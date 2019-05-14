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Сутормин: «Меня мотивирует внимание со стороны сборной России»

14 мая 2019, 14:53

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин рад, что попал в расширенный список футболистов, которые будут вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Конечно, очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Пока до конца ещё не осознал случившегося, всё произошло немного неожиданно. Считаю, что это ещё один шаг вперёд, который здорово мотивирует и говорит о том, что нужно работать и развиваться.

Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе. 

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
14 мая в 16:11
Хороший игрок, старается.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 15:32
Сутормину надо подумать как опустить хрющатник в последнем туре.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
14 мая в 14:56
Удачи Сутормину!
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