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Бьелса назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

13 мая 2019, 21:47

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

Вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

Для меня Гвардиола - лучший тренер в мире. Тот стиль игры, который он прививает своим командам, уникален. Его невозможно скопировать.

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Все комментарии
da da da
da da da
   232 / 840
14 мая в 03:06
все по делу,лучший тренер в истории футбола.)
амурец
амурец
   115 / 840
13 мая в 23:20
по ЛЧ это очень заметно
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Так Себе Аналитик
   15 / 840
13 мая в 23:09
Да это смешно, я уже много раз перед каждой ЛЧ говорю, у Пепа стиль основан на очень длинной скамейке и классе футболистов. Именно поэтому он главный претендент на АПЛ и не выиграет ЛЧ, потому что на длинной дистанции, когда остальные сдохнут, он будет крут (ну, тут, правда, не Пеп, а владельцы круты, ну не важно, но и Пеп сам в принципе их держит в форме всегда, работу свою делает), а на короткой, где команды готовятся именно к бою и отдыхают перед ним, он, конечно, проиграет. И со мной каждый раз спорят. А в итоге Пеп в очередной раз, ска, вылетает из ЛЧ, потому что у его команд нет los cojones)
Вот-вот. Проиграй Пеп первую игру Барселоне 0-3, сказал бы: ну а что вы хотите, это Месси, он инопланетянин, его не остановить. В то время, как действительно классный тренер взял и показал как его можно остановить и сделать невозможное.
Мне понравился комментарий Кьянти после вылета Барселоны. Он написал, что после первого матча (Кьянти болельщик Реала) признал было уже гений Месси, однако после второго матча обрадовался своей ошибке в этом - Месси велик, спору нет, но когда Тренер, даже без ведущих игроков, находит вариант тактики и заряжает уверенностью игроков скамейки для нейтрализации аргентинца, а те успешно выполняют установки, то вот тут и проявляется талант. Повторю - убеждён, что Пеп уже после первого матча поздравил бы Барселону и Месси, а вторую игру приспокойно бы слил.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   24 / 840
13 мая в 22:53
Гвардиола чем-то Месси напоминает, у обоих нет того, что показывал миру Симеоне. Один ноет и уходит после каждого весомого поражения, другой после гениальных футболистов Барселоны не добился ничего. Толку от побед с командами, которые и без него были чемпионами своих стран? Да и его тики-така давно разгадана и найдено противоядие. Чего уж говорить об игре его команд, если даже ослабленный травмами лидеров Тоттенхэм их выбивает. Команда, которая потратила ноль евро выбивает Пеппа, с самыми большими тратами на игроков в мире - прекрасная иллюстрация деградации последнего именно как тренера.
Да это смешно, я уже много раз перед каждой ЛЧ говорю, у Пепа стиль основан на очень длинной скамейке и классе футболистов. Именно поэтому он главный претендент на АПЛ и не выиграет ЛЧ, потому что на длинной дистанции, когда остальные сдохнут, он будет крут (ну, тут, правда, не Пеп, а владельцы круты, ну не важно, но и Пеп сам в принципе их держит в форме всегда, работу свою делает), а на короткой, где команды готовятся именно к бою и отдыхают перед ним, он, конечно, проиграет. И со мной каждый раз спорят.

А в итоге Пеп в очередной раз, ска, вылетает из ЛЧ, потому что у его команд нет los cojones)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
13 мая в 22:49
Гвардиола чем-то Месси напоминает, у обоих нет того, что показывал миру Симеоне. Один ноет и уходит после каждого весомого поражения, другой после гениальных футболистов Барселоны не добился ничего. Толку от побед с командами, которые и без него были чемпионами своих стран? Да и его тики-така давно разгадана и найдено противоядие. Чего уж говорить об игре его команд, если даже ослабленный травмами лидеров Тоттенхэм их выбивает. Команда, которая потратила ноль евро выбивает Пеппа, с самыми большими тратами на игроков в мире - прекрасная иллюстрация деградации последнего именно как тренера.
STVA 1
STVA 1 ответил particular
   39 / 840
13 мая в 22:47
Скорее, - лучшие коучи способны с ограниченными ресурсами и на короткой дистанции добиться весомых результатов... А в тепличных условиях, с обоймой звёзд и "строительством команды" в течении 2-3 сезонов - это не подвиг... ИМХО
По мне так гл тренер Вулверхэмптона Нуну Эcпириту Санту , не хуже Пепа ! Ну опять же , у каждого своё мнение.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
13 мая в 22:40
Интересно, если бы каждому тренеру в Англии дали бы по команде стоимостью игроков 1 миллиард фунтов (как у МС), кто оказался бы на первом месте?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
13 мая в 22:38
Медийность - это сила.

Какого еще тренера год за годом могут называть лучшим за 2 выигранные его командой ЛЧ хз сколько лет назад, и это при том, что

1) По мнению многих, это была сильнейшая (одна из) сильнейших команд за все время с ХавиНьестой и Месси на пике и достойной тогда еще защитой
2) Обе ЛЧ он выиграл после сомнительных решений судей по ходу, которые наверняка были бы отменены VAR (удаление РВП уж точно)

После этого он

1) Уничтожил "Красную Машину", накупив туда слабовольных испашек вроде Алькантары, разобрав связки "Лам - Роббен" и "Алаба - Рибери", причем никакое из этих решений ничуть себя не оправдало. Да, он выиграл чемпионаты Германии, но, учитывая, что с "Дортмундом" разобрался не он, а руководство "Баварии", забрав у них лидеров, это было предопределено. Зато он трижды с треском провалился с ней в ЛЧ.
2) Провалился первый год в АПЛ, пропуская по 4 гола от "Лестера" - при том, что его команда была самой дорогой командой мира по стоимости игроков
3) Провалился 6 раз подряд в ЛЧ, господи, 6 (!!!). Да, я считаю и этот год, потому что они играли против команды без лидера атаки и с куда более скромными возможностями и накосячили сами снова

Кроме "Барселоны", Пеп косячил в принципе в каждой команде в которой был)))
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
13 мая в 22:30
Лучше всех Зидан и напомнит это в новом сезоне взяв вновь с Реалом большие трофеи.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   119 / 840
13 мая в 22:19
В прошлом году - да. В этом лично для меня Клопп. То, как изменил стиль игры красных за один сезон и при этом продолжил добиваться результатов, это реально впечатлило.
particular
particular ответил 112910315
   2 / 840
13 мая в 22:16
Лучшие тренеры выводят свои команды в финалы ЛЧ, выигрывают эти финалы.
Скорее, - лучшие коучи способны с ограниченными ресурсами и на короткой дистанции добиться весомых результатов... А в тепличных условиях, с обоймой звёзд и "строительством команды" в течении 2-3 сезонов - это не подвиг... ИМХО
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
13 мая в 22:13
Пожалуй, лучший -Клопп..
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
13 мая в 22:12
Ничего он не понимает в футболе, лучший физрук карера.
Apsny
Apsny ответил 112910315
   218 / 840
13 мая в 22:10
Лучшие тренеры выводят свои команды в финалы ЛЧ, выигрывают эти финалы.
Кто про что, про игру имеется ввиду.
112910315
112910315
   1 / 840
13 мая в 22:06
Лучшие тренеры выводят свои команды в финалы ЛЧ, выигрывают эти финалы.
mortid
mortid
   157 / 840
13 мая в 22:05
Жозе Моуринью вряд ли согласится с этим :D
shlifen
shlifen
   144 / 840
13 мая в 22:05
Бьелсе нравится стиль Пепа, а Пепу когда-то нравился стиль команд Бьелсы))

При всём уважении и к Клоппу и Гвардиоле, мне кажется что в этом сезоне - Почетино всё таки был круче - выдать ТАКУЮ работу с ТАКИМИ ресурсами это подвиг. Всё таки мне кажется стоит учитывать и возможности клубов при определении лучших. Тоттен год без трансферов, в тотальной экономии, и в финале ЛЧ плюс в топ 4 АПЛ... А на основании чемпионств - так и Алегри с Вальверде самыми крутыми оказаться могут)))
Зидан 1972
Зидан 1972
   344 / 840
13 мая в 22:03
Клопп лучший в этом сезоне!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
13 мая в 21:58
А я бы отдал клоппу голос свой
drug01
drug01
   124 / 840
13 мая в 21:57
Поддерживаю это мнение!
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
13 мая в 21:54
У каждого своё мнение !
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