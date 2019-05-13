Джеррард: «Очень уважаю уровень российского футбола»

Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о своем отношении к России.

Мне нравится посещать Россию в личных поездках или с командой. Меня там всегда тепло встречают, я очень уважаю уровень вашего футбола. Кто знает, может, однажды я перееду к вам.



Если «Спартак» или «Зенит» предложат мне £ 10 млн в конце сезона? Речь о деньгах не идёт, в качестве тренера я не ищу способа заработать их. В качестве тренера я хочу развиваться и выигрывать. В Глазго большой клуб, мне выпала честь работать здесь. Собираюсь посвятить тренерской деятельности ближайшие 10-20 лет. Трудно предугадать, что будет в будущем. Всё это ради нового вызова.