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Рейнгольд: «Денис в „Спартаке“ закончил, но шлейф остался»

14 мая 2019, 11:11

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию о том, что Денис Глушаков «сливал» информацию о проблемах московского клуба и настраивал команду против тренера.

Если это так, то Глушакову в «Спартаке» делать нечего, в команде такие люди не нужны. Ему нужно искать другую команду. В команде должны быть патриоты. Люди, у которых душа болит за «Спартак», они никогда не должны создавать группировки или плести заговоры против кого-то. Это предательство, но это лишь мое мнение. Если ты считаешь себя выше своей команды, то найдутся слова моего учителя — Николая Петровича Старостина: «Люби „Спартак“ в себе, а не себя в „Спартаке“».

Должен ли играть Глушаков в оставшихся играх? Я думаю, от него помощи будет ноль, он не играет последнее время. Денис в «Спартаке» закончил, но какой шлейф остался от него? В дальнейшем пойдет негатив, надо прихлопнуть это дело. Это все печально, потому что это касается моей любимой команды. Я считаю, что Глушаков больше не должен играть за команду.

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
15 мая в 08:17
одним словом глушак это похороны заройся навсегда вместе с твоим позороклубишкой
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:24
Тогда надо яя туре взять капитаном.
RIR68
RIR68
   196 / 840
14 мая в 18:56
ну вот и всё, негры победили)
Завтра
Завтра
   140 / 840
14 мая в 14:59
Это капитан "Спартака", не забываем. ""Свинья" гниёт с головы!"
BVI30
BVI30
14 мая в 13:51
Вопрос к "экспертам" и ветеранам Спартака и футбола, бившими себя копытами в грудь и заявлявшими, что не мог 8 "слить тренера": Ну и ?...
МКС
МКС
   30 / 840
14 мая в 12:57
И тут старик проснулся.........................
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
14 мая в 12:49
Рейнгольд мнения меняет как перчатки.
За адекватность
За адекватность ответил Союзник противников
   28 / 840
14 мая в 12:41
Сдуру на "жалобу " нажал ,вместо "ответить"...Ну да ладно.По сути :Сами наши "бизнес-коты футбольного царства",подписав один контракт с игроком года на четыре,через полгода уже пытаются что-то выгадать и переподписать новый,с другими условиями. Все действуют как временщики,выдавая себя за "дальновидящих ясновидящих".Сами развращены дармовыми деньгами,и подчинённых шоуменов-миллионеров развращают.
Приветствую. Да это понятно. Я больше написал к тому, что Валерий Леонидович никак то ли не может, то ли не хочет понять, что время другое. Как говориться другие времена, другие нравы.
Djon_V
Djon_V
   268 / 840
14 мая в 12:40
Да уж, Денис конечно м...дак, я всё-таки был о нём лучшего мнения
kust07
kust07
   361 / 840
14 мая в 12:39
как Рейнгольд запел то)) а до этого Дениску в опу целовал
Союзник противников
Союзник противников ответил За адекватность
   25 / 840
14 мая в 12:33
"В команде должны быть патриоты. Люди, у которых душа болит за «Спартак»" Дедушка продолжает жить в параллельной реальности. У нас во всех клубах играют патриоты, и у каждого из них душа болит, но по большей части за деньги. Молодежь не успев по мячу попасть пару раз нормально, уже себе улучшенные контракты требует, ну просто чисто из-за клубного патриотизма.
Сдуру на "жалобу " нажал ,вместо "ответить"...Ну да ладно.По сути :Сами наши "бизнес-коты футбольного царства",подписав один контракт с игроком года на четыре,через полгода уже пытаются что-то выгадать и переподписать новый,с другими условиями. Все действуют как временщики,выдавая себя за "дальновидящих ясновидящих".Сами развращены дармовыми деньгами,и подчинённых шоуменов-миллионеров развращают.
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
14 мая в 12:21
"В команде должны быть патриоты. Люди, у которых душа болит за «Спартак»" Дедушка продолжает жить в параллельной реальности. У нас во всех клубах играют патриоты, и у каждого из них душа болит, но по большей части за деньги. Молодежь не успев по мячу попасть пару раз нормально, уже себе улучшенные контракты требует, ну просто чисто из-за клубного патриотизма.
1 команда
1 команда
   95 / 840
14 мая в 12:11
Рейнгольд всё еще наивно верит в спартак.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 12:10
09.01.2019 10:52
Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что хотел бы видеть 31-летнего россиянина в своей команде.

Валерий Рейнгольд : "У Глушакова очень хороший футбольный уровень, не надо забывать об этом. При этом он игрок очень приличного качества.Меня Глушаков по своим игровым качествам устраивает.
Да, пропустил чемпионат мира, может быть, даже не по своей вине, но в футболе все бывает.Но качество игрока проявляется на поле, он очень хороший мастер, не сомневаюсь, что он еще послужит «Спартаку".

Без комментариев....))))))
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   326 / 840
14 мая в 12:08
Денис на спартак кончил и шлейф остался
Alladins
Alladins
   101 / 840
14 мая в 12:02
Как можно такую команду в еврокубки посылать играть, только в пердив лечиться.
Пупсятко
Пупсятко ответил Leha-ha50
   104 / 840
14 мая в 11:52
Дедушка все взвесил, оценил ситуацию и быстренько переобулся !!! А ведь совсем недавно дед был другого мнения о капитане!!! 6 /Футбол. Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение по поводу слов главного тренера "Енисея" Дмитрий Аленичева, который признался, что не отказался бы взять в аренду полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Валерий Рейнгольд: "Глушаков – боец и вожак" "Никуда Глушаков не пойдёт. Мало ли чего хотят Аленичев и Титов. Я очень уважаю этих авторитетных специалистов, но им придётся успокоиться на этот счёт. У Глушакова очень хороший футбольный уровень, не надо забывать об этом. Парень просто попал в такие тиски, что никак не может их разжать. При этом он игрок очень приличного качества. Меня Глушаков по своим игровым качествам устраивает. Да, пропустил чемпионат мира, может быть, даже не по своей вине, но в футболе всё бывает. У него трагедия другого плана. Но качество игрока проявляется на поле, он очень хороший мастер, не сомневаюсь, что он ещё послужит "Спартаку", - цитирует Рейнгольда „Спорт уик-энд“.
Рейнгольд лицемер, впрочем в спартаке это не недостаток.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
14 мая в 11:47
Откуда в спартаке могут быть патриоты, если там были и геи, и наркоманы, и жулики. Такому сброду не до патриотизма.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Leha-ha50
   298 / 840
14 мая в 11:44
Дедушка все взвесил, оценил ситуацию и быстренько переобулся !!! А ведь совсем недавно дед был другого мнения о капитане!!! 6 /Футбол. Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение по поводу слов главного тренера "Енисея" Дмитрий Аленичева, который признался, что не отказался бы взять в аренду полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Валерий Рейнгольд: "Глушаков – боец и вожак" "Никуда Глушаков не пойдёт. Мало ли чего хотят Аленичев и Титов. Я очень уважаю этих авторитетных специалистов, но им придётся успокоиться на этот счёт. У Глушакова очень хороший футбольный уровень, не надо забывать об этом. Парень просто попал в такие тиски, что никак не может их разжать. При этом он игрок очень приличного качества. Меня Глушаков по своим игровым качествам устраивает. Да, пропустил чемпионат мира, может быть, даже не по своей вине, но в футболе всё бывает. У него трагедия другого плана. Но качество игрока проявляется на поле, он очень хороший мастер, не сомневаюсь, что он ещё послужит "Спартаку", - цитирует Рейнгольда „Спорт уик-энд“.
Всё правильно ! - Не суди ,да не судим будешь !
311
311
   73 / 840
14 мая в 11:35
Дух кончился, но душок остался!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 11:25
Дедушка все взвесил, оценил ситуацию и быстренько переобулся !!! А ведь совсем недавно дед был другого мнения о капитане!!!

6 /Футбол. Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение по поводу слов главного тренера "Енисея" Дмитрий Аленичева, который признался, что не отказался бы взять в аренду полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

Валерий Рейнгольд: "Глушаков – боец и вожак"

"Никуда Глушаков не пойдёт. Мало ли чего хотят Аленичев и Титов. Я очень уважаю этих авторитетных специалистов, но им придётся успокоиться на этот счёт. У Глушакова очень хороший футбольный уровень, не надо забывать об этом. Парень просто попал в такие тиски, что никак не может их разжать. При этом он игрок очень приличного качества. Меня Глушаков по своим игровым качествам устраивает. Да, пропустил чемпионат мира, может быть, даже не по своей вине, но в футболе всё бывает. У него трагедия другого плана. Но качество игрока проявляется на поле, он очень хороший мастер, не сомневаюсь, что он ещё послужит "Спартаку", - цитирует Рейнгольда „Спорт уик-энд“.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
14 мая в 11:20
Гон..дон и есть гон...дон.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 11:20
Слова Николая Петровича Старостина уже давно не актуальны. Патриоты сейчас покупаются и продаются.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 11:19
Кошмарит деда, губошлёп несколько лет назад честно на всю Россию сказал, что он ненавидит спартак и поэтому о предательстве речи и быть не может, просто такие как этот старичок не приняли всерьёз его откровения и восхваляли при каждом удобном случае, в принципе в спартаке все такие, готовы друг другу пятаки загрызть.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 840
14 мая в 11:15
Стыдно за глушакова. Он и про сборную гадости говорил, когда играл в ней.
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