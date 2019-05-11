«Байер» и «Шальке» поделили очки

«Байер» поделил очки с «Шальке» в матче 33-го тура чемпионата Германии.
«Байер» (55 очков) располагается на пятом месте, «Шальке» (32 очка) - 15-й.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Шальке-04» 1:1 (1:0)
Голы: Хавертс 31 - Бургшталлер 47
Нереализованный пенальти: Калиджури 53
«Байер»: Градецки, Бендер (Вайзер 46), Та, Бендер, Венделл, Арангис, Баумгартлингер (Кор 84), Брандт, Хавертс, Аларио (Сампайо Фильо 76), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.
«Шальке-04»: Нюбель, МакКенни, Стамбули, Настасич, Омар, Калиджури, Руди, Бужеллаб, Очипка, Бургшталлер (Тойхерт 90+4), Эмболо (Матондо 80)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
Предупреждения: Баумгартлингер 35, Фолланд 52, Нюбель 68
Судья: Айтекин Дениз.
В параллельном матче «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом».