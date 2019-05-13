Бьелса назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.
Вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.
Для меня Гвардиола - лучший тренер в мире. Тот стиль игры, который он прививает своим командам, уникален. Его невозможно скопировать.
Мне понравился комментарий Кьянти после вылета Барселоны. Он написал, что после первого матча (Кьянти болельщик Реала) признал было уже гений Месси, однако после второго матча обрадовался своей ошибке в этом - Месси велик, спору нет, но когда Тренер, даже без ведущих игроков, находит вариант тактики и заряжает уверенностью игроков скамейки для нейтрализации аргентинца, а те успешно выполняют установки, то вот тут и проявляется талант. Повторю - убеждён, что Пеп уже после первого матча поздравил бы Барселону и Месси, а вторую игру приспокойно бы слил.
Мне понравился комментарий Кьянти после вылета Барселоны. Он написал, что после первого матча (Кьянти болельщик Реала) признал было уже гений Месси, однако после второго матча обрадовался своей ошибке в этом - Месси велик, спору нет, но когда Тренер, даже без ведущих игроков, находит вариант тактики и заряжает уверенностью игроков скамейки для нейтрализации аргентинца, а те успешно выполняют установки, то вот тут и проявляется талант. Повторю - убеждён, что Пеп уже после первого матча поздравил бы Барселону и Месси, а вторую игру приспокойно бы слил.
А в итоге Пеп в очередной раз, ска, вылетает из ЛЧ, потому что у его команд нет los cojones)
А в итоге Пеп в очередной раз, ска, вылетает из ЛЧ, потому что у его команд нет los cojones)
Какого еще тренера год за годом могут называть лучшим за 2 выигранные его командой ЛЧ хз сколько лет назад, и это при том, что
1) По мнению многих, это была сильнейшая (одна из) сильнейших команд за все время с ХавиНьестой и Месси на пике и достойной тогда еще защитой
2) Обе ЛЧ он выиграл после сомнительных решений судей по ходу, которые наверняка были бы отменены VAR (удаление РВП уж точно)
После этого он
1) Уничтожил "Красную Машину", накупив туда слабовольных испашек вроде Алькантары, разобрав связки "Лам - Роббен" и "Алаба - Рибери", причем никакое из этих решений ничуть себя не оправдало. Да, он выиграл чемпионаты Германии, но, учитывая, что с "Дортмундом" разобрался не он, а руководство "Баварии", забрав у них лидеров, это было предопределено. Зато он трижды с треском провалился с ней в ЛЧ.
2) Провалился первый год в АПЛ, пропуская по 4 гола от "Лестера" - при том, что его команда была самой дорогой командой мира по стоимости игроков
3) Провалился 6 раз подряд в ЛЧ, господи, 6 (!!!). Да, я считаю и этот год, потому что они играли против команды без лидера атаки и с куда более скромными возможностями и накосячили сами снова
Кроме "Барселоны", Пеп косячил в принципе в каждой команде в которой был)))
Какого еще тренера год за годом могут называть лучшим за 2 выигранные его командой ЛЧ хз сколько лет назад, и это при том, что
1) По мнению многих, это была сильнейшая (одна из) сильнейших команд за все время с ХавиНьестой и Месси на пике и достойной тогда еще защитой
2) Обе ЛЧ он выиграл после сомнительных решений судей по ходу, которые наверняка были бы отменены VAR (удаление РВП уж точно)
После этого он
1) Уничтожил "Красную Машину", накупив туда слабовольных испашек вроде Алькантары, разобрав связки "Лам - Роббен" и "Алаба - Рибери", причем никакое из этих решений ничуть себя не оправдало. Да, он выиграл чемпионаты Германии, но, учитывая, что с "Дортмундом" разобрался не он, а руководство "Баварии", забрав у них лидеров, это было предопределено. Зато он трижды с треском провалился с ней в ЛЧ.
2) Провалился первый год в АПЛ, пропуская по 4 гола от "Лестера" - при том, что его команда была самой дорогой командой мира по стоимости игроков
3) Провалился 6 раз подряд в ЛЧ, господи, 6 (!!!). Да, я считаю и этот год, потому что они играли против команды без лидера атаки и с куда более скромными возможностями и накосячили сами снова
Кроме "Барселоны", Пеп косячил в принципе в каждой команде в которой был)))
При всём уважении и к Клоппу и Гвардиоле, мне кажется что в этом сезоне - Почетино всё таки был круче - выдать ТАКУЮ работу с ТАКИМИ ресурсами это подвиг. Всё таки мне кажется стоит учитывать и возможности клубов при определении лучших. Тоттен год без трансферов, в тотальной экономии, и в финале ЛЧ плюс в топ 4 АПЛ... А на основании чемпионств - так и Алегри с Вальверде самыми крутыми оказаться могут)))
При всём уважении и к Клоппу и Гвардиоле, мне кажется что в этом сезоне - Почетино всё таки был круче - выдать ТАКУЮ работу с ТАКИМИ ресурсами это подвиг. Всё таки мне кажется стоит учитывать и возможности клубов при определении лучших. Тоттен год без трансферов, в тотальной экономии, и в финале ЛЧ плюс в топ 4 АПЛ... А на основании чемпионств - так и Алегри с Вальверде самыми крутыми оказаться могут)))