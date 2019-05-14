Сутормин: «Меня мотивирует внимание со стороны сборной России»

Полузащитник «Оренбурга» рад, что попал в расширенный список футболистов, которые будут вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Конечно, очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Пока до конца ещё не осознал случившегося, всё произошло немного неожиданно. Считаю, что это ещё один шаг вперёд, который здорово мотивирует и говорит о том, что нужно работать и развиваться.