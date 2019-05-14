Власти Дагестана игнорируют «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Каидев заявил, что первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов не отвечает на его звонки.
Я не мог представить в начале сезона, что этот год получится таким сложным. Я думал, что будет намного проще, что я смогу найти спонсоров, смогу рассчитывать на поддержку и помощь правительства республики. Я не могу отвечать за них, но мне непонятно, как можно зацикливаться на моей личности, какое это имеет отношение к футболу и клубу? Если будет какой-то игрок в команде, который просто мне не нравится, это же не значит, что я не должен ребятам зарплату платить или на выезд его не брать.
С Карибовым мы общались примерно полгода назад, он обещал помочь, но с тех пор не отвечает на телефон. Я даже не слышал о том, что Карибов сказал СМИ о том, что власти не готовы оказать помощь клубу. У него есть мой телефон, мы друг друга знаем, но он мне не отвечает, а я готов к диалогу.
Таким и доверять нельзя.
Хотят спасти Анжи,от такого владельца надо избавляться.
Брать Республике или городу.
Тогда не умрёт клуб.
Таким и доверять нельзя.
Хотят спасти Анжи,от такого владельца надо избавляться.
Брать Республике или городу.
Тогда не умрёт клуб.
А то знатоков липовых у Дагестана много .Место Анжи где ему дано играть РФС,
а поддержка возможна после смены Кадиева минуя соц. проекты, так что вот так.
А то знатоков липовых у Дагестана много .Место Анжи где ему дано играть РФС,
а поддержка возможна после смены Кадиева минуя соц. проекты, так что вот так.
Все будет хорошо!
Но только без Османа!!!
Все будет хорошо!
Но только без Османа!!!
В самый последний момент. ФНЛ конечно неизбежен,
но так вырулят обязательно, с Османом или без него .
В самый последний момент. ФНЛ конечно неизбежен,
но так вырулят обязательно, с Османом или без него .
https://youtu.be/xvMZIjkATFc
Что пока Осман у руля, никаких переговоров не будет . Похоже на то даже очень,
А что там Карибов обещал до этого Осману, вероятно прошло мимо Абдуалиевича,
а когда дошло до реальных дел, Васильев вероятно намекнул Карибову, стоп-команда.
Что пока Осман у руля, никаких переговоров не будет . Похоже на то даже очень,
А что там Карибов обещал до этого Осману, вероятно прошло мимо Абдуалиевича,
а когда дошло до реальных дел, Васильев вероятно намекнул Карибову, стоп-команда.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, что президент клуба Осман Кадиев уже несколько месяцев не выходит на связь. Напомним, что у «Анжи» большие финансовые проблемы, со стадиона клуба снимают газон из-за долгов.
– Когда в последний раз команда встречалась с руководством?
– Говорю со всей ответственностью: президент «Анжи» потерялся, он уже несколько месяцев не выходит на связь. Спасибо спортивному директору, помогает решать хоть какие-то вопросы по мере своих сил.
– Что значит «президент потерялся»? Османа Кадиева не могут найти?
– Никто ему не может дозвониться. Ни игроки, ни персонал. Он не приезжал на зимние сборы. Где человек, никто не знает.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1099577/gigolaev-roland-anzhi
Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, что президент клуба Осман Кадиев уже несколько месяцев не выходит на связь. Напомним, что у «Анжи» большие финансовые проблемы, со стадиона клуба снимают газон из-за долгов.
– Когда в последний раз команда встречалась с руководством?
– Говорю со всей ответственностью: президент «Анжи» потерялся, он уже несколько месяцев не выходит на связь. Спасибо спортивному директору, помогает решать хоть какие-то вопросы по мере своих сил.
– Что значит «президент потерялся»? Османа Кадиева не могут найти?
– Никто ему не может дозвониться. Ни игроки, ни персонал. Он не приезжал на зимние сборы. Где человек, никто не знает.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1099577/gigolaev-roland-anzhi