Рейнгольд: «Денис в „Спартаке“ закончил, но шлейф остался»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию о том, что «сливал» информацию о проблемах московского клуба и настраивал команду против тренера.

Если это так, то Глушакову в «Спартаке» делать нечего, в команде такие люди не нужны. Ему нужно искать другую команду. В команде должны быть патриоты. Люди, у которых душа болит за «Спартак», они никогда не должны создавать группировки или плести заговоры против кого-то. Это предательство, но это лишь мое мнение. Если ты считаешь себя выше своей команды, то найдутся слова моего учителя — Николая Петровича Старостина: «Люби „Спартак“ в себе, а не себя в „Спартаке“».

Должен ли играть Глушаков в оставшихся играх? Я думаю, от него помощи будет ноль, он не играет последнее время. Денис в «Спартаке» закончил, но какой шлейф остался от него? В дальнейшем пойдет негатив, надо прихлопнуть это дело. Это все печально, потому что это касается моей любимой команды. Я считаю, что Глушаков больше не должен играть за команду.