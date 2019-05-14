Власти Дагестана игнорируют «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Каидев заявил, что первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов не отвечает на его звонки.

Я не мог представить в начале сезона, что этот год получится таким сложным. Я думал, что будет намного проще, что я смогу найти спонсоров, смогу рассчитывать на поддержку и помощь правительства республики. Я не могу отвечать за них, но мне непонятно, как можно зацикливаться на моей личности, какое это имеет отношение к футболу и клубу? Если будет какой-то игрок в команде, который просто мне не нравится, это же не значит, что я не должен ребятам зарплату платить или на выезд его не брать.