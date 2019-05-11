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«Байер» и «Шальке» поделили очки

сегодня, 18:27
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 1Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Байер» поделил очки с «Шальке» в матче 33-го тура чемпионата Германии.

«Байер» (55 очков) располагается на пятом месте, «Шальке» (32 очка) - 15-й.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «Шальке-04» 1:1 (1:0)
Голы: Хавертс 31 - Бургшталлер 47

Нереализованный пенальти: Калиджури 53

«Байер»: Градецки, Бендер (Вайзер 46), Та, Бендер, Венделл, Арангис, Баумгартлингер (Кор 84), Брандт, Хавертс, Аларио (Сампайо Фильо 76), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.

«Шальке-04»: Нюбель, МакКенни, Стамбули, Настасич, Омар, Калиджури, Руди, Бужеллаб, Очипка, Бургшталлер (Тойхерт 90+4), Эмболо (Матондо 80)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

Предупреждения: Баумгартлингер 35, Фолланд 52, Нюбель 68

Судья: Айтекин Дениз.

В параллельном матче «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   220 / 1076
сегодня в 19:29
кому - то явно не хватило " здоровья "...
RMUKMU
RMUKMU
   148 / 1076
сегодня в 18:38
Ничерта Байер не изменился с тех пор как проигрывал всем конкурентам и соседям по таблице. Поднялись на аутсайдерах и уставшем Франкфурте, вот только толку с того если для четвёртого места при такой игре Боса нужны топовые защитники (а не ржавый танк Та) и талантливый психолог, чтобы команда не нервничала и не стопорилась при первых трудностях.
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