Калиниченко: «Кто был на стороне Глушакова, тот останется на его стороне»

Экс-полузащитник «Спартака» признался, что ему надоели слухи о том, что настраивал команду против бывшего главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры.

Мое мнение, что ничего от этой публикации для многих болельщиков не изменится. Кто был на стороне Глушакова, тот останется на его стороне, кто был за Карреру, тот и останется за тренера. Мне противна сама подача информации, крадут или продают личные сообщения. Для меня в этой истории — вот эта вонь неприятна. То, что там происходило в клубе — это футбольная жизнь, никуда от этого не денешься. Мне же лично надоела эта история.