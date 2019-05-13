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Джеррард: «Очень уважаю уровень российского футбола»

13 мая 2019, 21:28

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о своем отношении к России.

Мне нравится посещать Россию в личных поездках или с командой. Меня там всегда тепло встречают, я очень уважаю уровень вашего футбола. Кто знает, может, однажды я перееду к вам. 

Если «Спартак» или «Зенит» предложат мне £ 10 млн в конце сезона? Речь о деньгах не идёт, в качестве тренера я не ищу способа заработать их. В качестве тренера я хочу развиваться и выигрывать. В Глазго большой клуб, мне выпала честь работать здесь. Собираюсь посвятить тренерской деятельности ближайшие 10-20 лет. Трудно предугадать, что будет в будущем. Всё это ради нового вызова.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил NAZAR 007
   51 / 840
14 мая в 00:34
Олег, здорово еще раз ! Объясни.
Стивен Джеррард:
"Если «Спартак» или «Зенит» предложат мне £ 10 млн в конце сезона? Речь о деньгах не идёт, в качестве тренера я не ищу способа заработать их. В качестве тренера я хочу развиваться и выигрывать. В Глазго большой клуб, мне выпала честь работать здесь. Собираюсь посвятить тренерской деятельности ближайшие 10-20 лет. Трудно предугадать, что будет в будущем. Всё это ради нового вызова."
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 23:55
Брезгует деньгами лазурятника.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Шуnя771
   11 / 840
13 мая в 23:45
Это письмо Федуну с предложением возглавить СПАРТАК за 10 лимонов фунтов стерлингов?))
Олег, здорово еще раз ! Объясни.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
13 мая в 23:41
Это письмо Федуну с предложением возглавить СПАРТАК за 10 лимонов фунтов стерлингов?))
mortid
mortid
   157 / 840
13 мая в 22:16
Джеррард: «Очень уважаю уровень российского футбола (cмех). Особенно люблю когда команда из РПЛ огребает от моего Ливерпуля семь банок (ржач до уссачки с похрюкиванием) »
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
13 мая в 21:38
Ну-ну о деньгах дело не идет
parallels
parallels
   5 / 840
13 мая в 21:36
позор спартаку!
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
13 мая в 21:35
что, деньги кончились и жена отправила назад в Спартак? )
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