ГлавнаяНовости

Туре: «Печально, что Донецк исчез с карты Украины»

13 мая 2019, 21:19

Полузащитник Яя Туре поделился воспоминаниями о Донецке, где он в свое время выступал в составе местного «Металлурга».

Мне очень нравился Донецк – красивый и большой город, в котором у меня было много друзей. Мне грустно, что этот город исчез с карты Украины. В Донецке родился мой сын, я хотел бы показать ему этот город.

Другие мои дети родились в Афинах и Барселоне. Я привожу их, чтобы показать эти места, а в Донецк мы не можем доехать. Это странно. Сложно это воспринять.

Туре также добавил, что не против продолжить игровую карьеру на Украине. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Косьельни: «Мы расстроены тем, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»
Вчера, 23:57 Комментарии1
В «Челси» отказались комментировать возможное возвращение Чеха в клуб
Вчера, 23:42 Комментарии0
Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“»
Вчера, 23:37 Комментарии1
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Вчера, 23:11 Комментарии3
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Вчера, 20:58 Комментарии5
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Вчера, 20:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил dimagas1
   20 / 840
15 мая в 20:45
Где мокшане добрались там и опа мира.
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь
       20 / 840
    15 мая в 20:45
      Left Boy
      Left Boy ответил Бестрофейный
         169 / 840
      14 мая в 13:31
      может потому, что он играл и жил в Донецке?
      Бестрофейный
      Бестрофейный
         96 / 840
      14 мая в 09:59
      Негр чего говорит?
      Milan199675
      Milan199675 ответил Egorium
      14 мая в 07:29
      Негр-бандеровец.
      Где Донецк и где бандеровцы?
      Знатог
      Знатог
         180 / 840
      14 мая в 06:49
      Туре: «Печально, что Барселона исчезла с карты Испании»
      Egorium
      Egorium
         116 / 840
      14 мая в 02:48
      Негр-бандеровец.
      dino-hsv
      dino-hsv
         399 / 840
      14 мая в 01:02
      это футбольный сайт или форум первого канала?
      Гавроша
      Гавроша
         21 / 840
      13 мая в 23:50
      То что обстреливают ему все-равно.
      Caliostro
      Caliostro ответил pomor45
         608 / 840
      13 мая в 23:04
      На карте бандеровской Украины может и нет, а на карте ДНР такая столица есть. Поезжай и смотри. Селюк дорогу знает. Другое дело, что боишься угодить на сайт "Миротворец". Тогда так и скажи, а не наводи свою чёрную тень на свободный город, в котором живут отважные свободолюбивые люди, которых ты ненавидишь.
      Когда пытаешься рассказать ватникам (типа pomor45) правду, то это похоже на изгнание бесов. Их всех трясет, чуть ли не пена изо рта, орут, матерятся, оскорбляют.....ЭКЗОРЦИЗМ прямо какой то!
      Я НЕНАВИЖУ спартак
      Я НЕНАВИЖУ спартак ответил pomor45
         259 / 840
      13 мая в 22:42
      На карте бандеровской Украины может и нет, а на карте ДНР такая столица есть. Поезжай и смотри. Селюк дорогу знает. Другое дело, что боишься угодить на сайт "Миротворец". Тогда так и скажи, а не наводи свою чёрную тень на свободный город, в котором живут отважные свободолюбивые люди, которых ты ненавидишь.
      Сними кастрюлю.
      pomor45
      pomor45
         62 / 840
      13 мая в 22:25
      На карте бандеровской Украины может и нет, а на карте ДНР такая столица есть. Поезжай и смотри. Селюк дорогу знает. Другое дело, что боишься угодить на сайт "Миротворец". Тогда так и скажи, а не наводи свою чёрную тень на свободный город, в котором живут отважные свободолюбивые люди, которых ты ненавидишь.
      mortid
      mortid
         157 / 840
      13 мая в 22:24
      Ха-ха-ха, даже африканец понимает что украинские хлопцы профукали Донецк, пока плясали гопака ))))))))))
      Я НЕНАВИЖУ спартак
      Я НЕНАВИЖУ спартак ответил dimagas1
         259 / 840
      13 мая в 21:49
      А может он не здравый?)))
      Да сразу видно что кастрюля плотно сидит на голове.)))
      dimagas1
      dimagas1 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
         281 / 840
      13 мая в 21:47
      Что ты несешь? Не представлю себе? как здравый человек, может говорить такие вещи?
      А может он не здравый?)))
      Я НЕНАВИЖУ спартак
      Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Absinthe5
         259 / 840
      13 мая в 21:45
      Скоро и Украина исчезнет с карты мира... Вообще, разрыдаешься)
      Что ты несешь? Не представлю себе? как здравый человек, может говорить такие вещи?
      311
      311
         73 / 840
      13 мая в 21:31
      Что, Донецка нет на карте Украины? Перемога, хлопцы!)
      Absinthe5
      Absinthe5
         162 / 840
      13 мая в 21:28
      Скоро и Украина исчезнет с карты мира... Вообще, разрыдаешься)
      cska plus
      cska plus
         3 / 840
      13 мая в 21:27
      Негр решил потренероваться на Украине.
      dimagas1
      dimagas1
         281 / 840
      13 мая в 21:25
      Где мокшане добрались там и опа мира.
      Abverin
      Abverin
         186 / 840
      13 мая в 21:23
      А негру то какое дело?
      Кайзер Созе
      Кайзер Созе
         696 / 840
      13 мая в 21:22
      Вечно ущемленый, глупый зулус, с длинным языком.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100