«Спартак-2» проиграл «Лучу»

В матче 36-го тура ФНЛ «Спартак-2» уступил «Лучу».
«Луч» набрал 44 очка и вышел на 14-е место, а у москвичей остается 45 баллов (12-е место).
Владивосток, стадион «Динамо».
«Луч» - «Спартак-2» - 2:0 (0:0)
Голы: Гордиенко 53, Визнович 73
«Луч»: Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Часовских 81), Пономаренко, Кротов, Павленко, Визнович (Царикаев 76), Гордиенко (Калугин 86), Хлебородов (А.А. Васильев 90).
Главный тренер: Рустем Хузин.
«Спартак-2»: Шитов, Сазонов, Маслов, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Бакаев (Маркитесов 66), Рудковский (Актисов 88), Фольмер (Вл. Васильев 78), Руденко, Нимели (Володкин 88).
Главный тренер: Виктор Булатов.
Предупреждения: Дзахов 11, Нимели 34, Кротов 41, Руденко 43, Визнович 61, Пономаренко 72, Воропаев 78, Маслов 86, Царикаев 89, Бакалюк 90+1.
В прошлом туре «Луч» уступил «Шиннику».
на шажок отдалились от втордива
на шажок отдалились от втордива