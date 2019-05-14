ГлавнаяНовости

Власти Дагестана игнорируют «Анжи»

14 мая 2019, 12:56

Президент «Анжи» Осман Каидев заявил, что первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов не отвечает на его звонки.

Я не мог представить в начале сезона, что этот год получится таким сложным. Я думал, что будет намного проще, что я смогу найти спонсоров, смогу рассчитывать на поддержку и помощь правительства республики. Я не могу отвечать за них, но мне непонятно, как можно зацикливаться на моей личности, какое это имеет отношение к футболу и клубу? Если будет какой-то игрок в команде, который просто мне не нравится, это же не значит, что я не должен ребятам зарплату платить или на выезд его не брать.

С Карибовым мы общались примерно полгода назад, он обещал помочь, но с тех пор не отвечает на телефон. Я даже не слышал о том, что Карибов сказал СМИ о том, что власти не готовы оказать помощь клубу. У него есть мой телефон, мы друг друга знаем, но он мне не отвечает, а я готов к диалогу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии47
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Пупсятко
   11 / 840
14 мая в 18:51
Так и решайте на уровне города.
Фернандель хорошим актером был....это не Пупсятко....
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
14 мая в 18:12
Кадиев вор и бандит.У Япончика в шестёрках бегал.
Таким и доверять нельзя.
Хотят спасти Анжи,от такого владельца надо избавляться.
Брать Республике или городу.
Тогда не умрёт клуб.
beefs
beefs
   165 / 840
14 мая в 17:22
Своя рубашка ближе...
Пупсятко
Пупсятко ответил NAZAR 007
   104 / 840
14 мая в 17:02
Это мы как-нибудь без сторонних решим .
Так и решайте на уровне города.
Oleg1956
Oleg1956 ответил Байкал-38.
   573 / 840
14 мая в 16:37
Гиголаев: «Президент „Анжи“ потерялся» Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, что президент клуба Осман Кадиев уже несколько месяцев не выходит на связь. Напомним, что у «Анжи» большие финансовые проблемы, со стадиона клуба снимают газон из-за долгов. – Когда в последний раз команда встречалась с руководством? – Говорю со всей ответственностью: президент «Анжи» потерялся, он уже несколько месяцев не выходит на связь. Спасибо спортивному директору, помогает решать хоть какие-то вопросы по мере своих сил. – Что значит «президент потерялся»? Османа Кадиева не могут найти? – Никто ему не может дозвониться. Ни игроки, ни персонал. Он не приезжал на зимние сборы. Где человек, никто не знает. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1099577/gigolaev-roland-anzhi
Да этого игрока надо было гнать еще сначала сезона. То что он натворил с красной карточкой и мне кажется специально надо было вобще гнать поганной метлой. С другой стороны он уходил и опять попросился в клуб ну не платят президента он не видит год так зачем просился да потому что ни кому не нужен.
Cympak-05
Cympak-05
   308 / 840
14 мая в 16:29
Игнорируют Кадиева. Развалил Динамо развалит и Анжи.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ruslik1982
   11 / 840
14 мая в 15:13
вас уже в том году поддержали, лишив нормальные команды из ФНЛ, места в премьер лиге
Не поддержали, а регламент РФС , согласно п. 4.5.3., принятый еще 3 года назад.
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
14 мая в 15:06
вас уже в том году поддержали, лишив нормальные команды из ФНЛ, места в премьер лиге
beefs
beefs
   165 / 840
14 мая в 15:05
Под лежачий камень вода не бежит...
Байкал-38
Байкал-38 ответил mihaluch
   10 / 840
14 мая в 14:58
Футбол не подъёмная вещь для Дагестана.Место "Анжи" в ПФЛ. А что Каидев хочет, чтобы Карибов срезал социальные программы, а деньги предназначенные для постройки детсадов и школ направил на то чтобы жировали футболисты.
Скорее всего на будущий год в любителях им место будет. На первенство города.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mihaluch
   11 / 840
14 мая в 14:46
Футбол не подъёмная вещь для Дагестана.Место "Анжи" в ПФЛ. А что Каидев хочет, чтобы Карибов срезал социальные программы, а деньги предназначенные для постройки детсадов и школ направил на то чтобы жировали футболисты.
Прежде чем такое писать, надо съездить и на месте убедиться, что это не так.
А то знатоков липовых у Дагестана много .Место Анжи где ему дано играть РФС,
а поддержка возможна после смены Кадиева минуя соц. проекты, так что вот так.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 14:42
Футбол не подъёмная вещь для Дагестана.Место "Анжи" в ПФЛ. А что Каидев хочет, чтобы Карибов срезал социальные программы, а деньги предназначенные для постройки детсадов и школ направил на то чтобы жировали футболисты.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Izmar
   11 / 840
14 мая в 14:40
Анжи никому не нужен, ни трем его болельщикам, ни правительству.
Это мы как-нибудь без сторонних решим .
Izmar
Izmar
   631 / 840
14 мая в 14:01
Анжи никому не нужен, ни трем его болельщикам, ни правительству.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Vladimir808
   11 / 840
14 мая в 13:40
Салам, Назар! Все будет хорошо! Но только без Османа!!!
Валейкум салам, Володя ! Ну по ходу к этому и идет дело )
Vladimir808
Vladimir808 ответил NAZAR 007
   209 / 840
14 мая в 13:31
Здорово, Дима ! Да нормально все будет, вырулят. В самый последний момент. ФНЛ конечно неизбежен, но так вырулят обязательно, с Османом или без него .
Салам, Назар!
Все будет хорошо!
Но только без Османа!!!
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
14 мая в 13:20
Здорово, Дима ! Да нормально все будет, вырулят.
В самый последний момент. ФНЛ конечно неизбежен,
но так вырулят обязательно, с Османом или без него .
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 13:16
Печально.
Байкал-38.
Байкал-38.
   181 / 840
14 мая в 13:13
Я всё понимаю Махачкала настолько огромна, что до дома правительства республики Дагестана не добраться на самолете, вертолёте, да и корабли с поездами туда не ходят, что бы записаться на приём и поговорить лично с глазу на глаз. Да вот ещё одна напасть со связью проблемы появились.
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
14 мая в 13:13
Здесь все предельно ясно. У Карибова вероятно есть негласное от Васильева.
Что пока Осман у руля, никаких переговоров не будет . Похоже на то даже очень,
А что там Карибов обещал до этого Осману, вероятно прошло мимо Абдуалиевича,
а когда дошло до реальных дел, Васильев вероятно намекнул Карибову, стоп-команда.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   59 / 840
14 мая в 13:09
НУ ЕСЛИ САМ АЛЛАХ ИГНОРИРУЕТ АНЖИ, ТО И ВЛАСТИ ТЕМ БОЛЕЕ !

ГЫ-ГЫ
Байкал-38.
Байкал-38.
   181 / 840
14 мая в 13:07
Гиголаев: «Президент „Анжи“ потерялся»
Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, что президент клуба Осман Кадиев уже несколько месяцев не выходит на связь. Напомним, что у «Анжи» большие финансовые проблемы, со стадиона клуба снимают газон из-за долгов.

– Когда в последний раз команда встречалась с руководством?

– Говорю со всей ответственностью: президент «Анжи» потерялся, он уже несколько месяцев не выходит на связь. Спасибо спортивному директору, помогает решать хоть какие-то вопросы по мере своих сил.

– Что значит «президент потерялся»? Османа Кадиева не могут найти?

– Никто ему не может дозвониться. Ни игроки, ни персонал. Он не приезжал на зимние сборы. Где человек, никто не знает.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1099577/gigolaev-roland-anzhi
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
14 мая в 13:06
пожалей клуб, просто уйди никто не хочет иметь дело с криминалом
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   259 / 840
14 мая в 13:06
Да кто нибудь, спасите этот Анжи уже!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 13:05
Чего людей мучают??? Доиграть ЧР и банкротится. Ведь долги только растут.
Байкал-38.
Байкал-38.
   181 / 840
14 мая в 13:03
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
14 мая в 13:02
Ему не до Анжи....(
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
14 мая в 12:57
Они обогащением заняты.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100