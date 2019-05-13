Джеррард: «„Спартак“ - очень достойный и сильный соперник»

Наставник «Рейнджерс» вспомнил о матчах со «Спартаком» в Лиге Европы.

В прошлом году на групповой стадии дома шотландцы сыграли вничью, а на выезде уступили «красно-белым» (3:4).

Хорошо помню всех, против кого доводилось играть. «Спартак» — очень достойный и сильный соперник. На стадионе в Москве была фантастическая атмосфера. Считаю, мы играли против соперника, который выше нас классом. Это было серьёзное испытание для нас. Горжусь своей командой, потому что держали высокую планку и бились до конца.

Ещё я благодарен тренеру нашего соперника и особенно всем болельщикам, которые пришли на матч, потому что атмосфера была запредельная. К сожалению, не могу сказать то же о результате. У «Спартака» есть в составе дорогие игроки. Например, Зе Луиш, который является высококлассным профессионалом.