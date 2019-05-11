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«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов»

сегодня, 18:23
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче 28-го тура чемпионата России.

«Ахмат» (39 очков) располагается на седьмом месте, «Крылья Советов» (28 очков) находятся в зоне переходных матчей.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Крылья Советов» 2:1 (2:1)
Голы: Мбенг 3, Мбенг 42 - Бурлак 44

«Ахмат»: Городов, Плиев, Нижич, Семёнов, Мохаммади, Уциев, Исмаэл (Роши 46), Швец, Иванов, Шиманьски (Бериша 64), Мбенг (Балай 72)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Рохель, Бурлак, Шишкин (Зотов 67), Тимофеев, Рабиу, Зиньковский, Яковлев (Антон 76), Ткачук, Шейдаев
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Швец 55, Рохель 55, Ткачук 78, Рабиу 85

Судья: Вилков Михаил.

Ранее «Краснодар» разгромил «Енисей».

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Все комментарии
beefs
beefs
   189 / 1076
сегодня в 19:33
Крылышкам в стыках сладко не будет...
Abverin
Abverin
   129 / 1076
сегодня в 19:32
Ахмат с победой!
Abris
Abris
   255 / 1076
сегодня в 19:26
Ахмат с победой!
abrek123
abrek123
   361 / 1076
сегодня в 19:18
Даже не мотивированный Ахмат которому ничего не нужно до кубков далеко как и до стыков не смогли обыграть,по идее Крылья должны были жилы рвать чтоб покинуть зону стыков но нынешнии футболеры одно слово,даже не удивлюсь если в стыках эту команду обыграет команда из фнл)))
cska plus
cska plus
   29 / 1076
сегодня в 19:14
По ходу крылышкам не избежать стыков.
FILL3286
FILL3286
   39 / 1076
сегодня в 19:07
Зенит - это уникум для России!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 1076
сегодня в 19:04
Все меньше вопросов остается...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Oleg1956
   46 / 1076
сегодня в 19:00
Салам Назар. Не надо им забывать что наши академики назло всем прогногзам взяли кубок. Думаю и за это тоже на взрослом составе отыгралсь.
Салам, Олег ! Все равно считаю, что если бы Кадиев
изначально не высказался бы наверх гневной тирадой,
глядишь сегодня бы и не пришлось нам в очередной раз
думать о пердиве, который в этом сезоне уже неизбежен.
ДАША Д
ДАША Д
   144 / 1076
сегодня в 19:00
Крылья готовятся к стыкам.
Oleg1956
Oleg1956 ответил NAZAR 007
   579 / 1076
сегодня в 18:58
А что нам грустить ? Вот с чего ? ) И втордив видели, и пердив видели, и вышку видели, и бронзу урвали, и опять лифтуем туда сюда уже 5-й год подряд ) Романтика ..блин ) Мы в любом случае дальше втордива не уйдем, будь то Анжи, будь то Динамо, махачкалинское, и те свои, и эти свои, и всех поддержим. Так что ничего страшного не произошло, так еще завтра ДР у Анжи, поздравим, а дальше все в руках руководства и правительства.
Салам Назар. Не надо им забывать что наши академики назло всем прогногзам взяли кубок. Думаю и за это тоже на взрослом составе отыгралсь.
NAZAR 007
NAZAR 007
   46 / 1076
сегодня в 18:57
Ответ болельщику Спартака : мы в КС не швырялись и не поливали,
если нашу честность проверить, надо обратиться к болельщику КС,
тот что сейчас здесь, пусть по чесноку напишет, сколько лет поливал
наш клуб всяко разно. Нам скрывать нечего, мы к КС относимся нормально.
сканер
сканер ответил Сергей Саныч
   225 / 1076
сегодня в 18:55
Странные вы какие-то. В позапрошлом сезоне Анжи коням слил 0-4 и должен был вылетать. А Терек помог и обыграл Крылья. И вылетели Крылья. Анжи бы Крыльям и Тереку спасибо сказать за тот сезон. А в прошлом сезоне Анжи чисто вылетел,а Крылья честно вернулись. Сейчас Анжи вылетел,Крылья в опасной зоне...а вы с-ётесь и пипи-ками меряетесь. Типа в ФНЛ они меньше. Сплотиться надо,а не поливать друг друга грязью.
Никто ни кого грязью не поливает.Есть тролль,который выпрашивает и всё.
EAGuar As
EAGuar As
   50 / 1076
сегодня в 18:55
С победой Ахмат .
mangoх12
mangoх12
   36 / 1076
сегодня в 18:54
Ахмат с победой , играет стабильно на своем уровне. Крыльям надо закрепиться в вышке , тренер толковый в след. сезонне будут на уровне, уж лучше чем пердивные на сезон.
Oleg1956
Oleg1956
   579 / 1076
сегодня в 18:54
Я думаю для КС нет проблем в стыках с таким составом да и тут уже кто то сказал что не очень то хотят выиграть стыки все таки бюджет Томи не очень то приемлем.Скоро заставят устанавливать ВАР это еще дополнительные деньги так что КС и Уфа останутся.
NAZAR 007
NAZAR 007
   46 / 1076
сегодня в 18:54
А что нам грустить ? Вот с чего ? ) И втордив видели,
и пердив видели, и вышку видели, и бронзу урвали,
и опять лифтуем туда сюда уже 5-й год подряд )
Романтика ..блин ) Мы в любом случае дальше
втордива не уйдем, будь то Анжи, будь то Динамо,
махачкалинское, и те свои, и эти свои, и всех поддержим.
Так что ничего страшного не произошло, так еще завтра ДР
у Анжи, поздравим, а дальше все в руках руководства и правительства.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   41 / 1076
сегодня в 18:53
Странные вы какие-то.
В позапрошлом сезоне Анжи коням слил 0-4 и должен был вылетать.
А Терек помог и обыграл Крылья. И вылетели Крылья.
Анжи бы Крыльям и Тереку спасибо сказать за тот сезон.
А в прошлом сезоне Анжи чисто вылетел,а Крылья честно вернулись.
Сейчас Анжи вылетел,Крылья в опасной зоне...а вы с-ётесь и пипи-ками меряетесь.
Типа в ФНЛ они меньше.
Сплотиться надо,а не поливать друг друга грязью.
NAZAR 007
NAZAR 007
   46 / 1076
сегодня в 18:50
Про смешно хорошая послвица.......
Про смешно и последнего.......
Давайте дружно посмеемся )
сканер
сканер ответил NAZAR 007
   225 / 1076
сегодня в 18:50
Пост-Навигатор, Йинегве - норм. болелы КС, не наблюдал от них плохого в наш адрес , а одному все неймется, заело одно и то же )
Оно говорят забугорное?
nautilus163
nautilus163
   366 / 1076
сегодня в 18:49
Мне бы на вашем месте тоже грустно было! Но кому чего.......
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил сканер
   46 / 1076
сегодня в 18:49
А никто КС плохого не желает.Просто тролля обличаю)))
Пост-Навигатор, Йинегве - норм. болелы КС,
не наблюдал от них плохого в наш адрес ,
а одному все неймется, заело одно и то же )
сканер
сканер
   225 / 1076
сегодня в 18:49
А вас грустно!
nautilus163
nautilus163
   366 / 1076
сегодня в 18:48
Вы юмористы, а не обличители! Смешно на вас три раза! ))))))
сканер
сканер ответил NAZAR 007
   225 / 1076
сегодня в 18:47
Валейкум салам , Рус ! Я им плохого не желаю, вообще никому плохого не желаю, пусть будет так, как им судьбой начертано быть в этом сезоне ! Не будем уподобляться таким желчным людям, которые желают чтобы корова соседа сдохла а ему будет от этого вдвойне радостнее.... А потом в наш адрес пишут, что мы по хамски общаемся и переходим на личности, не замечая своих текстов изначально, в общем, Анжи вперед !
А никто КС плохого не желает.Просто тролля обличаю)))
nautilus163
nautilus163
   366 / 1076
сегодня в 18:46
Смешно! ))))))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил сканер
   46 / 1076
сегодня в 18:45
Назар салам!Мы вылетели по объективным причинам,эти вылетят-смеху будет!Почувствуй разницу!Мы то ещё вернёмся,я уверен,а КС если вылетят,то нет.
Валейкум салам , Рус ! Я им плохого не желаю,
вообще никому плохого не желаю, пусть будет так,
как им судьбой начертано быть в этом сезоне !
Не будем уподобляться таким желчным людям,
которые желают чтобы корова соседа сдохла
а ему будет от этого вдвойне радостнее....

А потом в наш адрес пишут, что мы по хамски
общаемся и переходим на личности, не замечая
своих текстов изначально, в общем, Анжи вперед !
сканер
сканер
   225 / 1076
сегодня в 18:45
Наша мечта РПЛ!А вот ваша реальность ФНЛ(по жизни)!
nautilus163
nautilus163
   366 / 1076
сегодня в 18:43
От туда, куда вы провалитесь, обратного хода нет! В следующей жизни только. Расформируют вас. Даже ФНЛ, это ваша мечта!
сканер
сканер ответил NAZAR 007
   225 / 1076
сегодня в 18:42
Привет из пердива бывшим пердивщикам )
Он когда КС проигрывает-молча троллит))
сканер
сканер
   225 / 1076
сегодня в 18:42
А ну Наутилус,прокомментируй игру))
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