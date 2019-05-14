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Рейнгольд: «Какой Цорн? Федун, что ты творишь?»

14 мая 2019, 11:21

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о том, что футбольный скаут Томас Цорн назначен новым генеральным директором «красно-белых».

То руководство, которое было в «Спартаке» — это безобразие, они не должны руководить командой. Я и сейчас не в восторге, назначали нового руководителя, фамилия Цорн. Кто такой? Откуда? Мое мнение, что это засланные казачки, которые придут в «Спартак» и будут уничтожать его. Какой Цорн? Какое отношение он имеет к «Спартаку»? Федун, что ты творишь?

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Все комментарии
ГолдБол
ГолдБол
   814 / 840
15 мая в 12:15
Конечно, Томаса Цорна нельзя рассматривать как самостоятельную фигуру в контексте возможного прихода в "Спартак". Это целиком и полностью креатура Прядкина, который и будет определять трансферную политику клуба. Пойдет ли это на пользу клубу? Посмотрим. Главное, как следует запастись поп-корном. (https://zen.yandex.ru/media/id/5c6d47b2acf80d00b22767d9/buduscii-gendirektor-spartaka-corn-okazalsia-synom-nemeckoi-vozliublennoi-prezidenta-rpl-5ccd2e9beb28ac00aea4b599)
mortid
mortid
   157 / 840
15 мая в 04:04
Новый генеральный директор Спартака Цорн? закупайте попкорн, следующий сезон будет весёлым ))))) Красные клоуны подготовят соответствующую программу развлечений.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:23
Неужели рейнгольд не знает, что это сын президента ПЛ?
mikysss
mikysss ответил Balanenok
   70 / 840
14 мая в 13:57
Цорн знает, как развалить антинародную команду.
о новый клон нашелся
mikysss
mikysss ответил Союзник противников
   70 / 840
14 мая в 13:56
Цорн-это как попкорн-съедобный ,но очень вредный продукт.А Федуну похрен,главное,чтобы ножовка для распила подходила идеально.
главный распил известен всем так что бегом мыться и бакланов покормить тож надо они же полтора миллиарда склевали
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
14 мая в 12:55
Скоро Рейнгольд узнает кто такой Цорн.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
14 мая в 12:38
Цорн-это как попкорн-съедобный ,но очень вредный продукт.А Федуну похрен,главное,чтобы ножовка для распила подходила идеально.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 12:24
Прав старик. Да только Федуну и Кº глубоко нас**** на команду.
Egorium
Egorium
   116 / 840
14 мая в 12:15
Цорн доведет спартак до 10-0.
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
14 мая в 12:10
"Федун, что ты творишь?" Ответил бы поговоркой:" Кто платит, тот и девочку танцует"
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
14 мая в 12:09
Спартаку нужны реформы. начать нужно с названия клуба, вернуть его историческое название по названию пустыря, около которого где жило семейство Старостиных - "Горючка".
Zeychba
Zeychba
14 мая в 11:59
Этот Цорн так-то агентской деятельностью занимается, это конфликт интересов
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
14 мая в 11:56
Цорн знает, как развалить антинародную команду.
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
14 мая в 11:53
На свою то фамилию посмотри, ариец ты хренов.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
14 мая в 11:50
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 840
    14 мая в 11:42
    Да всё нормально Валерий Леонидович, шоу должно продолжаться!
    Без таких как Вы, Федуна, Ловчева, Бубного, Глушакова, Рианчо, Педро ..... список можно продолжать до бесконечности, Спартак будет просто середняком российского футбола, а так хоть радость доставляете стране.
    11-и метровый
    11-и метровый
       23 / 840
    14 мая в 11:41
    Такие как Цорн нужны спартаку для сопровождения в пердив.
    свиноспартач
    свиноспартач
    14 мая в 11:38
      311
      311
         73 / 840
      14 мая в 11:35
      Пусть лучше ветераны Спартака руководят клубом! Чем плох Рейнгольд например?)
      mihaluch
      mihaluch
         53 / 840
      14 мая в 11:32
      Цорн это футбольная величина,прошёл специальную подготовку со спартаковским уклоном, при счёте 0:7 не один мускул на его лице не дрогнет.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
         599 / 840
      14 мая в 11:28
      Может он и нефтью так руководит?
      kust07
      kust07
         361 / 840
      14 мая в 11:24
      вся проблема Спартака- в руководстве!
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