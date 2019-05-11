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«Спартак-2» проиграл «Лучу»

сегодня, 12:33
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2Матч завершен

В матче 36-го тура ФНЛ «Спартак-2» уступил «Лучу».

«Луч» набрал 44 очка и вышел на 14-е место, а у москвичей остается 45 баллов (12-е место).

Владивосток, стадион «Динамо».

«Луч» - «Спартак-2» - 2:0 (0:0)
Голы: Гордиенко 53, Визнович 73

«Луч»: Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Часовских 81), Пономаренко, Кротов, Павленко, Визнович (Царикаев 76), Гордиенко (Калугин 86), Хлебородов (А.А. Васильев 90).
Главный тренер: Рустем Хузин.

«Спартак-2»: Шитов, Сазонов, Маслов, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Бакаев (Маркитесов 66), Рудковский (Актисов 88), Фольмер (Вл. Васильев 78), Руденко, Нимели (Володкин 88).
Главный тренер: Виктор Булатов.

Предупреждения: Дзахов 11, Нимели 34, Кротов 41, Руденко 43, Визнович 61, Пономаренко 72, Воропаев 78, Маслов 86, Царикаев 89, Бакалюк 90+1.

В прошлом туре «Луч» уступил «Шиннику».

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LOpp
LOpp
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Михаил Славнов
Михаил Славнов
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ДСА
ДСА
   146 / 1086
сегодня в 12:48
Лучу очки были нужнее.
счет 7-0
счет 7-0
   238 / 1086
сегодня в 12:40
То, что спартак позорится постоянно, все давно привыкли.
11-и метровый
11-и метровый
   99 / 1086
сегодня в 12:39
Луч с победой!
cska plus
cska plus
   32 / 1086
сегодня в 12:36
Как будто кого то удивили.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   189 / 1086
сегодня в 12:35
Позор спартаку!
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