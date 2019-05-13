Туре: «Печально, что Донецк исчез с карты Украины»

Полузащитник поделился воспоминаниями о Донецке, где он в свое время выступал в составе местного «Металлурга».

Мне очень нравился Донецк – красивый и большой город, в котором у меня было много друзей. Мне грустно, что этот город исчез с карты Украины. В Донецке родился мой сын, я хотел бы показать ему этот город.

Другие мои дети родились в Афинах и Барселоне. Я привожу их, чтобы показать эти места, а в Донецк мы не можем доехать. Это странно. Сложно это воспринять.