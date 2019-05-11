«Зенит-2» ушел с последнего места, обыграв «Мордовию»

В матче 36-го тура ФНЛ «Зенит-2» оказался сильнее «Мордовии».
«Зенит-2» набрал 25 очков и поднялся на 19-е место в таблице, у клуба из Саранска 44 пункта (13-е место).
Санкт-Петербург, стадион «МСА Петровский».
«Зенит-2» - «Мордовия» - 3:1 (0:0)
Голы: Маркин 71, Прохин 78, Иванов 80 - Соболев 84.
«Зенит-2»: Каличава, Терентьев, Прохин, Синяк, Скроботов, Плетнёв (Сергеев 58), Иванов (Рукас 82), Капленко, Мостовой (Еловских 32; Воробьев 67), Юсупов, Маркин.
Главный тренер: Владислав Радимов.
«Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Лебедев, Деревягин, Киреев, Мухаметшин (Юсупов 55), Соболев, Навлётов (Ермаков 79), Поярков, Орлов, Дворецков.
Главный тренер: Марат Мустафин.
В другом поединке тура «Спартак-2» уступил «Лучу».
Пфл уже плакал 15 тур назад по второму проекту!!
Пфл уже плакал 15 тур назад по второму проекту!!