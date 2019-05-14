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Правозащитник: «Никуда Кокорина и Мамаева не этапируют»

14 мая 2019, 13:34

Правозащитник Алексей Федяров прокомментировал информацию о возможном этапировании нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в одну из колоний.

Никуда их не этапируют. Понятно, почему вынесен такой срок. На дворе май, они сейчас подадут апелляционные жалобы, которые в Москве рассматриваются от четырёх до девяти месяцев. Их выпустят либо аккурат к апелляции, либо сразу после неё. До этапа просто не успеют досидеть. Смешно даже говорить о том, что они куда-то поедут, а тем более подадут на УДО.

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
14 мая в 17:20
пора этапировать федунишку с его гоп оффшорной командишкой
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 14:43
Вообще вся эта история вызывает смех.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил severnyj84
   398 / 840
14 мая в 14:23
Сериал продолжается. Сводок из тюрьмы больше, чем из футбольных полей.
А как ты хотел: власть всегда культивирует диванных рабов и жлобов, лишь бы не совали свой нос в политику.
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
14 мая в 13:53
Сериал продолжается. Сводок из тюрьмы больше, чем из футбольных полей.
Знатог
Знатог
   180 / 840
14 мая в 13:40
Правый защитник Алексей Федяров? А где играет?
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