Шанс для Боруссии.
Palex
Palex ответил Сливки общества
   55 / 1076
сегодня в 19:08
С каким лицом надо смотреть матчи Баварии в этом сезоне
Я думаю Леву не интересно,как играет Бавария,ему важно,как играют кандидаты в сборную.
Стас Марченко
Стас Марченко ответил RMUKMU
   546 / 1076
сегодня в 19:08
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Баварией».
исправили
Palex
Palex ответил Bayern Best
   55 / 1076
сегодня в 19:07
Эх,если бы Лева забил в конце штрафной:(.
Ничего страшного,отложим чемпионство до следующего тура.
Сливки общества
Сливки общества
   244 / 1076
сегодня в 19:07
С каким лицом надо смотреть матчи Баварии в этом сезоне
Сливки общества
Сливки общества
   244 / 1076
сегодня в 19:03
Ковач за год так и не удосужился придумать хоть какой-то осмысленный рисунок игры. Физрук. Непонятно что весь сезон, => интрига в чемпионате.
Сливки общества
Сливки общества ответил Roman Borovikov
   244 / 1076
сегодня в 18:58
Эх Дортмунд одной победы не хватит для салатницы.....Хотя по игре обе достойны чемпионства
По игре обе команды чемпионства недостойны.
RMUKMU
RMUKMU ответил juvenale
   148 / 1076
сегодня в 18:51
Не проиграй Боруссия Байеру ,могла бы стать чемпионом
Ну Айнтрахт в последнем туре может Баварию в Мюнхене отодрать.
И если Дортмунду повезёт в Гладбахе, то БД - недостойный чемпион, а Ковач - позорник.
RMUKMU
RMUKMU
   148 / 1076
сегодня в 18:48
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Баварией».
juvenale
juvenale ответил Roman Borovikov
   8 / 1076
сегодня в 18:48
Эх Дортмунд одной победы не хватит для салатницы.....Хотя по игре обе достойны чемпионства
ну после лички Боруссия ее недостойна
juvenale
juvenale
   8 / 1076
сегодня в 18:48
Не проиграй Боруссия Байеру ,могла бы стать чемпионом
Bayern Best
Bayern Best
   174 / 1076
сегодня в 18:31
Эх,если бы Лева забил в конце штрафной:(.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
сегодня в 18:31
Эх Дортмунд одной победы не хватит для салатницы.....Хотя по игре обе достойны чемпионства
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