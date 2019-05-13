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Джеррард: «„Спартак“ - очень достойный и сильный соперник»

13 мая 2019, 21:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард вспомнил о матчах со «Спартаком» в Лиге Европы.

В прошлом году на групповой стадии дома шотландцы сыграли вничью, а на выезде уступили «красно-белым» (3:4).

Хорошо помню всех, против кого доводилось играть. «Спартак» — очень достойный и сильный соперник. На стадионе в Москве была фантастическая атмосфера. Считаю, мы играли против соперника, который выше нас классом. Это было серьёзное испытание для нас. Горжусь своей командой, потому что держали высокую планку и бились до конца.

Ещё я благодарен тренеру нашего соперника и особенно всем болельщикам, которые пришли на матч, потому что атмосфера была запредельная. К сожалению, не могу сказать то же о результате. У «Спартака» есть в составе дорогие игроки. Например, Зе Луиш, который является высококлассным профессионалом.

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
15 мая в 08:25
кто там тебе бромантана подкинул колись =нида
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 840
14 мая в 09:56
Очевидно, Джеррард перепутал спартак с кем-то.
kastites
kastites
   156 / 840
14 мая в 06:47
Вот он прикалывается
handreb
handreb
   67 / 840
14 мая в 03:45
Смешно.
Сов Армия
Сов Армия
   452 / 840
13 мая в 23:48
Наверное только что на счёт стивена пришло бабло от Федуна
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 23:35
Неужели кто-то вправду завидует тарасовским игрочишкам?
ABir
ABir
   154 / 840
13 мая в 23:28
К чему это интервью? К досрочному выходу Спартака в ЛЕ?
Abris
Abris
   160 / 840
13 мая в 23:11
Крепкого середняка трудно назвать сильным.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 840
13 мая в 22:48
Слишком много федунятника на Соккере.
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
13 мая в 22:41
Трольнул спартачек
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
13 мая в 22:16
Трудно назвать свиней достойными, а уж сильными тем более.
makkie
makkie
   18 / 840
13 мая в 22:12
Забирайте Зе Луиша за 20ку, в силовой Шотландии он будет всех крошить 😂
Слишком пляжника стал включать...
mortid
mortid
   157 / 840
13 мая в 22:10
У «Спартака» есть в составе дорогие игроки
____________________________________________

И больше ничего. А Зе Луиша могут забрать к себе, если считают профессионалом нападающего забившего менее 10 голов за сезон, лямов так за ...дцать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
13 мая в 22:08
То ли чудится мне , то ли кажется???
Но похоже , что Джерард куражится!!!
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
13 мая в 22:02
Джеррард, наверное, не в курсе как лихо спартак выступает в ЛЧ, когда туда случайно попадает.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
13 мая в 21:52
Это тот Джеррард, который поглумился над пупсиками, пошутив про трансфер?
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