Правозащитник: «Никуда Кокорина и Мамаева не этапируют»

Правозащитник Алексей Федяров прокомментировал информацию о возможном этапировании нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» в одну из колоний.

Никуда их не этапируют. Понятно, почему вынесен такой срок. На дворе май, они сейчас подадут апелляционные жалобы, которые в Москве рассматриваются от четырёх до девяти месяцев. Их выпустят либо аккурат к апелляции, либо сразу после неё. До этапа просто не успеют досидеть. Смешно даже говорить о том, что они куда-то поедут, а тем более подадут на УДО.