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Калиниченко: «Кто был на стороне Глушакова, тот останется на его стороне»

14 мая 2019, 14:30

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко признался, что ему надоели слухи о том, что Денис Глушаков настраивал команду против бывшего главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры.

Мое мнение, что ничего от этой публикации для многих болельщиков не изменится. Кто был на стороне Глушакова, тот останется на его стороне, кто был за Карреру, тот и останется за тренера. Мне противна сама подача информации, крадут или продают личные сообщения. Для меня в этой истории — вот эта вонь неприятна. То, что там происходило в клубе — это футбольная жизнь, никуда от этого не денешься. Мне же лично надоела эта история.

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager ответил Scuderia Ferrari
   509 / 840
15 мая в 08:33
Согласен, им выгоден плохой капитан в Спартаке. А что тогда можно сказать про 25процентного клоуна, который постоянно защищает глушакова?
то что он и есть глушак
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:10
Глушаков сказал правду, а многим это не нравится.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Scuderia Ferrari
   15 / 840
14 мая в 15:26
В смысле? Кто кого подкупил? Мне не очень понятна восточная мудрость :)
Глушаков заплатил MALOVAR'у, потому что понимает - тот эксперт и быстро его выведет на чистую воду в любом вопросе. Поэтому предполагаю, что откупился, потому что запугать MALOVAR'а нельзя.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   12 / 840
14 мая в 15:23
В смысле? Кто кого подкупил? Мне не очень понятна восточная мудрость :)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Scuderia Ferrari
   15 / 840
14 мая в 15:21
Согласен, им выгоден плохой капитан в Спартаке. А что тогда можно сказать про 25процентного клоуна, который постоянно защищает глушакова?
Подкуп.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   12 / 840
14 мая в 15:07
Согласен, им выгоден плохой капитан в Спартаке. А что тогда можно сказать про 25процентного клоуна, который постоянно защищает глушакова?
kust07
kust07
   361 / 840
14 мая в 15:04
кто был м..ком тот им и останется во главе с Глушаковым
Albasin
Albasin
   17 / 840
14 мая в 14:51
Надоели уже эти свиные войны.
A.Gordeev
A.Gordeev
14 мая в 14:46
Дайте, пожалуйста, адрес старого сайта.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
14 мая в 14:38
Жизнь все рано все расставит по местам .
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
14 мая в 14:35
На стороне Глушакова были только Литейный, Славнов и Пирсман, спартаковцы давно призывали гнать в шею этого поганца. Поэтому предлагаю Глушакова сделать капитаном Зенита и отправить в плавание по покорению ЛЧ, может тогда быстрее в первом дивизионе окажутся - как вы лодку назовёте, так она и поплывёт.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 14:35
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