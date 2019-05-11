ГлавнаяНовости

«Зенит-2» ушел с последнего места, обыграв «Мордовию»

сегодня, 16:05
Зенит-2Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)МордовияМатч завершен

В матче 36-го тура ФНЛ «Зенит-2» оказался сильнее «Мордовии».

«Зенит-2» набрал 25 очков и поднялся на 19-е место в таблице, у клуба из Саранска 44 пункта (13-е место).

Санкт-Петербург, стадион «МСА Петровский».

«Зенит-2» - «Мордовия» - 3:1 (0:0)
Голы: Маркин 71, Прохин 78, Иванов 80 - Соболев 84.

«Зенит-2»: Каличава, Терентьев, Прохин, Синяк, Скроботов, Плетнёв (Сергеев 58), Иванов (Рукас 82), Капленко, Мостовой (Еловских 32; Воробьев 67), Юсупов, Маркин.
Главный тренер: Владислав Радимов.

«Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Лебедев, Деревягин, Киреев, Мухаметшин (Юсупов 55), Соболев, Навлётов (Ермаков 79), Поярков, Орлов, Дворецков.
Главный тренер: Марат Мустафин.

В другом поединке тура «Спартак-2» уступил «Лучу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу
Сегодня, 17:35 Комментарии16
«Краснодар» безжалостно разгромил «Енисей» в гостях
Сегодня, 15:55 Комментарии57
«Спартак-2» проиграл «Лучу»
Сегодня, 12:33 Комментарии11
«Локомотив» разгромил «Рубин»
Вчера, 20:53 Комментарии156
«Анжи» уступил «Арсеналу» и вылетел из Премьер-Лиги
Вчера, 18:21 Комментарии148
«Динамо» и «Ростов» расписали мировую
Вчера, 16:02 Комментарии96
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BDA81
BDA81 ответил spartach091
сегодня в 18:06
Скоро зенит 2 будет в кфк играть. В пердиве их место займёт основа
А вы ешо и ябида )))
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 1076
сегодня в 17:02
кстати я думал что позорнее Зенита не бывает команд, но упустил из виду Зенит-2
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 1076
сегодня в 17:01
освобождают место для Зенит-1
spartach091
spartach091
   150 / 1076
сегодня в 16:17
Скоро зенит 2 будет в кфк играть. В пердиве их место займёт основа
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   88 / 1076
сегодня в 16:13
А толку???
LOpp
LOpp
   15 / 1076
сегодня в 16:10
Буланова сегодня от расти не напьется, впервые, за 3 сезона Зенит-2 покинул последнее место.
FILL3286
FILL3286
   42 / 1076
сегодня в 16:08
Толку от этого бесполезного клуба???
Пфл уже плакал 15 тур назад по второму проекту!!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   437 / 1076
сегодня в 16:07
неожиданно однако
parallels
parallels
   4 / 1076
сегодня в 16:07
позор спартаку!
Denkuz
Denkuz
   95 / 1076
сегодня в 16:06
Зенит-2 с победой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100