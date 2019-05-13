Бьелса назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Главный тренер «Лидса» назвал лучшим тренером в мире.

Вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

Для меня Гвардиола - лучший тренер в мире. Тот стиль игры, который он прививает своим командам, уникален. Его невозможно скопировать.