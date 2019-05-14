Рейнгольд: «Какой Цорн? Федун, что ты творишь?»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о том, что футбольный скаут Томас Цорн назначен новым генеральным директором «красно-белых».

То руководство, которое было в «Спартаке» — это безобразие, они не должны руководить командой. Я и сейчас не в восторге, назначали нового руководителя, фамилия Цорн. Кто такой? Откуда? Мое мнение, что это засланные казачки, которые придут в «Спартак» и будут уничтожать его. Какой Цорн? Какое отношение он имеет к «Спартаку»? Федун, что ты творишь?