Рейнгольд: «Денис в „Спартаке“ закончил, но шлейф остался»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию о том, что Денис Глушаков «сливал» информацию о проблемах московского клуба и настраивал команду против тренера.
Если это так, то Глушакову в «Спартаке» делать нечего, в команде такие люди не нужны. Ему нужно искать другую команду. В команде должны быть патриоты. Люди, у которых душа болит за «Спартак», они никогда не должны создавать группировки или плести заговоры против кого-то. Это предательство, но это лишь мое мнение. Если ты считаешь себя выше своей команды, то найдутся слова моего учителя — Николая Петровича Старостина: «Люби „Спартак“ в себе, а не себя в „Спартаке“».
Должен ли играть Глушаков в оставшихся играх? Я думаю, от него помощи будет ноль, он не играет последнее время. Денис в «Спартаке» закончил, но какой шлейф остался от него? В дальнейшем пойдет негатив, надо прихлопнуть это дело. Это все печально, потому что это касается моей любимой команды. Я считаю, что Глушаков больше не должен играть за команду.
Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что хотел бы видеть 31-летнего россиянина в своей команде.
Валерий Рейнгольд : "У Глушакова очень хороший футбольный уровень, не надо забывать об этом. При этом он игрок очень приличного качества.Меня Глушаков по своим игровым качествам устраивает.
Да, пропустил чемпионат мира, может быть, даже не по своей вине, но в футболе все бывает.Но качество игрока проявляется на поле, он очень хороший мастер, не сомневаюсь, что он еще послужит «Спартаку".
Без комментариев....))))))
Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что хотел бы видеть 31-летнего россиянина в своей команде.
Валерий Рейнгольд : "У Глушакова очень хороший футбольный уровень, не надо забывать об этом. При этом он игрок очень приличного качества.Меня Глушаков по своим игровым качествам устраивает.
Да, пропустил чемпионат мира, может быть, даже не по своей вине, но в футболе все бывает.Но качество игрока проявляется на поле, он очень хороший мастер, не сомневаюсь, что он еще послужит «Спартаку".
Без комментариев....))))))
6 /Футбол. Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение по поводу слов главного тренера "Енисея" Дмитрий Аленичева, который признался, что не отказался бы взять в аренду полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.
Валерий Рейнгольд: "Глушаков – боец и вожак"
"Никуда Глушаков не пойдёт. Мало ли чего хотят Аленичев и Титов. Я очень уважаю этих авторитетных специалистов, но им придётся успокоиться на этот счёт. У Глушакова очень хороший футбольный уровень, не надо забывать об этом. Парень просто попал в такие тиски, что никак не может их разжать. При этом он игрок очень приличного качества. Меня Глушаков по своим игровым качествам устраивает. Да, пропустил чемпионат мира, может быть, даже не по своей вине, но в футболе всё бывает. У него трагедия другого плана. Но качество игрока проявляется на поле, он очень хороший мастер, не сомневаюсь, что он ещё послужит "Спартаку", - цитирует Рейнгольда „Спорт уик-энд“.
6 /Футбол. Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение по поводу слов главного тренера "Енисея" Дмитрий Аленичева, который признался, что не отказался бы взять в аренду полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.
Валерий Рейнгольд: "Глушаков – боец и вожак"
"Никуда Глушаков не пойдёт. Мало ли чего хотят Аленичев и Титов. Я очень уважаю этих авторитетных специалистов, но им придётся успокоиться на этот счёт. У Глушакова очень хороший футбольный уровень, не надо забывать об этом. Парень просто попал в такие тиски, что никак не может их разжать. При этом он игрок очень приличного качества. Меня Глушаков по своим игровым качествам устраивает. Да, пропустил чемпионат мира, может быть, даже не по своей вине, но в футболе всё бывает. У него трагедия другого плана. Но качество игрока проявляется на поле, он очень хороший мастер, не сомневаюсь, что он ещё послужит "Спартаку", - цитирует Рейнгольда „Спорт уик-энд“.