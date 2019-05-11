«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов»

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче 28-го тура чемпионата России.
«Ахмат» (39 очков) располагается на седьмом месте, «Крылья Советов» (28 очков) находятся в зоне переходных матчей.
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Крылья Советов» 2:1 (2:1)
Голы: Мбенг 3, Мбенг 42 - Бурлак 44
«Ахмат»: Городов, Плиев, Нижич, Семёнов, Мохаммади, Уциев, Исмаэл (Роши 46), Швец, Иванов, Шиманьски (Бериша 64), Мбенг (Балай 72)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Рохель, Бурлак, Шишкин (Зотов 67), Тимофеев, Рабиу, Зиньковский, Яковлев (Антон 76), Ткачук, Шейдаев
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Швец 55, Рохель 55, Ткачук 78, Рабиу 85
Судья: Вилков Михаил.
Ранее «Краснодар» разгромил «Енисей».
изначально не высказался бы наверх гневной тирадой,
глядишь сегодня бы и не пришлось нам в очередной раз
думать о пердиве, который в этом сезоне уже неизбежен.
изначально не высказался бы наверх гневной тирадой,
глядишь сегодня бы и не пришлось нам в очередной раз
думать о пердиве, который в этом сезоне уже неизбежен.
если нашу честность проверить, надо обратиться к болельщику КС,
тот что сейчас здесь, пусть по чесноку напишет, сколько лет поливал
наш клуб всяко разно. Нам скрывать нечего, мы к КС относимся нормально.
если нашу честность проверить, надо обратиться к болельщику КС,
тот что сейчас здесь, пусть по чесноку напишет, сколько лет поливал
наш клуб всяко разно. Нам скрывать нечего, мы к КС относимся нормально.
и пердив видели, и вышку видели, и бронзу урвали,
и опять лифтуем туда сюда уже 5-й год подряд )
Романтика ..блин ) Мы в любом случае дальше
втордива не уйдем, будь то Анжи, будь то Динамо,
махачкалинское, и те свои, и эти свои, и всех поддержим.
Так что ничего страшного не произошло, так еще завтра ДР
у Анжи, поздравим, а дальше все в руках руководства и правительства.
и пердив видели, и вышку видели, и бронзу урвали,
и опять лифтуем туда сюда уже 5-й год подряд )
Романтика ..блин ) Мы в любом случае дальше
втордива не уйдем, будь то Анжи, будь то Динамо,
махачкалинское, и те свои, и эти свои, и всех поддержим.
Так что ничего страшного не произошло, так еще завтра ДР
у Анжи, поздравим, а дальше все в руках руководства и правительства.
В позапрошлом сезоне Анжи коням слил 0-4 и должен был вылетать.
А Терек помог и обыграл Крылья. И вылетели Крылья.
Анжи бы Крыльям и Тереку спасибо сказать за тот сезон.
А в прошлом сезоне Анжи чисто вылетел,а Крылья честно вернулись.
Сейчас Анжи вылетел,Крылья в опасной зоне...а вы с-ётесь и пипи-ками меряетесь.
Типа в ФНЛ они меньше.
Сплотиться надо,а не поливать друг друга грязью.
В позапрошлом сезоне Анжи коням слил 0-4 и должен был вылетать.
А Терек помог и обыграл Крылья. И вылетели Крылья.
Анжи бы Крыльям и Тереку спасибо сказать за тот сезон.
А в прошлом сезоне Анжи чисто вылетел,а Крылья честно вернулись.
Сейчас Анжи вылетел,Крылья в опасной зоне...а вы с-ётесь и пипи-ками меряетесь.
Типа в ФНЛ они меньше.
Сплотиться надо,а не поливать друг друга грязью.
Про смешно и последнего.......
Давайте дружно посмеемся )
Про смешно и последнего.......
Давайте дружно посмеемся )
не наблюдал от них плохого в наш адрес ,
а одному все неймется, заело одно и то же )
не наблюдал от них плохого в наш адрес ,
а одному все неймется, заело одно и то же )
вообще никому плохого не желаю, пусть будет так,
как им судьбой начертано быть в этом сезоне !
Не будем уподобляться таким желчным людям,
которые желают чтобы корова соседа сдохла
а ему будет от этого вдвойне радостнее....
А потом в наш адрес пишут, что мы по хамски
общаемся и переходим на личности, не замечая
своих текстов изначально, в общем, Анжи вперед !
вообще никому плохого не желаю, пусть будет так,
как им судьбой начертано быть в этом сезоне !
Не будем уподобляться таким желчным людям,
которые желают чтобы корова соседа сдохла
а ему будет от этого вдвойне радостнее....
А потом в наш адрес пишут, что мы по хамски
общаемся и переходим на личности, не замечая
своих текстов изначально, в общем, Анжи вперед !